Чем известен город Артемовск

Минобороны РФ 21 мая объявило о полном освобождении этого города

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 мая 2023 года Министерство обороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артемовска.

Географическое положение, территория, население

Город Артемовск (украинское название - Бахмут) - административный центр Артемовского района Донецкой Народной Республики РФ. Расположен на Донецком кряже (возвышенности) Восточно-Европейской равнины, на реке Бахмут. Находится в 89 км к северо-востоку от Донецка и примерно в 8 км от Соледара (Артемовский район ДНР).

В 3 км от города проходит автотрасса Киев-Харьков, в 7 км - канал Северский Донец - Донбасс. Дорога от Артемовска открывает доступ к городам ДНР Горловке, Константиновке, Краматорску, Славянску и Северску, а также к расположенным в Луганской Народной Республике городам Лисичанску, Луганску, Северодонецку.

Территория города - 41,6 кв. км. Население - более 71,1 тыс. человек (по данным Госстата Украины на 1 января 2022 года).

История основания

Город был основан в 1571 году как пограничная Бахмутовская сторожа, созданная по распоряжению русского царя Ивана Грозного для защиты южных окраин Московского государства от татарских набегов. Сторожа располагалась на территории, принадлежащей донским казакам. В ней останавливались те, кто занимался добычей соли вахтовым методом.

Интенсивная разработка соляных месторождений началась при Петре I. В 1703 году по его приказу на р. Бахмут была построена крепость, которая была передана в подчинение Федору Шидловскому, полковнику Изюмского слободского казачьего полка, состоявшего на службе Русского государства. В 1705 году отряд донских казаков во главе с Кондратием Булавиным захватил солеварни Бахмута, что положило началу Булавинского восстания 1707-1708 годов. После подавления восстания солеварни перешли в собственность государства. Вместо разрушенной крепости Петр I распорядился построить новую. В 1710 году на левом берегу реки Бахмут была заложена земляная крепость, затем ее расширили и укрепили.

В середине XVIII века Бахмут был административным центром Славяносербии - области военно-земледельческих поселений сербов, молдаван, болгар на южном берегу р. Северский Донец (1753-1764 ).

В 1783 году Бахмут стал уездным городом Екатеринославской губернии Российской империи.

В 1876 году в районе Бахмута были открыты большие запасы каменной соли, вследствие чего увеличилось число копей и шахт, а в 1874 году заработал солеварочный завод, дававший 2 млн пудов соли в год. К концу XIX века производство соли достигло 12% от общероссийского объема. К началу XX века в городе насчитывалось более 70 небольших промышленных предприятий, а также четыре соляных рудника, входивших в Бахмутский соляной синдикат. Развитие получила и металлообработка.

В составе Украинской ССР, переименование

С 1920 года город являлся административным центром Донецкой губернии Украинской ССР, с 1923 года - центром Бахмутского округа Донецкой губернии.

В сентябре 1924 года Бахмут был переименован в Артемовск в честь советского партийного и государственного деятеля, основателя и главы Донецко-Криворожской советской республики Федора Сергеева, известного под псевдонимом "товарищ Артем". Бахмутский округ также получил название "Артемовский".

С 1932 года город входил в состав Сталинской области, с 1961 года - Донецкой области Украинской ССР, с 1991 года - Донецкой области Украины.

После событий 2014 года

После государственного переворота, произошедшего на Украине в феврале 2014 года, Артемовск перешел под контроль провозглашенной Донецкой Народной Республики. Однако в июле 2014 года украинские войска вновь заняли город (с этого времени находился под контролем Украины).

23 сентября 2015 года в ходе развернутой на Украине кампании по декоммунизации горсовет Артемовска постановил вернуть городу наименование "Бахмут". 4 февраля 2016 года это решение утвердила Верховная рада Украины.

В феврале 2022 года Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и начала специальную военную операцию на Украине в ответ на просьбу о помощи со стороны Донбасса. 12 марта 2022 года глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, согласно которому населенным пунктам республики возвращаются названия, закрепленные по состоянию на 11 мая 2014 года.

30 сентября 2022 года по итогам референдумов Донецкая Народная Республика, а также Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ в качестве ее новых субъектов.

Экономика

Градообразующей отраслью Артемовска является соляная промышленность, цветная металлургия, производство стройматериалов и др. В городе расположено ООО "Завод цветных металлов", имеющее разветвленную систему подземных коммуникаций, бомбоубежища, генераторы электричества и др. Многокилометровые соединительные галереи завода проходят под землей и выходят на поверхность за его пределами.

Кроме того, в Артемовске находятся завод шампанских вин - один из крупнейших в Восточной Европе, машиностроительные заводы "Вистек" и "Проммаш".

Производственные мощности предприятия "Артемсоль" расположены в Соледаре, в январе 2023 года перешедшим под контроль ДНР в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине. С апреля 2022 года предприятие не работает.