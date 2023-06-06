Что известно об уголовном деле в отношении Дениса Сугробова

Суд в Рязанской области удовлетворил прошение об УДО экс-главы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 июня 2023 года Скопинский районный суд Рязанской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Дениса Сугробова, приговоренного в 2017 году к 12 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий и организацию преступного сообщества.

Кто такой Денис Сугробов

Денис Александрович Сугробов родился 11 июля 1976 года в Москве. В 1997 году окончил Московскую высшую школу милиции, в 2005 году получил степень кандидата юридических наук во Владимирском юридическом институте ФСИН. Начинал со службы в уголовном розыске в Центральном административном округе Москвы, затем перешел в оперативно-разыскное бюро по экономическим и налоговым преступлениям главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу. С 2007 года проходил службу в департаменте экономической безопасности МВД РФ. 27 июня 2011 года был назначен начальником ГУЭБиПК МВД РФ, ему было присвоено звание генерал-майора полиции. Сугробов участвовал в расследовании громких коррупционных преступлений, в частности дел "Оборонсервиса", хищений бюджетных средств в ОАО "Росагролизинг", а также при строительстве объектов к Зимним олимпийским играм 2014 года в Сочи и др. В 2013 году получил звание генерал-лейтенанта полиции.

Возбуждение уголовного дела и арест

14 февраля 2014 года главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело в отношении ряда сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ, включая замначальника управления генерал-майора Бориса Колесникова. Полицейские обвинялись в "провокации взятки" и превышении служебных полномочий. В феврале 2014 года в помещениях управления прошли обыски и выемки документов, были арестованы несколько сотрудников главка. 21 февраля 2014 года Сугробов указом президента РФ Владимира Путина был освобожден от должности. 7 мая 2014 года генерала задержали в Волгоградской области сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ, он был доставлен в Москву. На следующий день Басманный суд санкционировал арест Сугробова, он был заключен под стражу. 16 июня 2014 года погиб один из подозреваемых - генерал Борис Колесников.

Следствие и обвинения

Расследование в отношении сотрудников антикоррупционного управления МВД продолжалось до февраля 2016 года. По данным следствия, в 2011 году Сугробов совместно с подчиненными создал преступное сообщество. Его участники занимались фальсификацией доказательств, которые являлись основанием для уголовного преследования. При этом Сугробов осуществлял лишь общее руководство действиями своих сотрудников и лично не участвовал ни в одном из преступлений, вмененных в вину его подчиненным. В общей сложности арестованным экс-сотрудникам ГУЭБиПК инкриминировали 21 эпизод преступной деятельности, потерпевшими от их действий были признаны 30 человек. В частности, в феврале 2014 года сотрудники ГУЭБиПК пытались осуществить провокацию взятки в отношении руководящего сотрудника управления собственной безопасности ФСБ России Игоря Демина.

По информации СК РФ, среди лиц, пострадавших от противоправных действий полицейских, были главный врач поликлиники №2 Управления делами президента РФ, председатель правления германской компании Nanotec-Industries AG (специализируется на поставках медицинской техники в РФ), сити-менеджер Смоленска, врио руководителя управления Росреестра по Московской области, директор департамента Счетной палаты РФ и др.

Прокуратура предъявила Сугробову, 11 его подчиненным и нескольким осведомителям обвинения по ч. 3 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), ст. 303 (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности) и ст. 304 (провокация взятки либо коммерческого подкупа) Уголовного кодекса РФ. При этом Сугробов и большинство подсудимых свою вину не признали. В декабре 2014 года в нескольких статьях, переданных через адвокатов и напечатанных в СМИ, бывший начальник ГУЭБиПК настаивал, что уголовное преследование в отношении него было организовано сотрудниками спецслужб, которые не могли "простить систематические успехи в борьбе с "обналичкой" и выводом денег за рубеж".

