Биография премьер-министра Болгарии Николая Денкова

Парламент страны утвердил его на этот пост 6 июня 2023 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 июня 2023 года парламент Болгарии утвердил на пост премьер-министра Николая Денкова. Он представляет центристский блок партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ), занявшего второе место на парламентских выборах в апреле этого года. Николай Денков будет занимать этот пост девять месяцев, после чего его должна сменить Мария Габриэль от победившей на выборах правоцентристской партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (до этого она будет занимать пост вице-премьера и главы МИД). Ротация на должности премьер-министра будет произведена в Болгарии впервые. Это решение было принято для урегулирования политического кризиса, который начался в стране в 2021 году.

Происхождение и образование

Николай Денков родился 3 сентября 1962 года в Стара-Загоре в центральной части Болгарии. После окончания начальной школы семья переехала в Софию.

В 1987 году он окончил химический факультет Софийского университета имени святого Климента Охридского.

В 1997 году там же получил кандидатскую степень, а в 2007 году - докторскую степень в области физической химии.

Профессиональная и научная деятельность

В 1994-1998 годах занимался исследовательской работой в Японии и Франции, в 2000 году - в Швеции.

В 1997 году Денков стал лектором, в 2004-2008 годах был заместителем декана химфака Софийского университета. В 2008 году получил должность профессора. В 2008-2015 годах там же на химфаке являлся заведующим кафедрой технической химии и руководил магистерским курсом "Дисперсные системы в химических технологиях".

В 2017-2019 годах преподавал в университетах Франции.

В 2018 году стал членом-корреспондентом Болгарской академии наук.

В 2019-2023 годах являлся членом рабочей группы по физическим наукам Европейского космического агентства и совета Международной ассоциации исследователей коллоидов и интерфейсов (IACIS).

Его деятельность, среди прочего, включает экспериментальные и теоретические исследования по формированию, стабильности, реологии и применению дисперсных систем, а также изучение физико-химических свойств поверхностно-активных веществ (ПАВ). В 2010 году Денков за научные достижения был награжден высшей национальной наградой "Пифагор" министерства образования и науки Болгарии. В 2013 году получил почетную медаль, а в 2016 году - гран-при Софийского университета. В 2019 году Денков был награжден премией Европейского общества коллоидов и интерфейсов (ECIS), а также был избран членом Европейской научной академии.

Денков имеет более 190 научных публикаций, является соавтором более 10 монографий. Он провел более 90 лекций на международных научных конференциях.

В правительстве и парламенте

В 2012-2013 годах Денков состоял в различных рабочих группах министерства образования и науки Болгарии. Принимал активное участие в разработке концепции программы "Наука и образование для разумного роста".

В 2014-2016 годах он занимал пост заместителя министра образования и науки в правительстве Бойко Борисова (от правоцентристской партии ГЕРБ). Отвечал за высшее образование и европейские структурные фонды, следил за реализацией программы "Наука и образование для разумного роста".

В январе - мае 2017 года исполнял обязанности министра образования и науки в техническом правительстве Огняна Герджикова. В мае - декабре 2021 года вновь занимал этот пост, теперь уже в техническом кабинете Стефана Янева.

В 2021-2022 годах был министром образования в коалиционном кабинете Кирилла Петкова (лидер центристской партии "Продолжаем перемены"), сформированном по итогам выборов в ноябре 2021 года.

С октября 2022 года является депутатом парламента от коалиции "Продолжаем перемены" (центристские, левоцентристские и правоцентристские силы).

Личные сведения

Владеет русским и английским языками.