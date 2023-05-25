История партии ПАРНАС

Верховный суд ликвидировал ее 25 мая 2023 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 мая 2023 года Верховный суд РФ удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации оппозиционной Партии народной свободы (ПАРНАС).

Республиканская партия России

ПАРНАС была образована на базе Республиканской партии России (РПР), которая была учреждена в 1990 году бывшими членами "Демократической платформы" КПСС (внутрипартийного идейно-политического течения). В июле 1990 года представители "Демплатформы", выступавшие за реформирование компартии, заявили о выходе из нее и создании нового демократического движения. 17-18 ноября 1990 года в Москве состоялся учредительный съезд Республиканской партии Российской Федерации. 14 марта 1991 года партия была зарегистрирована Минюстом. 27 апреля 2002 года она была переименована в Республиканскую партию России (РПР), 12 августа перерегистрирована министерством юстиции.

В 2000-х годах к РПР присоединились несколько других политических движений. Сама партия вошла в коалицию оппозиционных сил "Другая Россия". В 2005 году в РПР вступили несколько независимых депутатов Госдумы, в том числе Владимир Рыжков и Михаил Задорнов.

17 декабря 2005 года РПР провела съезд, который Минюст России отказался признавать легитимным. Причиной послужило несоблюдение требований законодательства о партиях: количество региональных отделений РПР составляло на тот момент 33 вместо необходимых по закону 45, а число ее членов насчитывало 39,5 тыс. вместо 50 тыс. 23 марта 2007 года Верховный суд РФ вынес решение о ликвидации РПР. В ответ партия направила иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге (Франция).

Образование Партии народной свободы и восстановление РПР

16 сентября 2010 года была образована оппозиционная демократическая коалиция "За Россию без произвола и коррупции". В нее вместе с незарегистрированной РПР вошли Российский народно-демократический союз, движение "Солидарность" и "Демократический выбор".

13 декабря 2010 года в Москве состоялся учредительный съезд Партии народной свободы "За Россию без произвола и коррупции", созданной на базе коалиции. Сопредседателями нового политического объединения стали экс-премьер-министр РФ Михаил Касьянов, бывший вице-премьер Борис Немцов (убит 27 февраля 2015 года) и лидер РПР Владимир Рыжков.

В апреле 2011 года ЕСПЧ признал роспуск Республиканской партии России незаконным. 19 апреля 2012 года Верховный суд РФ отменил решение о ликвидации партии. Регистрация РПР была восстановлена Минюстом в "особом порядке" с 5 мая 2012 года.

"РПР - ПАРНАС"

16 июня 2012 года на съезде восстановленной РПР было объявлено о ее объединении с Партией народной свободы в единую политическую организацию. Она получила название "Республиканская партия России - Партия народной свободы" ("РПР - ПАРНАС"). Сопредседателями стали Михаил Касьянов, Борис Немцов и Владимир Рыжков (последний также занял пост ответственного секретаря федерального политсовета). Обновленная партия сохранила регистрацию РПР.

Политическая организация заявила о себе как о партии "европейского выбора", находящейся в оппозиции действующей власти. "РПР - ПАРНАС" была намерена добиваться ликвидации политической монополии в стране, установления общественного контроля над институтами власти, усиления борьбы с коррупцией, устранения сырьевой зависимости экономики и др.

Раскол в 2013-2014 годах

В 2013 году в рядах "РПР - ПАРНАС" обострился внутрипартийный конфликт между сторонниками Михаила Касьянова и Бориса Немцова с одной стороны, Владимира Рыжкова - с другой. Радикально настроенная часть партийцев во главе с Касьяновым и Немцовым отказывалась от любого диалога с властями. В свою очередь умеренное крыло под руководством Владимира Рыжкова выступало за налаживание такого диалога и против сближения "РПР - ПАРНАС" с "Народным альянсом" Алексея Навального и поддержки последнего на выборах мэра Москвы в 2013 году.

В декабре 2013 года сторонники Владимира Рыжкова опубликовали открытое письмо о кризисе в "РПР - ПАРНАС". 8 февраля 2014 года на голосование федерального политсовета был вынесен вопрос о смещении Рыжкова с поста ответственного секретаря партии. В ответ политик объявил о выходе из "РПР - ПАРНАС" и покинул ее вместе со своими соратниками. Ответственным секретарем партии вместо Рыжкова был избран член политсовета Константин Мерзликин (в 2021 году его сменила Марина Яблонская).

6 июля 2015 года "РПР - ПАРНАС" была переименована в Партию народной свободы (ПАРНАС), ее председателем избран Михаил Касьянов (перерегистрирована Минюстом 23 ноября 2015 года).

Попытки объединения с другими политическими силами

Летом 2015 года на базе Партии народной свободы была создана демократическая коалиция для участия в региональных и федеральных выборах. В нее вошли, в частности, незарегистрированная Партия прогресса Алексея Навального и "Демократический выбор" Владимира Милова (внесен в реестр иноагентов).

В феврале 2016 года лидер ПАРНАС Михаил Касьянов предложил руководству партии "Яблоко" объединиться перед предстоящими в сентябре думскими выборами и сформировать общий список кандидатов. Однако член политкомитета "Яблока" Сергей Митрохин заявил, что внутренние конфликты в ПАРНАС делают объединение рискованным.

В апреле 2016 года сторонники Навального и Милова заявили, что покидают ряды коалиции. Причиной послужили "принципиальные разногласия" по поводу проведения предварительного голосования (праймериз) и составления предвыборных списков. При этом было решено сохранить коалицию как объединение несистемной оппозиции, однако отказаться от формирования единого списка кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму РФ.

18 сентября 2016 года партия ПАРНАС впервые приняла участие в думских выборах. Списки кандидатов составлялись с учетом праймериз, проведенного в мае в сети Интернет. По итогам голосования список ПАРНАС набрал 0,73% голосов избирателей (11-е место из 14), партия в парламент не прошла.

Приостановка деятельности

Партия принимала участие в выборах до 2020 года включительно. В марте 2021 года ПАРНАС принял манифест, который предполагал, что партия сформирует единый список кандидатов от разных оппозиционных политических сил на выборы в Госдуму РФ. Однако в июне того же года регистрация ПАРНАС была приостановлена Минюстом из-за выявленных нарушений в партийной документации. В результате партия не смогла принять участие в избирательной кампании 2021 года.

В 2022 году лидер ПАРНАС Михаил Касьянов покинул Россию.

В апреле 2023 года Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд с исковым заявлением об исключении ПАРНАС из Единого государственного реестра юридических лиц. Причиной послужило недостаточное количество региональных отделений партии (по закону партия должна иметь зарегистрированные отделения не менее чем в половине субъектов РФ). По данным ЦИК, на начало 2023 года действовали 47 региональных отделений партии. Однако в феврале - апреле по иску Минюста РФ судебным решением были ликвидированы несколько отделений ПАРНАС, в том числе в Ставропольском крае, Ярославской области. В марте 2023 года принято решение о закрытии санкт-петербургского отделения. В процессе ликвидации с 2022 года находятся также отделения партии в Республике Карелия, Тюменской области и др.

Представительство, финансирование

В настоящее время партия не имеет своих представителей в органах законодательной власти на федеральном, региональном и местном уровнях.

Согласно сводному финансовому отчету, предоставленному в ЦИК России, на счета ПАРНАС в 2021 году поступило 3,3 млн рублей (сводные отчеты за 2022 год не опубликованы). Все средства были получены в виде пожертвований от физических лиц, ПАРНАС не имеет вступительных и членских взносов. Практически весь бюджет партии был направлен на "содержание руководящих органов".