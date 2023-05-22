Что известно о правовом режиме контртеррористической операции

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 22 мая 2023 года объявил, что на территории региона введен правовой режим КТО

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 мая 2023 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что на территории региона введен правовой режим контртеррористической операции (КТО). Ранее КТО на территории всего субъекта Федерации вводился всего один раз - в 1999-2009 годах он действовал в Чеченской Республике. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этом правовом режиме.

Основные сведения

Контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористической деятельности.

Особый правовой режим

Особый правовой режим КТО в пределах территории РФ может вводиться в месте и на период проведения такой операции в соответствии с федеральным законом "О противодействии терроризму" от 6 марта 2006 года. В 1998-2006 годах порядок введения и отмены КТО регулировал федеральный закон "О борьбе с терроризмом".

Согласно действующей редакции закона от 26 мая 2021 года, решения о введении и отмене правового режима КТО принимает руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо иное должностное лицо по его указанию, или руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти, если глава соответствующего федерального органа не принял иного решения.

В ситуации, когда для проведения КТО требуются значительные силы и средства и она охватывает территорию, где проживает значительное количество людей, вводящее правовой режим КТО лицо уведомляет об этом президента РФ, председателя правительства, председателя Совета Федерации, председателя Государственной думы, генерального прокурора и при необходимости иных должностных лиц.

Меры и временные ограничения

На территориях, в пределах которых вводится режим, допускаются следующие меры и ограничения (как весь комплекс, так и по отдельности):

проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность. В случае отсутствия документов человека доставляют в органы внутренних дел РФ (или иные компетентные органы) для установления личности;

удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств;

усиление охраны общественного порядка; подлежащих государственной охране объектов; объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта; объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность;

введение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по телекоммуникационным каналам, а также поиск на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших;

использование транспортных средств физических лиц и организаций (кроме учреждений иностранных государств и международных организаций) для доставки людей в лечебные учреждения, а также для преследования подозреваемых в теракте лиц;

приостановление деятельности опасных производств и организаций, где используются взрывчатые, радиоактивные, химические и биологически опасные вещества;

приостановление оказания услуг связи или ограничение использования сетей и средств связи;

временное отселение физлиц в безопасные районы с предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;

введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и др. карантинных мероприятий;

ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах;

беспрепятственное проникновение лиц, проводящих КТО, в жилые помещения и на земельные участки, на территории и в помещения независимо от форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом;

проведение при проходе/проезде на территорию КТО досмотра физлиц и находящихся при них вещей, а также транспортных средств и провозимых вещей;

ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

ограничение или приостановление частной детективной и охранной деятельности.

Руководство, состав сил и средств, окончание КТО

Руководство КТО осуществляет лицо, принявшее решение о проведении операции. Руководитель определяет структуру и порядок работы оперативного штаба по проведению операции (а также задачи и функции включенных с состав штаба должностных лиц), состав необходимых сил и средств и др.

Для проведения КТО могут привлекаться:

подразделения, воинские части и соединения Вооруженных сил РФ;

подразделения федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами безопасности, обороны, внутренних дел, юстиции, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, др. федеральных органов исполнительной власти.

Все привлеченные военные, сотрудники и специалисты на период операции подчиняются руководителю КТО.

Участвующие в КТО подразделения применяют боевую технику, оружие и спецсредства в соответствии с нормативными актами РФ.

Закон "О противодействии терроризму" допускает проведение переговоров в целях сохранения жизни и здоровья людей. Такие переговоры ведут лица, специально уполномоченные руководителем КТО. При этом в ходе переговоров с террористами не должны рассматриваться выдвигаемые ими политические требования.

Операция считается оконченной, когда теракт пресечен или прекращен и ликвидирована угроза жизни, здоровью, имуществу и охраняемым законом интересов людей, находящихся на территории проведения КТО.

Случаи введения режима КТО

Наиболее протяженным по времени в истории РФ был режим контртеррористической операции на территории Чеченской Республики, введенный 23 сентября 1999 года президентом РФ Борисом Ельциным. Операция проходила в течение десяти лет в две фазы: в 1999-2000 годах войска объединенной федеральной группировки ликвидировали базы сепаратистов, систему управления действовавшими на территории бандформированиями и обеспечения их рядов, после чего до 2009 года операция продолжалась в "точечном режиме" - спецподразделения сконцентрировались на уничтожении и поимке лидеров боевиков. 16 апреля 2009 года режим КТО в Чечне был отменен директором ФСБ и главной Национального антитеррористического комитета Александром Бортниковым по поручению президента РФ Дмитрия Медведева.

В 2000-х и 2010-х годах режим КТО вводился на непродолжительные сроки в отдельных районах городов и в поселениях Ингушетии, Дагестана, Чечни, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, на Ставрополье и в Тюмени, где силовики проводили операции по поиску и обезвреживанию террористов.