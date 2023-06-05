Случаи массовых отравлений спиртосодержащей продукцией в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 июня 2023 года стало известно о случаях отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии. По последним данным, умерли 18 человек, двое находятся в больнице в критическом состоянии. Предварительной причиной ЧП стал напиток "Мистер сидр", произведенный в Самаре.

Статистика

Согласно последним опубликованные данным Росстата за 2020 год из-за случайных отравлений алкоголем в России скончались 10,2 тыс. человек - на 3,7 тыс. человек больше, чем в 2019 году. Одной из причин отравления алкоголем является употребление спиртосодержащих жидкостей, заведомо не предназначенных для питья. Зачастую в них вместо питьевого этилового спирта (этанол) содержится токсичный метиловый спирт (метанол). По запаху и вкусу он неотличим от этилового, но при этом является смертельно опасным ядом: для летального исхода достаточно выпить 80-150 мл. В поддельной алкогольной продукции также используют некачественный этиловый спирт или некачественный метанол. Употребление контрафактного алкоголя зачастую приводит к тяжелым отравлениям, потере зрения и даже смертям. Зачастую отравления происходят вследствие употребления и других веществ-заменителей алкоголя: одеколонов, муравьиного спирта, антифриза и т. д.

Крупнейшие случаи отравления спиртосодержащей продукцией в России

С учетом ЧП 2023 году в Ульяновской и Самарской областях, всего в РФ зафиксировано шесть случаев массового отравления партиями суррогатов, которые приводили к смерти более чем 20 человек.

1 апреля 1994 года на железнодорожную станцию Сызрань (Самарская обл.) поступила для профилактического ремонта железнодорожная цистерна, снабженная маркировкой "Осторожно, яд". По документам она значилась как порожняя. Однако на станции, где ее должны были промыть перед ремонтом, рабочие обнаружили на дне около 300 л жидкости со спиртовым запахом. Решив, что это питьевой спирт, рабочие разлили жидкость по канистрам и банкам, унесли домой и распили. В результате погибли 20 человек и еще 44 человека пострадали.

В период с 26 октября по 14 ноября 2005 года в результате употребления спиртных напитков кустарного производства, содержавших метиловый спирт, скончались 34 жителя Магадана. Большинство погибших были безработными в возрасте от 45 до 60 лет. По данным следствия, производством, хранением и сбытом ядовитой продукции, занимались шесть жителей города, которые использовали для изготовления суррогата техническую жидкость "Метелица". Продукция затем продавалась или обменивалась на сдаваемый металлолом и стеклопосуду.

19 декабря 2016 года в Иркутске от отравления спиртосодержащим средством для принятия ванн "Боярышник" скончались 76 человек. Всего от отравления пострадали 123 человека. Отравление стало самым крупным из ЧП такого рода по числу жертв в истории современной России. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть потребителей). В период с февраля 2018 по январь 2020 года виновными в распространении суррогата были признаны пять человек - владелец торгового павильона, продавец и еще три жителя Иркутска. Они были приговорены к лишению свободы на сроки от 2,5 до 3 лет в колонии. В августе 2020 г. Ленинский районный суд Иркутска признал виновными в производстве и сбыте фальсифицированного "Боярышника" еще семь человек. Было установлено, что с ноября по декабрь 2016 года они приобрели около 160 литров метилового спирта, изготовили из него кустарным способом "Боярышник" и сбывали его в Иркутске. Осужденным было назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от семи до десяти лет в колонии общего режима.

6-18 октября 2021 года в Оренбургской области в результате отравления суррогатным алкоголем с содержанием метанола погибли 36 человек, пострадали еще 20. Следователи и полицейские обнаружили два склада и пункт производства, расположенный в частном доме в городе Орске. Было изъято около 3 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. По факту происшествия было возбуждено 14 уголовных дел, объединенных в одно производство по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (незаконная перевозка, хранение в целях сбыта и сбыт продукции). Были задержаны 15 человек, из них 11 были арестованы или отправлены под домашний арест. Осенью 2022 года районными судами города Орска и Оренбургской области фигуранты шесть фигурантов уголовного дела об отравлении были признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы - от 1,5 года условно до 5 лет в колонии общего режима. Еще пятерым обвиняемым были предъявлены обвинения. В отношении одного из них уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. 22 февраля 2023 года Советский районный суд Орска признал 30-летнего местного жителя виновным в сбыте суррогатного алкоголя и приговорил его к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 2,1 млн руб.

С 7 по 14 октября 2021 года в Чкаловском районе Екатеринбурга несколько человек сбывали гражданам метиловый спирт. В результате от отравления погибли 44 человека, еще 7 человек пострадали. В связи с происшествием были арестованы шесть мужчин и женщина. Им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), п. "б" ч. 2 ст. 171.3 (незаконный оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в особо крупном размере) и ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, совершенная неоднократно). По версии следствия, с лета 2020 г. по осень 2021 г. обвиняемые поставляли и реализовывали продукцию, содержание метилового спирта в которой превышало допустимые нормы. Дело в их отношении рассматривается в Чкаловском районном суде Екатеринбурга, приговор еще не вынесен.