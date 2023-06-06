Каховская ГЭС. История строительства, значение и характеристики

6 июня 2023 года в результате обстрела ВС Украины оказались разрушены задвижки плотины Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища на реке Днепр.

ТАСС собрал главные сведения о станции.

Основные сведения

Каховская ГЭС им. П. С. Непорожнего входит в Днепровский каскад из шести гидроэлектростанций. Завершенный к середине 1970-х годов каскад ГЭС на Днепре (Киевская, Каневская, Кременчугская, Днепродзержинская, Днепровская и Каховская) и крупных водохранилищ при нем позволил проводить годовое регулирование стока Днепра, использовать его для электроснабжения, водного транспорта, орошения земель юга Украинской ССР (ныне Украина) и северной части Крымского полуострова, улучшить водоснабжение промышленных районов Криворожья и Донбасса.

Каховская ГЭС является шестой, нижней ступенью Днепровского каскада. Расположена в 5 км к востоку от Новой Каховки (Херсонская обл).

Строительство и эксплуатация

Постановление о строительстве станции было принято 20 сентября 1950 года. Советом министров СССР. Гидроузел возввело в 1950–1956 годах специальное строительно-монтажное управление "Днепрострой". Первую из шести турбин смонтировали 18 октября 1955 года. В промышленную эксплуатацию ГЭС установленной мощностью 312 МВт принята 19 октября 1959 года. Новая Каховка образовалась на месте села Ключевое с началом строительства станции, в 1952 году получила статус города.

В результате строительства Каховской ГЭС уровень воды Днепра в 1955–1958 годах образовал Каховское водохранилище. С затопленной территории переселили жителей нескольких десятков населенных пунктов — всего около 37 тыс. человек.

В 1979 году в эксплуатацию ввели Северо-Крымский канал, по которому вода из водохранилища поступала в маловодные и засушливые территории Херсонской и Крымской областей УССР.

После распада Советского Союза на Украине в течение 1990-2020-х годов в несколько этапов провели ремонт, реконструкция и обновление оборудования ГЭС. В частности, предприятие "Турбоатом" (Харьков) заменило турбины на всех шести гидроагрегатах станции, установленная мощность ГЭС повысилась до 334,8 МВт. Также на территории станции построили новый санитарно-бытовой корпус, восстановлили мастерскую гидротехнического цеха и др.

В 2000 году станции присвоили имя Петра Непорожнего (1910-1999), министра энергетики и электрификации СССР в 1965–1985 годах, члена-корреспондента Российской академии наук.

На Украине прорабатывался план увеличения установленной мощности станции путем ввода дополнительных гидроагрегатов — строительства Каховской ГЭС-2 мощностью 250 МВт. В 2020 году распоряжением кабмина Украины проект расширения станции включили в перечень приоритетных инвестпроектов. По состоянию на 2022 год шли предварительные изыскания, строительство ГЭС-2 не началось.

В 2021 году штатное количество работников станции составляло 215 человек. Владельцем станции была украинская госкомпания "Укргидроэнерго".

Технические характеристики гидроузла

Каховская ГЭС — русловая, совмещенного типа, низконапорная с поворотно-лопастными турбинами. Оснащалась однокамерным судопропускным шлюзом. Через гидротехнические сооружения станции проходила автомобильная и железная дорога. В состав станции входила линия электропередачи напряжением 154 кВ.

максимальный напор — 16,5 м;

установленная мощность ГЭС — 334,8 МВт;

среднее годовое производство электроэнергии — 1 420 млн кВт*ч;

пропускная способность — 2 500 куб. м/с;

протяженность дамбы — 3 850 м;

общая пропускная способность гидроузла — 21 400 куб. м/с;

объем водохранилища — 18,18 куб. км;

площадь водного зеркала — 2 155 кв. км.

Каховское водохранилище обеспечивало водоснабжение прилегающих украинских областей, а также доставку воды в Северо-Крымский канал и подпитку пруда-охладителя Запорожской АЭС.

ГЭС в 2022–2023 годах

После начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине в феврале 2022 году территория станции перешла под контроль российских военнослужащих и Росгвардии. Минобороны РФ неоднократно сообщало о предотвращении попыток украинских военных атаковать ГЭС, в т. ч. с применением ракет.

В октябре 2022 года глава Херсонской области Владимир Сальдо и представитель военно-гражданской администрации Новой Каховки Руслан Аглаев сообщали, что вооруженные силы Украины ведут регулярные обстрелы станции, чтобы разрушить плотину. В ноябре 2022 года турбины на ГЭС остановили, выработка электроэнергии прекратилась.

Опасная ситуация на Каховской ГЭС сложилась в конце апреля — начале мая 2023 года, когда из-за сильных дождей уровень водохранилища достиг критической отметки в 17,1 м. Это угрожало прорывом плотины. С целью спуска воды 5 мая был открыт один из шандорных затворов.