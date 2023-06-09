История спора о принадлежности коллекции скифского золота

Верховный суд Нидерландов 9 июня постановил, что Музей Алларда Пирсона должен передать коллекцию скифского золота Украине

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов постановил, что Музей Алларда Пирсона должен передать коллекцию скифского золота Украине. Вердикт означает окончание разбирательства о принадлежности коллекции.

6 февраля 2014 года в Нидерландах в Музее Алларда Пирсона, принадлежащем Амстердамскому университету, открылась выставка скифского золота (полное название - "Крым - золотой остров в Черном море"). На ней были представлены археологические находки, сделанные в Крыму. Экспозиция датирована периодом от греческой колонизации полуострова (VI век до н. э.) до раннего средневековья (VI-VII вв.). Всего было представлено более 580 артефактов (свыше 2 тыс. предметов). Коллекция включает не только золотые изделия, но также предметы из бронзы, керамики и др. Наиболее ценными экспонатами считаются двустороннее скульптурное изображение змееногой богини скифов, шатровое навершие в виде грифона, украшения конской узды, лепные сосуды в виде овец и другие.

Экспонаты предоставили четыре крымских музея (на тот момент Крым входил в состав Украины как автономная республика) - Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный и археологический заповедник, Керченский историко-культурный музей-заповедник и музей-заповедник "Херсонес Таврический", а также Музей исторических драгоценностей Украины (филиал Национального музея истории Украины). При этом из общего числа экспонатов киевский музей предоставил 19.

История выставки

В Крыму подготовка к выставке началась в 2011 году. Впервые экспозиция открылась 3 июля 2013 года в Германии, в Рейнском краеведческом музее Бонна. 19 января 2014 года коллекция была перевезена в Амстердам.

Экспонаты крымских музеев были застрахованы на период проведения выставки на сумму более €1 млн, при этом голландская сторона оценила их стоимость в €10 млн.

Выставка в Нидерландах должна была завершиться 28 мая 2014 года, а до 1 июня того же года все экспонаты планировалось вернуть в Крым и Киев. По общепринятым международным нормам все предметы выставки принадлежат тем музеям, где они выставляются на постоянной основе и с которыми заключен договор о проведении экспозиции. В договоре с Музеем Алларда Пирсона было также прописано, что владельцем экспонатов выступает государство Украина.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года, в результате которого власть перешла к оппозиции, новое украинское правительство приняло решение передать управление коллекцией как государственной собственностью Украины напрямую министерству культуры. Последнее распорядилось заочно передать все экспонаты выставки Музею истории Украины.

После воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года Нидерланды не признали суверенитета России над полуостровом.

Возникла юридическая коллизия по вопросу принадлежности экспонатов выставки "Крым - золотой остров в Черном море". Свои права на них заявили Россия и Украина. Музей Алларда Пирсона имел обязательства по возвращению скифского золота перед Министерством культуры Украины и перед крымскими музеями. Поскольку вопрос о возвращении коллекции был не решен, выставку решили продлить до августа 2014 года. Стороны пытались урегулировать проблему в досудебном порядке, но к соглашению так и не пришли.

В августе 2014 года руководство Музея Алларда Пирсона заявило, что не вернет экспонаты ни крымским музеям, ни Киеву до разрешения юридического спора. Только 19 предметов из коллекции были возвращены в Музей исторических драгоценностей Украины, остальные артефакты остались в хранилище амстердамского музея.

Претензии сторон

Украина настаивает на возвращении себе всех музейных предметов, которые экспонировались в Нидерландах в 2014 году. Власти Республики Крым считают, что коллекция должна вернуться на полуостров, поскольку все предметы из нее были найдены на территории Крыма и долгие годы хранились в его музеях.

19 ноября 2014 года четыре крымских музея подали в окружной суд столицы Нидерландов коллективный иск к Амстердамскому университету с требованием исполнить обязательства по контрактам и вернуть коллекцию в Крым. Притязания крымских музеев на экспонаты поддержало Министерство культуры РФ. В январе 2015 года запрос в суд на участие в деле в качестве заинтересованной стороны поступил от правительства Нидерландов, в феврале того же года - от украинских властей.

