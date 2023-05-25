История трехсторонних встреч лидеров России, Армении и Азербайджана

Российский лидер Владимир Путин проводит такую встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 25 мая 2023 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 мая 2023 года в Москве запланированы трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Перед этим глава российского государства проведет две отдельные встречи с лидерами Азербайджана и Армении. ТАСС подготовил материал об истории этого трехстороннего формата.

Нагорнокарабахский конфликт

Азербайджан и Армения оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года, когда регион, большинство населения которого составляли армяне, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 2 сентября 1991 года была провозглашена Нагорно-Карабахская республика (НКР; не признана ни одним государством - членом ООН) в составе СССР, что положило начало вооруженному противостоянию между Азербайджаном и Арменией. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Ситуация вокруг спорного региона обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября 2020 года было подписано трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Переговорный процесс

Переговорный процесс по урегулированию конфликта длится больше 30 лет. Переговоры проводятся как в формате двусторонних встреч лидеров Азербайджана и Армении, так и в трехстороннем формате при участии президента РФ и при участии других посредников, в том числе представителей Минской группы ОБСЕ (представители 12 стран, включая Россию, Белоруссию, Германию, Италию, США, Францию, Швецию).

Статистика встреч лидеров трех стран

Начиная с 2008 года состоялось 16 трехсторонних встреч лидеров России, Азербайджана и Армении, посвященных вопросу урегулирования конфликта. Из них 14 прошли в России, одна - в Молдавии, еще одна встреча (в 2020 году) была организована в онлайн-формате.

С 2008 по 2012 год российскую сторону на переговорах представлял президент страны Дмитрий Медведев, с 2014 года - Владимир Путин. Со стороны Армении в 2008-2016 годах во встречах принимал участие президент республики Серж Саргсян. В 2018 году вступили в силу поправки в конституцию Армении, согласно которым высшим органом исполнительной власти страны является правительство во главе с премьер-министром. В связи с этим Армению на переговорах стал представлять премьер Никол Пашинян. Азербайджан на трехсторонних встречах представляет президент республики Ильхам Алиев.

Хронология встреч в 2008-2016 годах

2 ноября 2008 года в подмосковном замке Майендорф по инициативе президента РФ Дмитрия Медведева прошла встреча глав Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна при участии главы российского государства, по итогам которой была подписана декларация, определяющая принципы урегулирования конфликта. Это был первый за 15 лет переговоров по нагорнокарабахскому вопросу документ, под которым представители стран - участниц конфликта поставили свои подписи. В декларации президенты отметили важность значения посреднических усилий ОБСЕ и подтвердили, что достижение мирного урегулирования должно сопровождаться юридически обязывающими международными гарантиями.

4 июня 2009 года в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума Серж Саргсян и Ильхам Алиев провели двусторонние, а затем трехсторонние переговоры за неформальным ужином при участии президента РФ Дмитрия Медведева по вопросам урегулирования нагорнокарабахского конфликта.

17 июля 2009 года главы Армении и Азербайджана, прибывшие в Москву на скачки на приз президента России, обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. 18 июля состоялась трехсторонняя встреча Алиева и Саргсяна с Дмитрием Медведевым. Руководители трех государств заявили о готовности "конструктивно обсуждать дальнейшие пути урегулирования нагорнокарабахской проблемы".

9 октября 2009 года в рамках саммита глав стран СНГ в Кишиневе (Молдавия) президент РФ Дмитрий Медведев провел переговоры с Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном. Беседа проходила за закрытыми дверями, ее итоги не разглашались.

25 января 2010 года в Сочи на переговорах президентов России, Армении и Азербайджана стороны согласились письменно оформить свои формулировки спорных принципов решения нагорнокарабахского конфликта.

17 июня 2010 года на Петербургском международном экономическом форуме состоялась еще одна трехсторонняя встреча президентов России, Армении и Азербайджана, в ходе которой было отмечено "сближение позиций сторон по ряду спорных положений текста основных принципов урегулирования".

