Помощь Донбассу, лечение рака и "Вызов". Кто и за что получил государственные премии РФ

Госпремию вручают за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 июня 2023 года в ТАСС были оглашены имена лауреатов Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год.

Государственная премия - ежегодное высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Лауреаты получают до 10 млн рублей в качестве вознаграждения, диплом, почетный знак и фрачный знак. Президент РФ Владимир Путин вручит госпремии лауреатам в торжественной обстановке 12 июня, в День России.

В области науки и технологий

Государственной премии РФ в области науки и технологий 2022 году удостоены три группы ученых: за концепцию минимально инвазивного хирургического лечения онкологических заболеваний, за нейтринные исследования и за внедрение персонифицированных методов диагностики в области репродуктивной медицины.

За научное обоснование и внедрение в клиническую практику концепции минимально инвазивного хирургического лечения онкологических заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного пространства премию получили академики РАН:

Дмитрий Юрьевич Пушкарь, заведующий кафедрой урологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова" Минздрава РФ. Доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный врач РФ (2005), заслуженный деятель наук РФ (2014). В 2019 году удостоен Премии города Москвы в области медицины за создание городской программы роботической хирургии.

Игорь Евгеньевич Хатьков, директор Московского клинического научно-практического центра им. А. С. Логинова, главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы. Доктор медицинских наук, профессор. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III ст. (2020), лауреат премии правительства РФ в области науки и техники (2020).

Алексей Васильевич Шабунин, главный врач Городской клинической больницы имени С. П. Боткина департамента здравоохранения города Москвы. Доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный врач РФ (2002). Награжден орденом Дружбы (2016).

За цикл фундаментальных и прикладных научных работ, внесших выдающийся вклад в развитие отечественных исследований реакторных антинейтрино и создавших научно-техническую базу для их практического применения в атомной отрасли, Госпремии удостоены:

Михаил Дмитриевич Скорохватов, доктор физико-математических наук, руководитель отделения физики нейтрино Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Заведующий кафедрой "Физика элементарных частиц" в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ".

Владимир Иванович Копейкин, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Курчатовского института.

За цикл фундаментальных и прикладных работ по разработке и внедрению в практику перинатологии, онкологии и репродуктивной медицины персонифицированных методов диагностики, профилактики и терапии Госпремии удостоен коллектив ученых из ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова" Министерства здравоохранения РФ:

Геннадий Тихонович Сухих, патофизиолог, академик РАН, и. о. директора НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова. Доктор медицинских наук, профессор. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II (2022), III (2014) и IV (2012) степеней, орденом Александра Невского (2017). Заслуженный деятель науки РФ (2008).

Левон Андреевич Ашрафян, специалист в области онкогинекологии и маммологии, академик РАН, директор института онкогинекологии и маммологии ФГБУ "НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова". Доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный врач РФ (2004).

Дмитрий Юрьевич Трофимов, биолог, молекулярный генетик. Член-корреспондент РАН, директор института репродуктивной генетики ФГБУ "НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова". Доктор биологических наук, профессор. Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники (2017).

В области литературы и искусства

Госпремии в этой области за 2022 год будут вручены за фильм "Вызов", реставрацию картины Ильи Репина и за вклад в сохранение и развитий традиций народного искусства.

Фильм "Вызов"

"Вызов" стал первым художественным фильмом в истории кинематографа, ряд эпизодов которого были сняты в космосе. Одним из авторов идеи был Константин Эрнст. В съемках на Международной космической станции и на корабле "Союз МС", проведенных в октябре 2021 года, участвовали актриса Юлия Пересильд, режиссер-оператор Клим Шипенко и космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Премьера фильма состоялась в День космонавтики, 12 апреля 2023 года. В широкий прокат картина вышла 20 апреля 2023 года. По состоянию на 9 июня ее сборы составляют более 1,7 млрд руб. Премии за этот фильм получили:

Константин Львович Эрнст, продюсер и медиаменеджер. Генеральный директор Первого канала (1999 - н. в.). Участвовал в продюсировании фильмов "72 метра", "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Турецкий гамбит", "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Викинг", "Довлатов" и др. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (2021 - I степень, 2014 - II степень, 2011 - III степень, 2006 - IV степень). Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2002 года, премии правительства РФ в области СМИ 2017 года.