В начале апреля 2016 года окружной суд Амстердама признал Украину одной из сторон судебного разбирательства о принадлежности скифского золота. Заявка Нидерландов была отклонена.

Судебные разбирательства

5 октября 2016 года в Амстердаме начались слушания по делу о принадлежности скифского золота. Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что Киев подаст апелляцию, если решение будет принято не в пользу украинской стороны. 2 декабря того же года пресс-служба прокуратуры Украины сообщила, что постановлением Печерского районного суда Киева на музейные экспонаты выставки наложен арест. Кроме того, суд направил документы в Интерпол для объявления коллекции в международный розыск (официального сообщения Интерпола не последовало).

14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть возвращено Украине. В решении отмечалось, что суд согласен с доводами Киева, который заявил, что по Конвенции ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, культурное наследие должно принадлежать суверенному государству, а Крым таковым не является. Однако суд отказался выносить окончательное решение о принадлежности экспонатов, отметив, что этот вопрос должен рассматриваться уже после возвращения коллекции Киеву. Отдельно Украину предписали оплатить стоимость хранения экспонатов в запасниках амстердамского музея (около €111 тыс.).

28 марта 2017 года крымские музеи опротестовали решение окружного суда в апелляционном суде Амстердама. Рассмотрение жалобы началось 11 марта того же года.

16 июля 2019 года апелляционный суд Амстердама постановил отменить решение окружного суда, однако отложил вынесение окончательного вердикта по делу о скифском золоте. Как сообщил суд, вопреки утверждениям украинской стороны, голландские законы и Конвенция ЮНЕСКО 1970 года не применимы к этому делу. Апелляционный суд также запросил у сторон спора дополнительные документы об имущественных правах на коллекцию и постановил, что экспонаты должны оставаться в Музее Алларда Пирсона до принятия окончательного решения.

В сентябре 2019 года крымские музеи представили в суд дополнительные сведения о праве собственности на артефакты, включая акты о приемке находок в музейные коллекции, а также фотодокументы, подтверждающие, что экспонаты находились в музеях Крыма еще до передачи полуострова Украинской ССР в 1954 году.

В октябре 2019 года Украина заявила отвод судье апелляционного суда Амстердама Дуко Оранье в связи с обстоятельствами, "которые могут свидетельствовать о его предвзятости". Основанием для иска стало то, что ранее судья представлял интересы российской компании "Промнефтьстрой" в деле ЮКОСа и сотрудничал с адвокатами, которые теперь защищают крымские музеи. Однако в ноябре того же года суд отклонил требование Киева. В июле 2020 года украинская сторона вновь обратилась с заявлением об отводе Дуко Оранье. Несмотря на то, что суд не нашел доказательств его заинтересованности в деле, в октябре 2020 года в судейской коллегии Оранье сменил Джерард Левин.

Впоследствии апелляционный суд Амстердама неоднократно переносил рассмотрение дела о коллекции скифского золота. 22 апреля 2021 года слушания возобновились, но вынесение судебного решения о принадлежности экспонатов вновь было отложено.

Решение апелляционного суда в 2021 году

26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующие решение огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, эти объекты "являются частью культурного наследия Украины" и должны быть переданы украинской стороне. При этом крымские музеи имели право в течение трех месяцев подать апелляцию. До окончательного решения суда коллекция осталась на хранении в Музее Алларда Пирсона.

В конце января 2022 года крымские музеи подали в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение апелляционного суда Амстердама.

Решение генерального прокурора

27 января 2023 года было опубликовано заключение генерального прокурора Нидерландов по делу о принадлежности коллекции скифского золота (является независимым мнением, которое Верховный суд может как принять во внимание, так и не учитывать при вынесении решения).

В заключении говорилось, что генпрокурор королевства полагает, что вынесенное ранее апелляционным судом Амстердама решение о передаче Киеву коллекции "может быть оставлено в силе", а кассационная жалоба крымских музеев "должна быть отклонена". По мнению прокурора, аргументы, представленные крымскими музеями, в частности о том, что решение нарушает первый протокол Европейской конвенции по правам человека, недействительны, а решение апелляционного суда о передаче экспонатов Украине основывается "на действующем своде национальных законов и служит законным общественным интересам".