Дела, выделенные в отдельное производство

В отношении нескольких сотрудников ГУЭБиПК, состоявших, по версии следствия, в преступном сообществе, и их сообщников были возбуждены отдельные уголовные дела (всего по ним осуждены 11 человек). 10 сентября 2014 года был вынесен первый приговор по одному из таких дел - предприниматель Сергей Ласкин, заключивший сделку со следствием, был осужден к трем годам лишения свободы условно за содействие в превышении полицейскими своих должностных полномочий.

3 декабря 2014 года и 27 апреля 2015 года двое подчиненных Сугробова - старший оперуполномоченный управления "Б" (выявление и пресечение преступлений в бюджетной сфере) ГУЭБиПК майор Максим Назаров и замначальника того же управления подполковник Алексей Боднар - дали показания на сослуживцев и были осуждены в особом порядке. Суд приговорил их соответственно к пяти и пяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В ноябре 2016 года Смоленский областной суд приговорил начальника 29-го отдела управления "Б" ГУЭБиПК подполковника Евгения Голубцова к пяти годам лишения свободы по обвинению в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий. В марте 2017 ггода Верховный суд РФ снизил ему наказание до четырех лет.

30 августа 2018 года Мосгорсуд приговорил по ч. 3 ст. 286 УК РФ к трем годам лишения свободы в колонии общего режима экс-оперативника ГУЭБиПК МВД РФ Павла Дашина. Он также был лишен специального звания майора полиции. По версии следствия, Дашин спровоцировал на получение взятки начальника управления организации деятельности Министерства транспорта Московской области Сергея Найденова. Процесс проходил в закрытом режиме, Дашин своей вины не признал.

Судебный процесс и приговор

12 февраля 2016 года Московский городской суд начал рассматривать уголовное дело Сугробова и восьми других фигурантов. По ходатайству Генеральной прокуратуры РФ слушания проходили в закрытом режиме в связи с наличием в деле секретных материалов.

27 апреля 2017 года суд вынес приговор. Сугробов был признан виновным по 14 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) и ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий) УК РФ. Его приговорили к 22 годам заключения в колонии строгого режима, лишению звания, а также запретили занимать должности в правоохранительных органах.

Виновными были признаны и все остальные обвиняемые. Бывший начальник управления "Б" ГУЭБиПК полковник Салават Муллаяров получил 20 лет колонии строгого режима, его заместитель майор Иван Косоуров - 19 лет, начальник 15-го отдела управления по борьбе с коррупцией "К" ГУЭБиПК майор Виталий Чередниченко и замначальника управления "Б" ГУЭБиПК майор Евгений Шерманов - по 18 лет заключения.

К 17 годам лишения свободы были приговорены старшие оперуполномоченные по особо важным делам управления "Б" ГУЭБиПК капитан Сергей Борисовский и подполковник Сергей Пономарев, а также оперативник управления Андрей Назаров. Сотрудничавший с ГУЭБиПК предприниматель Игорь Скакунов получил четыре года лишения свободы. Суд лишил всех бывших полицейских званий и запретил им занимать должности в правоохранительных органах.

Смягчение приговоров

28 апреля 2017 года защита экс-полицейских обжаловала приговор в Верховном суде РФ. 19 декабря 2017 года Верховный суд РФ смягчил приговор Сугробову с 22 до 12 лет в колонии строго режима. В апреле 2018 года Сугробов был этапирован в колонию в Рязанской области.

Кроме того, Верховный суд РФ в декабре 2017 года смягчил приговоры и другим осужденным. Салавату Муллаярову уменьшили срок с 20 до 10 лет, его заместителю Ивану Косоурову - с 19 до 10 лет, замначальникам отделов Евгению Шерманову и Виталию Чередниченко - с 18 лет до 10 лет и 9,5 года соответственно, оперуполномоченным Андрею Назарову, Сергею Борисовскому и Сергею Пономареву - с 17 лет заключения до 9,5 года, 9 лет и 8 лет соответственно, бизнесмену Игорю Скакунову - с 4 лет до 3,5 года.