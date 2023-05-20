Что известно о новом президенте Черногории Якове Милатовиче

Он сменит Мило Джукановича, находившегося на посту главы государства с 2018 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 мая 2023 года состоится инаугурация нового президента Черногории Якова Милатовича. Он сменит Мило Джукановича, находившегося на посту главы государства с 2018 года.

Происхождение и образование

Яков Милатович родился 7 декабря 1986 года в городе Титоград (до 1992 года так называлась столица Черногории, бывшей одной из шести республик в составе Югославии; в 1992 году город переименовали в Подгорицу).

Окончил экономический факультет Университета Черногории в Подгорице, затем повышал квалификацию в Университете штата Иллинойс (США), Университете экономики и бизнеса в Вене (Австрия) и университете "Сапиенца" (Италия). Кроме того, имеет степень магистра в области экономики Оксфордского университета (Великобритания).

Профессиональная деятельность

Профессиональную карьеру Милатович начал в подразделении по управлению рисками черногорского отделения крупной словенской финансовой компании NLB Group, затем работал в аналогичном подразделении в Deutsche Bank во Франкфурте.

В 2014 году перешел в группу экономического анализа Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР; офис в Подгорице), где в 2018 году стал главным экономистом по странам ЕС (офис в Бухаресте, Румыния).

В правительстве и партии

С декабря 2020 года по апрель 2022 года занимал пост министра экономики и экономического развития в экспертном правительстве Здравко Кривокапича. В этот период Яков Милатович совместно с министром финансов Милойко Спаичем инициировал план "Европа сейчас", нацеленный на активизацию экономического роста в стране и повышение качества жизни. В его рамках были отменены выплаты работодателей на обязательное медицинское страхование сотрудников. Эти средства были направлены в фонд заработной платы, вследствие чего минимальная зарплата была увеличена с €222 до €450. Кроме того, были внесены изменения в систему налогообложения - введена не облагаемая подоходным налогом база в размере €700 и утверждены прогрессивные налоговые ставки на прибыль юридических лиц (в частности, налог на прибыль свыше €1 тыс. был увеличен с 9% до 15%). По оценкам экспертов, эта программа помогла повысить уровень благосостояния граждан, но отмена отчислений в фонд медицинского страхования поставила под угрозу всю систему здравоохранения страны, а налоговая реформа привела к дефициту госбюджета в размере не менее €138 млн за восемь месяцев 2022 года.

В июне 2022 года Милатович и Спаич основали центристское политическое движение "Европа сейчас", в котором Милатович занял пост заместителя председателя.

Президентские выборы

В ходе президентской кампании перед выборами 2023 года черногорские СМИ писали о Милатовиче как о "случайном кандидате". "Европа сейчас" выдвинула его 23 февраля 2023 года вместо своего председателя Милойко Спаича. Кандидатура последнего была отклонена Государственной избирательной комиссией несколькими днями ранее. Это произошло из-за наличия у Спаича второго гражданства - сербского, полученного уже после провозглашения независимости Черногории в 2006 году, что запрещено законом. Несмотря на то, что Милатович оказался участником президентской гонки по воле случая, по итогам первого тура, прошедшего 19 марта, ему удалось занять второе место (28,9%), вслед за действующим президентом Мило Джукановичем (35,3%). Во втором туре 2 апреля 36-летний Милатович одержал победу, набрав 58,88% голосов.

Милатович пообещал стать президентом "для всех граждан Черногории", ускорить вступление страны в Евросоюз (к концу своего пятилетнего мандата; кандидат с 2010 года, переговоры ведутся с 2012 года), покончить с коррупцией и кумовством в госструктурах, повысить среднюю зарплату до €1 тыс. (в настоящее время €718). Он поддерживает сохранение членства Черногории в НАТО (входит в альянс с 2018 года), развитие отношений "со странами европейских Западных Балкан", критикует разжигание антисербских настроений в обществе. Что касается отношений с Россией, Милатович заявил, что "Черногория решительно, на 100% проводит внешнюю политику ЕС". Еще будучи министром экономики и экономразвития, он поддержал введение санкций против России, а в интервью западным СМИ обещал полностью выполнить все взятые страной международные обязательства, в том числе заморозку имущества граждан РФ (Черногория поддерживает все санкции ЕС против РФ). Специальную военную операцию РФ на Украине, начатую в феврале 2022 года, он называет "актом агрессии". Некоторые СМИ и политологи называют его "лучом свободы" и "светом надежды для региона", другие - "правым популистом и выдумщиком, обещающим гражданам Черногории четырехзначные зарплаты".

Личные сведения

Милатович владеет английским, итальянским и испанским языками. В 2005 году указал на честолюбие как на лучшую свою черту.

Он принадлежит к Сербской православной церкви (действует на территории государств, ранее составлявших Югославию - Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Словения и Хорватия).

Женат, у него трое детей.