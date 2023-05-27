"Гроссмейстер дипломатии" и "внешнеполитический гуру". 100 лет Генри Киссинджеру

Бывший госсекретарь США отмечает юбилей 27 мая

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 мая 2023 года исполняется 100 лет американскому политическому и государственному деятелю, бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру.

Происхождение, образование, служба в армии

Генри Киссинджер (полное имя - Генри Альфред Киссинджер, имя при рождении - Хайнц Альфред Киссингер) родился 27 мая 1923 года в баварском городе Фюрт в Германии в еврейской семье. Его отец был школьным учителем, мать - домохозяйкой. В 1938 году они эмигрировали в США, все их родственники, оставшиеся в Германии, погибли во время Холокоста.

Окончив среднюю школу, Генри Киссинджер поступил в колледж при Городском университете Нью-Йорка. Изучал бухгалтерский учет, но не завершил учебу, так как в 1943 году был призван в армию. Служил в 84-й пехотной дивизии в Кэмп-Клэйборн в Луизиане, затем его направили в военную разведку дивизии, воевавшей в Германии. Закончил войну в звании сержанта. В 1945-1946 годах служил в контрразведке в американской оккупационной зоне, затем год преподавал в разведшколе в Оберурзеле (Германия, земля Гессен).

В 1947 году вернулся в США и поступил в Гарвардский колледж, в 1950 году окончил его со степенью бакалавра политологии. В 1952 и 1954 годах получил степени магистра и доктора политических наук в Гарвардском университете.

Научная и преподавательская карьера в 1950-1960-е годы

В 1950 году, еще во время учебы в Гарварде, Киссинджер организовал международный семинар, целью которого было объединение молодежи в борьбе против коммунизма и за усиление влияния западных ценностей. Он вел этот семинар каждое лето на протяжении 1951-1965 годов и был его директором в 1951-1971 годах. В 1954-1971 годах преподавал в Гарвардском университете, где был руководителем ряда проектов, в т. ч. программы по оборонным исследованиям, созданной для консультаций высших военных лиц и политиков.

В 1955-1956 годах Киссинджер возглавлял исследовательскую группу по проблемам ядерного оружия и внешней политики в Совете по международным отношениям (влиятельная неправительственная организация). В 1956-1958 годах работал в Фонде братьев Рокфеллер, в 1958-1960 годах - в Центре международных исследований. В 1957 году вышла его первая книга "Ядерное оружие и внешняя политика", в которой он предлагал отказаться от военно-политической доктрины "массированного возмездия" и перейти к более гибкой стратегии ограниченного применения ядерного оружия. Впоследствии эта концепция легла в основу официальной доктрины США, получившей название "стратегия гибкого реагирования".

В качестве эксперта по вопросам безопасности Киссинджер работал в правительственных структурах при президентах Дуайте Эйзенхауэре (1953-1961), Джоне Кеннеди (1961-1963) и Линдоне Джонсоне (1963-1969). В 1961-1962 годах он был консультантом в Совете национальной безопасности США (консультативный орган при президенте). В 1961-1968 годах сотрудничал с Агентством по разоружению и контролю над вооружениями, а также с научно-исследовательской организацией "РЭНД корпорейшн" (один из крупнейших "мозговых трестов" страны; изучает проблемы международных отношений и национальной безопасности, научно-технические, экономические и военные вопросы). В 1965-1968 годах работал в Госдепартаменте.

Советник президента и госсекретарь (1969-1977)

Президент Ричард Никсон (1969-1974) назначил Киссинджера руководителем Совета национальной безопасности. Этот пост он занимал с января 1969 года по ноябрь 1975 года, а с сентября 1973 года был также госсекретарем. Это единственный случай в истории США, когда один человек занимал две эти должности одновременно. Пост госсекретаря Киссинджер сохранил за собой и при Джеральде Форде (1974-1977). Все эти годы он играл ведущую роль во внешней политике США. С его именем связаны многие дипломатические шаги, в том числе инициатива проведения политики разрядки, результатом которой стало значительное ослабление напряжения в советско-американских отношениях и снижение накала противостояния социалистических и капиталистических стран. Одним из элементов этой политики стали переговоры об ограничении стратегических вооружений, приведшие к подписанию в 1972 году американо-советских договоров об ограничении стратегических вооружений и о противоракетной обороне, а также нескольких соглашений о двустороннем сотрудничестве в невоенных сферах. При этом он участвовал в разработке плана, предусматривавшего создание дуги нестабильности у южных границ СССР, целью которой было отделение среднеазиатских республик.