27 октября 2010 года в Астрахани прошла встреча президента РФ Дмитрия Медведева с Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном. По итогам переговоров была принята специальная Декларация по укреплению мер доверия, предусматривающая обмен военнопленными и возврат тел погибших при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

5 марта 2011 года в Сочи по итогам переговоров главы трех государств приняли совместное заявление по нагорнокарабахскому урегулированию. В частности, стороны договорились "завершить в кратчайшие сроки обмен военнопленными". Кроме того, в документе подчеркивалось стремление "решать все спорные вопросы мирными средствами и проводить расследование возможных инцидентов вдоль линии прекращения огня с участием сторон под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ при содействии специального представителя действующего председателя ОБСЕ".

24 июня 2011 года в Казани главы трех государств рассмотрели ход работы по согласованию проекта Основных принципов нагорнокарабахского урегулирования. По итогам переговоров стороны приняли совместное заявление и договорились "продолжить поиск общих точек для сближения позиций".

23 января 2012 года в Сочи Дмитрий Медведев, Ильхам Алиев и Серж Саргсян обсудили дальнейшие пути урегулирования нагорнокарабахского конфликта. По итогам встречи главы государств приняли совместное заявление.

10 августа 2014 года в Сочи состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева. В переговорах также принял участие президент России Владимир Путин. Стороны выразили надежду на "компромиссное и мирное" решение нагорнокарабахского конфликта в ближайшее время.

20 июня 2016 года в Санкт-Петербурге в закрытом для прессы режиме прошли переговоры президентов России, Азербайджана, Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева, Сержа Саргсяна. Им предшествовали двусторонние контакты главы российского государства с Сержем Саргсяном и с Ильхамом Алиевым. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, по итогам трехсторонней встречи было согласовано заявление, в котором лидеры стран подтвердили приверженность нормализации обстановки на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также дали согласие на увеличение числа наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта.

В последующие несколько лет трехсторонних встреч не проводилось. Лидеры Азербайджана и Армении встречались в двустороннем формате, в основном на полях различных саммитов и международных форумов.

Продолжение переговорного процесса в 2020-2022 годах

9 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в режиме видеоконференции подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября. Согласно достигнутым договоренностям, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, а в регионе были размещены миротворцы из РФ. Под контроль Баку до декабря 2020 года перешли несколько районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в том числе Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский. Местные армянские жители оставили свои дома и перебрались в Армению и на территории, подконтрольные НКР.

11 января 2021 года в Кремле по инициативе российского лидера состоялись переговоры Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Стороны рассмотрели ход реализации совместного заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе и обсудили дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем. По итогам встречи, продлившейся почти четыре часа, было подписано совместное заявление о новых инфраструктурных проектах в Нагорном Карабахе, контроль над реализацией которых был поручен трехсторонней рабочей группе на уровне вице-премьеров.

26 ноября 2021 года в Сочи по инициативе главы российского государства прошли трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Встреча была приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Переговоры длились почти три часа, по итогам было принято совместное заявление. Путин, Алиев и Пашинян условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Главным итогом встречи стало решение о создании механизма демаркации и делимитации границы между странами. РФ выразила готовность оказывать консультативное содействие по запросу сторон. Кроме того, глава российского государства провел отдельные встречи с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.

31 октября 2022 года в Сочи по инициативе российской стороны состоялась трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Участники встречи согласовали совместное заявление, согласно которому Азербайджан и Армения договорились воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения, а также подчеркнули приверженность соблюдению ранее достигнутых договоренностей и важность подготовки мирного договора между странами. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование ситуации между Азербайджаном и Арменией. Однако "преждевременно говорить об основных составляющих" мирного договора. Для делимитации и демаркации границы между странами Россия готова предоставить карты еще советского Генштаба. Вопрос продления мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе зависит от дальнейших переговоров. Перед началом трехсторонней встречи Владимир Путин провел отдельные переговоры с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.