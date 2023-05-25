Случаи высылки шведских дипломатов из России

25 мая 2023 года Россия объявила персонами нон грата пятерых шведских дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 мая 2023 года Россия объявила персонами нон грата пятерых шведских дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве. Это было сделано в качестве ответной меры на принятое шведской стороной решение о высылке пятерых российских дипломатов за деятельность, якобы "несовместимую с дипломатическим статусом". Это седьмой случай выдворения сотрудников шведской дипмиссии в истории двусторонних отношений. ТАСС подготовил материал об этих инцидентах.

3 августа 2015 года российские власти объявили персоной нон грата сотрудника шведского посольства в Москве в качестве ответа на недружественные действия Швеции в отношении российского дипломата в Стокгольме в конце июля - начале августа (он также был выслан из страны).

30 марта 2018 года Россия предписала покинуть свою территорию одному шведскому дипломату. Это была ответная мера на высылку сотрудника посольства РФ в Швеции 26 марта в рамках скоординированной акции более чем 20 стран в поддержку Великобритании, возложившей вину на Россию за отравление 4 марта в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

21 декабря 2018 года МИД РФ принял решение о высылке шведского дипломата (по данным шведской газеты Expressen - пресс-атташе посольства Швеции Калле Книивиля). Поводом стало отрицательное решение шведского внешнеполитического ведомства по двум российским заявлениям о выдачи дипломатических виз.

8 мая 2019 года стало известно, что Россия высылает двух шведских дипломатов. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, эта мера была предпринята "в ответ на невыдачу виз сотрудникам российского посольства".

5 февраля 2021 года Россия объявила персоной нон грата шведского дипломата за участие в незаконной акции в поддержку задержанного 23 января Алексея Навального. МИД страны категорически отрицал участие сотрудника в незаконных мероприятиях.

26 апреля 2022 года МИД РФ заявил об объявлении персонами нон грата трех сотрудников посольства Швеции в Москве в ответ на аналогичные действия шведской стороны 5 апреля.