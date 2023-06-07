История и характеристики аммиакопровода Тольятти - Одесса

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 июня 2023 года Минобороны РФ заявило, что в Харьковской области украинские диверсанты 5 июня подорвали аммиакопровод Тольятти - Одесса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на восстановление аммиакопровода потребуется от одного до трех месяцев при наличии доступа к месту повреждения. Объект был построен для поставок продукции предприятия "Тольяттиазот" на мировые рынки, но приостановил работу в 2022 году.

История

В 1948 году власти Советского Союза обратились к американскому предпринимателю Арманду Хаммеру, который с симпатией относился к СССР и лично знал основателя советского государства Владимира Ленина, с предложением инвестировать в производство удобрений в СССР. Из-за начала холодной войны реализация идеи затянулась. В 1961 году во время визита в Советский Союз Хаммер предложил помощь в строительстве завода по выпуску минеральных удобрений, однако вскоре из-за Карибского кризиса проект был снова заморожен. 18 июля 1972 года принадлежавшая Хаммеру американская компания Occidental Petroleum подписала с СССР договор о научно-техническом сотрудничестве. В рамках документа было решено начать строительство в Самарской области РСФСР и Одесской области Украинской ССР (ныне Украина) заводов по выпуску удобрений, а также магистрального аммиакопровода для экспорта с тольяттинского предприятия.

Строительство завода "Тольяттиазот" (ТОАЗ) стартовало в 1974 году. Затем 16 июня 1975 года было подписано постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР по прокладке аммиакопровода по маршруту Тольятти - Горловка - Григорьевский лиман (Одесса). Оборудование и трубы поставили Occidental Petroleum и связанные Хаммером французские компании. Технический проект разработали институты "ГИАП" Минхимпрома и "Гипротрубопровод".

В январе 1979 года в Одессе была открыта первая очередь Одесского припортового завода по производству аммиака, а также перегрузочные комплексы.

Первый участок аммиакопровода (Горловка - Одесса) протяженностью 800 км был запущен в октябре 1979 года, что позволило начать отгрузку продукции с горловского предприятия "Стирол" (действовало с 1933 года, ныне Государственное унитарное предприятие ДНР "Стирол"). До Тольятти аммиакопровод был доведен в 1981 году.

После распада СССР оператором российского участка стала компания "Трансаммиак", украинского - "Укрхимтрансаммиак".

Характеристики

Аммиакопровод начинается у предприятия "Тольяттиазот", проходит на юго-запад по территории Самарской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской областей, ЛНР, Запорожской области, имеет ответвление к заводу "Стирол" (эта ветка не используется с 2014 года). Затем проходит по территории Украины к Одессе.

Общая протяженность - 2 417 км. Диаметр трубопровода - 355 мм, толщина стенок - от 8 до 12 мм. На основной протяженности маршрута труба залегает на глубине 1,4 м. Работу комплекса обеспечивают 14 насосных станций.

Одним из самых сложных участков является висячий 720-метровый переход через Днепр в Днепропетровской области.

Аммиак транспортируется по трубопроводу в жидком виде с давлением до 35 атмосфер.

Проектная мощность - 2,5 млн т в год.

В 2020 году по аммиакопроводу было прокачано 2 355 млн т аммиака, из которых 2 млн было отгружено на экспорт морским путем. Сведения за 2021 год не публиковались.

Остановка работы, переговоры о возобновлении поставок

После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года ТОАЗ объявил о приостановке транзита аммиака для обеспечения безопасности людей, проживающих в районе аммиакопровода. Вместо этого поставки были переориентированы на железнодорожный транспорт. В дальнейшем возобновлению работы трубопровода препятствовала уже украинская сторона.

22 июля 2022 года в Стамбуле Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна. Тогда же РФ и ООН подписали меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. В рамках нее, в частности, всемирная организация должна была содействовать возобновлению экспорта российских удобрений, в том числе разблокировать поставки по аммиакопроводу Тольятти - Одесса.

16 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов разрешить экспорт российского аммиака через Украину при условии обмена военнопленными. Несмотря на то, что крупнейший обмен состоялся 22 сентября (Киеву были возвращены 215 человек, в том числе представители украинских националистических батальонов), трубопровод так и не заработал.

О прогрессе в переговорах о возобновлении работы аммиакопровода в декабре 2022 года заявлял заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, однако его обещание запустить поставки в течение одной - двух недель не было реализовано.

В начале марта 2023 года, комментируя переговоры о продлении зерновой сделки, в МИД РФ отметили, что Запад и Украина саботируют выполнение российской части договоренностей, в частности, касающихся аммиакопровода.