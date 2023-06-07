Что известно о деле Софьи Сапеги

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 июня 2023 года стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории этого уголовного дела.

Что известно о Софье Сапеге

Софья Андреевна Сапега родилась 10 февраля 1998 года во Владивостоке (РФ). В детстве вместе с матерью переехала в Белоруссию. После окончания школы училась в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе (Литва) по специальности "европейское право и право Европейского союза". Одновременно проходила практику на польском спутниковом телеканале "Белсат", вещающим в основном на белорусском языке.

Софья Сапега имеет российское гражданство и вид на жительство в Белоруссии, а также в Литве, где она проживала в годы учебы.

Задержание в Минске

23 мая 2021 года 23-летняя Софья Сапега вылетела из Афин (Греция) в Вильнюс на пассажирском Boeing 737-800 ирландской авиакомпании Ryanair. Она возвращалась с отдыха вместе со знакомым, белорусским оппозиционным блогером Романом Протасевичем, автором телеграм-каналов Nexta (признан террористической организацией в Белоруссии и запрещен) и "Беларусь головного мозга" (признан в Белоруссии экстремистским).

Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о том, что на борту находится взрывное устройство. Указание посадить самолет в Минске было получено от белорусских диспетчеров. Для сопровождения борта был поднят истребитель МиГ-29 ВС Белоруссии.

После принудительной посадки самолета Протасевича и Сапегу задержали сотрудники белорусских правоохранительных органов. Сам лайнер, проверка которого не подтвердила наличие взрывного устройства на борту, впоследствии вылетел по маршруту в Вильнюс.

Арест, помещение под стражу

Изначально Софья Сапега была задержана как подозреваемая "в совершении преступлений в августе - сентябре 2020 года, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии", но суть подозрений не раскрывалась. Вместе с Протасевичем россиянка была арестована и помещена в минское СИЗО в переулке Окрестина.

25 мая 2021 года в белорусском Telegram-канале "Желтые сливы" была опубликована видеозапись, на которой Сапега заявляет о том, что являлась редактором канала "Черная книга Беларуси" (признан экстремистским в республике), в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.

В тот же день Минск уведомил Москву о продлении срока содержания Сапеги под стражей на два месяца. Она была переведена в следственный изолятор КГБ республики. Защита россиянки попыталась обжаловать ее задержание, но все иски были отклонены.

26 мая президент Белоруссии Александра Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления назвал Софью Сапегу "сообщницей" Романа Протасевича, который собирался устроить в Белоруссии "бойню и кровавый мятеж". 1 июня Александр Лукашенко заявил, что следствие в отношении задержанных, одна из которых является гражданкой РФ, будет проводиться на территории республики.

14 июня председатель Следственного комитета (СК) Белоруссии Дмитрий Гора сообщил, что Софья Сапега стала обвиняемой по делу о разжигании социальной вражды и розни, а также подозреваемой по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

25 июня Сапега и Протасевич были отпущены под домашний арест. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что решение об изменении меры пресечения было принято в связи с тем, что обвиняемые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Кроме того, как позднее сообщил СК Белоруссии, Софья Сапега "приняла меры к уплате дохода, полученного преступным путем".

Реакция российской стороны

После задержания Софьи Сапеги российская сторона заявила, что Москва рассчитывает на соблюдение прав российской гражданки. Ситуация с ее задержанием обсуждалась на встрече 29 мая 2021 года президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Владимир Путин поручил МИД России "самым внимательным образом отслеживать судьбу дела российской гражданки".

Российское посольство в Белоруссии оказало консульскую поддержку Софье Сапеге. Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, оплатил услуги адвокатов для гражданки России.

Реакция Запада

26 мая 2021 года шесть членов Совета Безопасности ООН (Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция, Эстония), а также Бельгия и Германия призвали к освобождению Романа Протасевича и Софьи Сапеги, а также резко осудили инцидент с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании в Минске.

Запад обвинил белорусские власти в "государственном терроризме" и нарушении международного законодательства о гражданской авиации. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика "Белавиа". Совет ЕС 24 июня впервые в истории объявил о введении экономических секторальных санкций против Белоруссии.