Юлия Сергеевна Пересильд, актриса, заслуженная артистка РФ (2018). Снималась в фильмах "Край", "Зимнее танго", "Пять невест", "Битва за Севастополь", "Трое" и др. Лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры 2012 года, премии правительства РФ в области культуры 2016 года.

Клим Алексеевич Шипенко, кинорежиссер и продюсер. Поставил фильмы "Кто я?", "Салют-7", "Текст", "Холоп" и др.

Реставрация картины Репина

25 мая 2018 года в здании Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) в Лаврушинском переулке вандал разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (1885) и нанес повреждения полотну. Холст был прорван в трех местах в центральной части работы, где изображена фигура царевича. На протяжении четырех лет специалисты ГТГ проводили реставрацию произведения. Она стала уникальной для отечественной практики по объему и сложности работ. 19 мая 2022 года стало известно о завершении реставрации картины. 23 мая того же года полотно было представлено в ГТГ для пресс-показа. Впоследствии его переместили в хранилище. Ожидается, что картина будет возвращена в постоянную экспозицию галереи для публичного обозрения после изготовления для нее специальной защитной капсулы. Премии за реставрацию получили:

Андрей Иванович Голубейко - художник-реставратор. Заведующий отделом научной реставрации масляной станковой живописи ХVIII - начала ХХ в. ГТГ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1995).

Александра Геннадиевна Орловская - художник-реставратор. Сотрудник отдела научной реставрации масляной станковой живописи XVIII - начала XX в. ГТГ.

Сохранение и развитий традиций народного искусства

За сохранение и развитий традиций народного искусства Госпремию получила Александра Андреевна Пермякова, художественный руководитель Государственного академического русского народного хора им. М. Е. Пятницкого (1995 - н. в.). Заслуженный работник культуры РФ (1993), заслуженный деятель искусств РФ (1999), народная артистка РФ (2007). Награждена орденами Почета (2011) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019). Лауреат премии правительства России в области культуры 2009 года.

Правозащитная деятельность

Лауреатом Госпремии в области правозащитной деятельности стала Ольга Юрьевна Демичева. Врач-эндокринолог, одна из создателей первого в России Центра паллиативной помощи (2014). В 2018 году вошла в состав правления Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", с 2020 года по н. в. является ее президентом. Продолжила дело основателя организации, врача паллиативной медицины Елизаветы Глинки, погибшей в 2016 году. в авиакатастрофе. В частности, в 2021 году по инициативе Ольги Демичевой был запущен спецпроект "Жить! Войне и смерти вопреки" (по оказанию помощи тяжелобольным детям Донбасса), в Москве начал работать Центр помощи бездомным людям "Зеленый свет".

Благотворительная деятельность

Госпремия за благотворительность получила Юлия Константиновна Зимова. В 2007-2009 годах - руководитель детского движения "Мишки", президент межрегиональной общественной организации "Наши дети" (с 2008 года), руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив Общероссийского народного фронта. Является создателем ряда благотворительных проектов. Имеет знак отличия "За благодеяние" (2020).

Гуманитарная деятельность

Госпремии в области гуманитарной деятельности удостоен Карен Георгиевич Шахназаров, кинорежиссеру и общественному деятелю. Заслуженный деятель искусств РФ (1997). Народный артист РФ (2002). Поставил фильмы "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Курьер", "Город Зеро", "Белый тигр", "Хитровка. Знак четырех" и др. С 20 апреля 1998 года по н. в. - генеральный директор, председатель правления киноконцерна "Мосфильм". С 17 ноября 2021 года по н. в. - председатель наблюдательного совета Общественного телевидения России. Награжден орденами Почета (2008), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2022, 2012), Александра Невского (2018). Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2002 и 2012 годах.