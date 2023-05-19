Какие ответные персональные санкции Россия вводила в отношении граждан США

В МИД РФ сообщили, 19 мая Москва в ответ на санкции Вашингтона закрыла въезд в Россию для 500 американцев

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 мая 2023 года в МИД РФ сообщили, что Москва в ответ на санкции США закрыла въезд в Россию для 500 американцев. В российском санкционном списке оказались не только "знаковые фигуры, включая бывшего президента США Барака Обаму", но и действующие руководители различных уровней исполнительной власти, экс-чиновники, а также "главы компаний ВПК, поставляющих вооружения режиму в Киеве". Это девятый по счету случай введения российской стороной ответных ограничительных мер против граждан США с 2022 года.

В 2022-2023 годах Москва восемь раз (не считая решения 19 мая 2023 года) объявляла об ответных санкциях против граждан США. Больше всего их было введено 13 апреля 2022 года, когда под ограничительные меры подпали 398 членов Палаты представителей Конгресса США. Среди тех, кто внесен в российский стоп-лист, президент США Джо Байден и члены его семьи, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, директор ЦРУ Уильям Бернс, вице-президент США Камала Харрис, основатель корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг и другие.

15 марта 2022 года Россия ввела персональные санкции в отношении 13 граждан США. В российский стоп-лист были включены в том числе президент Америки Джо Байден и его сын Хантер, госсекретарь Энтони Блинкен, помощник Байдена по национальной безопасности Джейкоб Салливан, глава Пентагона Ллойд Остин, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома (занимала пост до мая 2022 года) Джен Псаки, директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр и другие. Согласно заявлению МИД РФ, этот шаг стал "неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США".

13 апреля 2022 года были введены зеркальные санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США. Все они внесены в стоп-лист РФ на постоянной основе.

21 апреля 2022 года Россия внесла в список лиц, в отношении которых введены санкции, 29 граждан США "из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников". Среди них вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхоф, руководитель аппарата Белого дома Рональд Кляйн, официальный представитель Госдепартамента Эдвард Прайс, основатель корпорации Meta Марк Цукерберг и другие.

6 июня 2022 года в качестве ответной меры Россия включила в санкционный список 61 гражданина США. Согласно заявлению МИД РФ, в стоп-лист были внесены руководители ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельные чиновники Госдепартамента, причастные к вбросам о так называемых российских кибератаках. Под российскими санкциями оказались в том числе министр финансов США Джанет Йеллен и министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

28 июня 2022 года Москва ввела санкции в отношении 25 граждан США. Как сообщил МИД РФ, в список вошли лица "из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы Макфола - Ермака, которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций", и члены семьи Джо Байдена. Так, в стоп-лист были включены жена президента США Джилл Байден и его дочь Эшли. Кроме того, в список попал Фрэнсис Фукуяма, политолог, профессор Стэнфордского университета.

5 сентября 2022 года РФ ввела персональные санкции в отношении еще 25 граждан США. В заявлении МИД РФ было указано, что запрет на въезд в РФ на постоянной основе вводится "в порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией [президента США] Джо Байдена персональные санкции против граждан России в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры". В российский стоп-лист были внесены в том числе фамилии министра торговли США Джины Раймондо, сенаторов от Демократической и Республиканской партий, а также американских актеров Шона Пенна и Бена Стиллера.

11 ноября 2022 года МИД России объявил о введении ответных персональных санкций в отношении 200 граждан США. По сообщению МИД, в их число вошли "представители органов власти и законодатели, а также их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты, вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве". В числе прочих в российский стоп-лист попали два брата и сестра Байдена, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, а также Пол Пелоси - супруг спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Санкции были введены против командующего Европейским командованием ВС США и главнокомандующего Объединенными ВС НАТО в Европе Кристофера Каволи, четырех заместителей министра обороны США и министра внутренних дел США Деб Холлан.

8 февраля 2023 года Россия в качестве ответной меры закрыла на постоянной основе въезд в страну для 77 американцев, причастных к поставкам вооружений неонацистскому режиму в Киеве. Согласно заявлению МИД РФ, меры предприняты в ответ на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции. В стоп-лист были включены руководители администраций штатов США, чиновники нескольких федеральных ведомств, представители руководства компаний, причастных к поставкам вооружений Киеву, а также некоторые члены семей американских чиновников и политиков. Среди них губернаторы 33 штатов США, в том числе Аляски, Вашингтона, Индианы, Миннесоты, Невады, Нью-Йорка и других, глава сталелитейной компании TMS Рэймонд Калуш, глава подразделения по оборонным проектам компании Leidos Джерри Фасано, председатель Федеральной избирательной комиссии Аллен Дикерсон, дочь бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси Кристин Пелоси, жена губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома Дженнифер и другие.