Важную роль Генри Киссинджер сыграл в переговорах СССР, США, Франции и Великобритании в 1971 году по соглашению о статусе Западного Берлина, что привело к значительному смягчению обстановки в Европе. Также он принимал активное участие в подготовке встречи Ричарда Никсона и Мао Цзэдуна в 1972 году, констатировавшей сближение США с Китаем. В 1973 году он был среди разработчиков Парижского мирного соглашения, призванного прекратить Вьетнамскую войну, шедшую с конца 1950-х годов. За эту деятельность он получил Нобелевскую премию мира (впоследствии это соглашение было нарушено, в связи с чем северовьетнамский политик Ле Дык Тхо, разделивший премию вместе с Киссинджером, отказался ее принять). В начале 1970-х годов благодаря его "челночной дипломатии" переговоры по урегулированию арабо-израильского конфликта завершились подписанием двух соглашений о разъединении израильских и египетских войск на Синайском полуострове. Еще один важнейший документ, разработанный при его участии, - Хельсинкский заключительный акт 1975 года, закрепивший принципы мирного сосуществования государств с различным общественным строем.

Дальнейшая деятельность

Покинув госслужбу, Генри Киссинджер стал преподавать в Институте международных отношений при Джорджтаунском университете. В 1982 году он создал компанию Kissinger Associates, предоставляющую консалтинговые услуги политикам и бизнесменам. В 1983 году возглавлял Национальную двухпартийную комиссию по Центральной Америке. В 1984-1990 годах был членом президентского Совета по иностранным делам, консультировал Рональда Рейгана и Джорджа Буша (ст.) при подготовке их встреч с главой СССР Михаилом Горбачевым. В 2002 году руководил независимой комиссией по расследованию терактов 11 сентября. Как писали американские и британские СМИ, он также консультировал президента Дональда Трампа по вопросам внешней политики, в частности отношений с РФ.

Отзывы, критика

СМИ называют Генри Киссинджера "гроссмейстером дипломатии", "всемирным консультантом" и "внешнеполитическим гуру". В ходе опроса, проведенного журналом Foreign Policy в 2015 году, он был назван самым эффективным госсекретарем США за последние 50 лет. Однако его наследие неоднозначно. Его деятельность на постах советника президента по национальной безопасности и госсекретаря критиковали как либералы и пацифисты, так и правое крыло политического истеблишмента США. Правозащитники обвиняли Киссинджера в причастности к репрессиям в некоторых странах Латинской Америки, которые развернулись после прихода к власти военных при поддержке спецслужб США в 1970-х годах, в том числе в Аргентине и Чили.

Киссинджер и Россия

Киссинджер неоднократно приезжал в Россию. Во время этих поездок он более 10 раз встречался с президентом РФ Владимиром Путиным (первая состоялась в июле 2001 года, последняя - 29 июня 2017 года). Он считает, что "к России нужно относиться как к важному элементу в новой системе глобального равновесия" и что "баланс между Россией и США укрепит стабильность в мире". Неоднократно высказывал мнение, что Вашингтону необходимо "признать гегемонию России" в бывших советских республиках от Белоруссии до Казахстана.

Комментируя специальную военную операцию (СВО) РФ на Украине, Киссинджер изначально заявлял, что Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров, "даже если Киеву придется пойти на ряд уступок". Он также называл идеальным результатом разрешения ситуации нейтральный статус Украины. Киссинджер высказывал мнение, что сигналы о возможности вступления Украины в НАТО были ошибкой, а расширение Альянса должно было остановиться на Польше, поскольку нужно было "всерьез отнестись к заявленным Владимиром Путиным обеспокоенностям в сфере безопасности". Однако в конце 2022 года он изменил точку зрения, заявив, что по завершении СВО "к Украине надо подходить как к члену НАТО". В 2023 году в ходе различных интервью он заявлял, что уже не видит смысла в идее нейтральной Украины и выступил с утверждением, что страну следует принять в НАТО, чтобы гарантировать ее безопасность. При этом он отметил, что "Украина сможет вернуть себе все потерянные с 24 февраля 2022 года территории, но РФ сохранит за собой Крым". По мнению Киссинджера, "между НАТО и Россией больше нет нейтральных зон <…>, и если Россия одержит верх, то вся концепция существования НАТО превратится в прах".

Награды, почетные звания

Среди его наград, помимо Нобелевской премии мира, - Президентская медаль Свободы (1977), орден Британской империи (кавалер, 1995), медаль президента Израиля (2012). В 2009 году Киссинджер стал первым, кому была присуждена премия Эвальда фон Клейста Мюнхенской конференции по безопасности. Он был отмечен почетными званиями нескольких университетов и академий, в том числе Дипломатической академии МИД России. В 2016 году он был избран иностранным членом Российской академии наук.

Книги

Киссинджер - автор многочисленных трудов по внешней политике США, в том числе мемуаров. Некоторые из них переведены на русский язык, среди них "Ядерное оружие и внешняя политика" (1959), "Годы в Белом доме" (1979), "Переломные годы" (1982), "Дипломатия" (1997), "Нужна ли Америке внешняя политика? К дипломатии для XXI века" (2002), "О Китае" (2011), "Мировой порядок" (2014).

Личные сведения

В 1949-1964 годах был женат на Энн Флейшер. С 1974 года в браке с Нэнси Киссинджер. От первого брака у него двое детей.

На протяжении многих лет собирал коллекцию живописи, был попечителем музея Метрополитен в Нью-Йорке.