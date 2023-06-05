Что известно о Майке Пенсе

Бывший вице-президент США 5 июня подал документы для участия в выборах американского лидера в ноябре 2024 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 июня 2023 года бывший вице-президент США республиканец Майк Пенс (2017-2021) подал документы в Федеральную комиссию по выборам США для того, чтобы баллотироваться на выборах следующего американского лидера, которые пройдут в стране в ноябре 2024 года.

Происхождение, образование, начало карьеры

Майк Пенс (полное имя Майкл Ричард "Майк" Пенс; Michael Richard "Mike" Pence) родился 7 июня 1959 года в Коламбусе (штат Индиана) в многодетной семье владельца автозаправочных станций. Его предки были выходцами из Ирландии.

В 1981 году окончил гуманитарный колледж в Ганновере (штат Индиана), в 1986 году - Школу права Университета Индианы в Индианаполисе. После окончания университета работал адвокатом. В 1988 и 1990 годах безуспешно баллотировался в Конгресс США от Республиканской партии (РП). В 1990-е годы был президентом аналитического центра Фонд анализа политики штата Индиана, а также ведущим нескольких радио- и телешоу в штате Индиана.

В Конгрессе (2001-2013)

В 2000 году впервые был избран в Палату представителей и был ее членом 12 лет - с января 2001 года по январь 2013 года. В этот период входил в комитеты по вопросам сельского хозяйства, малого бизнеса, судебной системы и международных отношений. В 2009-2011 годах занимал пост председателя Конференции Республиканской партии (высший партийный орган палаты). Выступал за усиление борьбы с нелегальными мигрантами, укрепление пограничного контроля и сокращение расходов федерального бюджета, поддерживал "действия Израиля в сфере безопасности", вторжение США в Ирак в 2003 году и введение бесполетной зоны над Ливией в 2011 году, голосовал против закрытия тюрьмы в Гуантанамо и легализации однополых браков. В 2009 году выступал с критикой политики "перезагрузки" с Россией, проводимой демократической администрацией Барака Обамы. Инициировал 90 резолюций и законопроектов, в том числе об ограничении возможности для иностранцев получить работу в США, однако ни один из предложенных им законопроектов не стал действующим законом.

Губернатор Индианы (2013-2017)

В ноябре 2012 года Пенса избрали губернатором штата Индиана (обошел кандидата от Демократической партии Джона Грегга на 3%), он вступил в должность в январе 2013 года. На этом посту он провел масштабную налоговую реформу (самое большое снижению налогов в истории штата), сократил финансирование государственных школ, урезал расходы на тюрьмы, социальные услуги и университеты. Поддерживал угольную индустрию, защищал право на владение оружием. Им был подписан закон, на основании которого организации и компании могут "по религиозным мотивам" увольнять представителей нетрадиционной сексуальной ориентации или отказывать им в работе. При нем в штате был принят закон, практически полностью запрещающий аборты (даже по причине деформаций плода), однако он был отвергнут федеральным судом штата и не вступил в силу. Пенс также предпринимал попытки запретить въезд в Индиану сирийским беженцам.

Вице-президент (2017-2021)

В июле 2016 года Пенс отказался от переизбрания на пост губернатора в связи с тем, что Дональд Трамп, обеспечивший себе выдвижение в качестве кандидата в президенты США от Республиканской партии на выборах 2016 года, предложил его кандидатуру на пост вице-президента. 19 июля съезд РП официально утвердил Трампа и Пенса кандидатами на пост президента и вице-президента. На выборах 8 ноября 2016 года они одержали победу над демократами Хиллари Клинтон и Тимоти Кейном. 20 января 2017 года Пенс вступил в должность вице-президента США.

С июня 2017 года он руководил возрожденным Национальным космическим советом (ранее существовал в 1989-1993 годах), курирующим политику США в области безопасности, коммерции и международного сотрудничества в космосе. В феврале 2020 года возглавил оперативную рабочую группу по борьбе с распространением коронавируса. В ноябре 2020 года баллотировался вместе с Трампом на второй срок, но они проиграли выборы демократам Джо Байдену и Камале Харрис.

