Как Сергей Собянин участвовал в выборах мэра Москвы

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что Сергей Собянин будет участвовать в выборах от партии

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 июня 2023 года секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на конференции московского городского отделения партии сообщил, что Сергей Собянин будет участвовать в выборах мэра Москвы от "Единой России". Выборы пройдут 10 сентября текущего года. Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 года.

Утверждение в должности мэра в 2010 году

В 2004 году прямые выборы губернаторов в России были отменены, глав субъектов РФ стали утверждать региональные парламенты по представлению президента РФ.

15 октября 2010 года, после отставки мэра Москвы Юрия Лужкова в связи с утратой доверия президента, глава государства Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Мосгордумы кандидатуру Сергея Собянина. На тот момент он занимал пост заместителя председателя правительства РФ - руководителя аппарата правительства, ранее, в 2001-2005 годах, руководил Тюменской областью, в 2005-2008 годах возглавлял президентскую администрацию. Кандидатура Собянина в числе других претендентов была предложена президенту партией "Единая Россия", которая имела большинство мест в столичном парламенте.

Свой выбор глава государства обосновал тем, что Собянин является "опытным управленцем, который обладает необходимыми качествами для того, чтобы быть мэром Москвы". Президент РФ поставил перед Собяниным задачи по решению социальных вопросов москвичей, по борьбы с коррупцией.

Спустя несколько дней, 21 октября, Мосгордума утвердила Собянина на посту главы города (за проголосовали 32 депутата, против - 2). В тот же день мэр официально вступил в должность.

Выборы в 2013 году

1 июня 2012 года вступил в силу федеральный закон, возвращающий в РФ прямые выборы глав регионов.

5 июня 2013 года президент РФ Владимир Путин провел встречу с Собяниным, в ходе которой глава столицы обратился к главе государства с просьбой о досрочной отставке с целью участия в прямых выборах мэра Москвы, назначенных на 8 сентября 2013 года. В тот же день президент РФ удовлетворил просьбу Собянина и назначил его врио руководителя города.

12 июня Собянин официально объявил, что будет участвовать в выборах мэра столицы в порядке самовыдвижения. 17 июня он подал соответствующие документы в Мосгоризбирком, 10 июля предоставил необходимые 6% (110) подписей руководителей муниципальных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления Москвы, а также 1% подписей избирателей города (порядка 73 тыс.; эта норма действовала только для самовыдвиженцев). 16 июля Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина в качестве кандидата на пост мэра Москвы.

На выборах мэра Москвы, прошедших в единый день голосования 8 сентября 2013 года, Сергей Собянин одержал победу с результатом 51,37% голосов. Второе место занял оппозиционный кандидат от Республиканской партии России - Партии народной свободы Алексей Навальный (27,24%). Всего в выборах участвовали шесть кандидатов. Явка избирателей составила 32,07%. 12 сентября того же года Собянин официально вступил в должность.

Выборы в 2018 году

Полномочия мэра истекали в сентябре 2018 года. 26 мая 2018 года Собянин в ходе празднования дня рождения столичного проекта "Активный гражданин" в парке Горького заявил, что вновь намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы города.

2 июня 2018 года Мосгордума назначила выборы мэра столицы на 9 сентября текущего года. 8 июня Собянин сообщил, что будет баллотироваться в порядке самовыдвижения. По его словам, "должность мэра в большей степени хозяйственная, чем политическая", поэтому необходимо "учитывать настроения, мнения, предложения москвичей любых политических взглядов".

2 июля он сдал в Мосгоризбирком необходимые документы, в том числе 6% (110) подписей муниципальных депутатов и 0,5% (порядка 36 тыс.; эта норма к выборам 2018 года была снижена) подписей избирателей. Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина в качестве кандидата 12 июля.

На выборах 9 сентября 2018 года мэром Москвы вновь был избран Собянин, набрав 70,17% голосов избирателей. Его ближайший соперник - кандидат от КПРФ Вадим Кумин - получил 11,38%. Всего в выборах участвовали пять кандидатов, явка составила 30,94%. 18 сентября Собянин принес присягу и вступил в должность сроком на пять лет.

21 декабря 2021 года был принят федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", который снял запрет для высшего должностного лица региона занимать этот пост более двух сроков подряд. Регионам предоставлено право самим определять число сроков пребывания в должности губернаторов. В законодательстве Москвы ограничения по количеству сроков, занимаемых мэром города, не предусмотрены.