Предъявление обвинений Софье Сапеге

8 декабря 2021 года Главное следственное управление СК республики предъявило окончательное обвинение Софье Сапеге по нескольким статьям Уголовного кодекса. По данным следствия, обвиняемая совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд телеграм-каналов, деятельность которых была направлена на дискредитацию руководства и правоохранительных органов Белоруссии. В частности, на этих ресурсах были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых - сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, журналисты. После публикаций указанным лицам стали поступать угрозы применения насилия.

20 декабря СК Белоруссии передал уголовное дело в прокуратуру. 29 декабря оно было направлено в суд.

В окончательной редакции Софье Сапеге были предъявлены обвинения по семи статьям УК Белоруссии. Ей инкриминировали разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел. Кроме того, ее обвинили в организации вмешательства в деятельность сотрудника органов внутренних дел, организации насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, организации угрозы в отношении судьи и организации воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста. Максимальный срок наказания по самой жесткой статье - о разжигании социальной вражды и розни (ч. 3 ст. 130 УК) - составляет 12 лет лишения свободы. При этом в случае сотрудничества со следствием срок наказания, согласно законодательству республики, подлежит сокращению наполовину.

Суд

14 января 2022 года уголовное дело в отношении гражданки РФ Софьи Сапеги, обвиняемой по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии, поступило в Гродненский областной суд республики.

28 марта суд на своем первом заседании удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о проведении слушаний в закрытом режиме.

Вынесение приговора

6 мая 2022 года Гродненский областной суд приговорил Софью Сапегу к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Суд признал обвиняемую виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, совершенных группой лиц, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 3 ст. 130 УК). Кроме того, Сапега была признана виновной в незаконном сборе и распространении персональной информации. За это преступление ей назначено наказание в виде ареста на срок один месяц. Приговором суда с обвиняемой взыскана материальная компенсация на общую сумму 167,5 тыс. белорусских руб. (около $65 тыс.) для тех лиц, кто, по мнению суда, пострадал от ее работы в телеграм-канале "Черная книга Беларуси" (более 70 потерпевших).

После оглашения вердикта Сапеге была изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

25 мая Верховный суд Белоруссии сообщил, что Софья Сапега не стала обжаловать приговор, в связи с чем он вступил в законную силу. Осужденная была помещена для отбывания срока наказания в исправительную колонию №4 в Гомеле.

Прошение о помиловании

27 июня 2022 года стало известно, что Софья Сапега официально обратилась с ходатайством о помиловании на имя президента республики, указав, что признала вину и выполнила все условия досудебного соглашения со следствием. Ходатайство осужденной администрация колонии направила в Комиссию по вопросам помилования и освобождения от уголовной ответственности при президенте Белоруссии.

В январе 2023 года отчим Софьи Сапеги Сергей Дудич сообщил, что его падчерице отказали в помиловании. 31 января заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс пояснила, что решение было принято из-за недостаточности обоснований для помилования. По ее словам, Сапега "не отбыла еще половину срока наказания". 14 марта Комитет государственной безопасности Белоруссии включил гражданку РФ Софью Сапегу в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

Вопрос об экстрадиции в Россию

3 июня 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами сказал, что ему "жаль" Софью Сапегу и он допускает ее передачу России. Спустя несколько дней, 6 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского президента, не исключил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко могут обсудить данный вопрос, "если посчитают необходимым".

2 апреля 2023 года пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев сообщил, что российские дипломаты продолжают работать по делу осужденной в Белоруссии соотечественницы Софьи Сапеги. В тот же день в ряде СМИ со ссылкой на адвоката Антона Гашинского прошла информация, что Сапега может в скором времени вернуться на родину, где ей предстоит отбывать оставшуюся часть наказания.

10 апреля российский консул в Белоруссии посетил Софью Сапегу и получил от нее согласие на экстрадицию в Россию для отбывания дальнейшего наказания.

14 апреля Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Минюст РФ согласие на передачу Сапеги в Россию.

24 апреля министр юстиции РФ Константин Чуйченко в интервью ТАСС сообщил, что материалы белорусского суда по приговору Софье Сапеге направлены в Пресненский суд Москвы для реализации процедуры ее экстрадиции в Россию.

1 июня Пресненский суд Москвы передал рассмотрение ходатайства ФСИН о выдаче России для отбытия наказания осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги в Промышленный суд Смоленска (по последнему месту ее регистрации). Решение суда по данному вопросу должно было быть направлено в компетентный орган Белоруссии для принятия окончательного решения относительно передачи осужденной.