После того как Трамп отказался признать результаты голосования и штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года (демонстрация, переросшая в беспорядки и срыв утверждения итогов выборов Конгрессом), Палата представителей приняла резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа от власти на основании 25-й поправки к конституции, предусматривающей передачу власти вице-президенту в случае недееспособности действующего главы государства. Однако Пенс отказался выполнять это требование, заявив, что применение поправки подобным образом "создало бы ужасный прецедент", и призвал Конгресс избежать действий, которые способны еще больше разделить общество. В то же время он осудил штурм Капитолия и действия президента.

Покинул пост 20 января 2021 года в связи с передачей власти новой администрации Байдена. В отличие от Трампа, Пенс присутствовал на церемонии инаугурации новоизбранного главы Белого дома.

После ухода с должности

После ухода с поста Пенс присоединился к исследовательскому институту The Heritage Foundation в качестве приглашенного научного сотрудника. Он также оказывает консалтинговые услуги и занимается продвижением в интернете материалов консервативной молодежной организации Young America's Foundation.

В апреле 2021 года заявил о создании организации Advancing American Freedom, задачами которой были заявлены "борьба с леворадикальной повесткой", "сохранение свобод в интересах будущих поколений американцев", "популяризация консервативных ценностей" и "препятствование всему, что угрожает статусу Америки в качестве величайшей страны на планете".

В январе 2023 года вокруг Пенса разгорелся скандал о ненадлежащем хранении секретных документов. По сведениям канала CNN, они были обнаружены в его доме в городе Кармель (штат Индиана) и содержали информацию, которая была необходима ему в зарубежных поездках, однако среди них не было бумаг с грифами особой важности. Завершив расследование, Минюст США отказался предъявлять ему обвинения.

В мае 2022 года газета The New York Times сообщила, что Пенс рассматривает возможность баллотироваться в президенты на выборах 2024 года независимо от решения экс-президента Дональда Трампа. После 2021 года Пенс дистанцировался от бывшего главы Белого дома, критикуя его призывы к пересмотру итогов прошлых президентских выборов. На местных и промежуточных выборах в Конгресс он поддержал кандидатов-республиканцев различного уровня, не связанных с командой Трампа. В рамках проведенного в мае 2023 года Институтом социологических исследований (при Монмутском университете) опроса, положительно о Пенсе отозвались 46% сторонников Республиканской партии, отрицательно - 35%.

Взгляды

Во время обучения в колледже разделял взгляды Демократической партии и поддерживал политику президента-демократа Джимми Картера (1977-1981), однако затем стал сторонником республиканца Рональда Рейгана (1981-1989). В Конгрессе примыкал к "Чайной партии" - крайне правому крылу РП. В ходе президентской кампании 2016 года американские СМИ называли его "самым консервативным по убеждениям кандидатом в вице-президенты за последние четыре десятилетия".

Пенс является противником государственного регулирования экономики, реформы медицинского страхования, проведенной администрацией Обамы, легализации однополых браков и наркотиков. Поддерживает сокращение налогов и социальных расходов, право на свободное ношение оружия, ужесточение иммиграционного законодательства. Не признает влияние антропогенного фактора на изменение климата и называет глобальное потепление мифом.

В 2009 году он выступал с критикой политики "перезагрузки" с Россией, проводимой администрацией Обамы. В ходе избирательной кампании 2016 года Пенс обвинял Обаму в "ошибках", которые "привели к усилению России", заявлял о вмешательстве Москвы в американские выборы и называл президента РФ Владимира Путина "мелким агрессором". Известен высказыванием "Русский медведь никогда не умирает, он лишь впадает в спячку" (на дебатах в октябре 2016 года). В 2017 году Пенс назвал Россию, Иран и терроризм главными угрозами в мире. В 2018 году обвинил Китай в попытках вмешательства во внутренние дела США, в том числе в американские выборы. Сторонник политики Израиля в отношениях с арабскими соседями. Критиковал проведение Россией специальной военной операции на Украине, а также негативно отзывался о сторонниках Трампа в Конгрессе и республиканцах, призывающих свернуть военную помощь Украине, называя их "апологетами Путина" и обвиняя в "беспринципном популизме".

Личные сведения

С 1985 года женат на Карен Баттен. У них трое детей.

До обучения в колледже Пенс принадлежал к католической церкви, затем перешел в протестантизм. Называет себя "христианином, консерватором и республиканцем", а также "евангелистом-католиком" (христиане, которые считают себя и католиками, и протестантами).

Некоторые американские СМИ в 2023 году оценили состояние Пенса в $4 млн.