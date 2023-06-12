Биография Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии умер в возрасте 86 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 июня 2023 года на 87-м году жизни умер бывший премьер-министр Италии, основатель и бессменный лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

Происхождение и образование

Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане в семье банковского служащего. В 1961 году с отличием окончил юридический факультет Миланского университета. В студенческие годы работал фотографом, торговал мелкой техникой. Увлекался музыкой, организовал группу, в которой был солистом и играл на контрабасе, коллектив выступал в ночных клубах и на круизных судах.

Бизнес

После окончания учебы работал в строительном бизнесе в Милане, в 1963 году создал собственную компанию Edilnord. В конце 1970-х - начале 1980-х годов Берлускони вышел на рынок телекоммуникаций и средств массовой информации. Он приобрел акции газеты Giornale и три телевизионных канала - Canale 5, Italia 1 и Rete 4, а также основал несколько телевизионных коммерческих каналов во Франции, Германии и Испании. Все они были объединены в холдинг Mediaset и вошли в состав финансово-промышленной группы Fininvest, созданной им в 1978 году. К началу 1990-х годов под контролем Берлускони оказались также крупнейший издательский дом Arnoldo Mondadori Editore, сеть супермаркетов Standa, компьютерные и страховые компании, банк Mediolanum. Всего Fininvest объединил более 100 фирм, став одной из крупнейших частных корпораций в Италии. В 1986 году Берлускони купил футбольный клуб "Милан" и стал его президентом. Команда была аутсайдером, однако вкладывая деньги в обновление состава игроков, рекламу и привлечение именитых тренеров, Берлускони сделал этот клуб одним из самых успешных в истории итальянского футбола. Продав "Милан", в 2018 году он купил клуб "Монца", выступавший тогда в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии (в 2022 году клуб вышел в Серию А). В начале 1990-х годов Берлускони увлекся кинематографом. Первый фильм, который он продюсировал, - комедия "Средиземное море" - в 1992 году получил премию "Оскар" в номинации "лучший фильм на иностранном языке".

Премьер-министр

В январе 1994 года Берлускони оставил пост президента "Фининвест" (в н. в. возглавляет его дочь Марина), чтобы посвятить себя политике. Уже в том же году основанная им политическая ассоциация правой ориентации "Вперед, Италия!" (позднее преобразована в партию) одержала победу на парламентских выборах. Впоследствии она была основной силой правоцентристских коалиций "Дом свобод" (2000-2008) и "Народ свободы" (2008-2013), не раз выигрывающих выборы. Сильвио Берлускони четырежды возглавлял правительство - в 1994-1995, 2001-2005, 2005-2006 и 2008-2011 годах, пробыв на посту премьера дольше всех в истории Итальянской Республики. В ходе всех своих предвыборных кампаний он обещал дать импульс развитию итальянской экономики, снизить налоги, провести приватизацию, в том числе общественного телевидения, а также реформы в сфере образования и здравоохранения, пенсионной и судебной системы. Однако часть его обещаний осталась нереализованной, а проведенные реформы оказались малоуспешными, что частично объясняется разобщенностью политических коалиций, на которые опирались его правительства. При нем Италия вошла в зону евро (2002), но спустя десять лет Берлускони назвал переход на евро катастрофой из-за роста цен и снижения покупательной способности населения. В 2003 году Берлускони поддержал планы США по вводу войск в Ирак, куда было направлено 3,2 тыс. военнослужащих (итальянский контингент в Ираке был четвертым по численности после США, Великобритании и Южной Кореи). В 2008 году его правительство подписало Договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Ливией, положивший конец колониальному прошлому в отношениях двух стран. Кроме того, Берлускони удалось выстроить хорошие отношения с Россией, его связывала многолетняя дружба с Владимиром Путиным, что вызывало критику итальянской оппозиции и западных стран (его называли "послом Путина в Европе").

В парламенте и Европарламенте

В 1996-2013 годах Берлускони был членом Палаты депутатов (нижняя палата парламента). В феврале 2013 года был избран в Сенат (верхняя палата), но в ноябре того же года был исключен из его состава, в октябре 2022 года вновь стал сенатором. В 1999-2001 и 2019-2022 годах он был членом Европарламента.

Судебные процессы

В отношении Берлускони было открыто порядка 80 судебных разбирательств. Ему предъявлялись обвинения в коррупции, отмывании денег, незаконном финансировании политических партий, подделке финансовых документов, налоговом мошенничестве, давлении на свидетелей, в сексуальных контактах с несовершеннолетней и прочие. Все дела закрывались либо за истечением срока давности или по примирению сторон, либо завершались оправданием. Он не смог избежать наказания лишь по делу Mediaset. В октябре 2012 года его признали виновным в создании "теневых фондов" при покупке прав на демонстрацию американских фильмов по каналам Mediaset, а также в уклонении от уплаты налогов. За это он был приговорен к четырем годам лишения свободы, сокращенных по амнистии до одного года, и лишен права занимать госпосты. В апреле 2014 года приговор был заменен на общественные работы - бывший премьер помогал страдающим болезнью Альцгеймера в одном из домов престарелых Милана (в течение года один раз в неделю по четыре часа). 11 мая 2018 года Надзорный суд Милана реабилитировал Сильвио Берлускони, отменив все последствия обвинительного приговора.

Личные сведения

Сильвио Берлускони играл на пианино, гитаре и контрабасе, выпускал диски с песнями, слова для которых писал в соавторстве с поэтом Рино Джильо. Его считали экстравагантным. В Италии присущий ему образ жизни, стиль поведения и манеру ведения бизнеса называли "берлусконизмом".

В начале апреля 2023 года после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что Берлускони страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза (на фоне которого развилась легочная инфекция). В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии.

Берлускони был дважды женат, у него пятеро детей. В 2023 году журнал Forbes оценил его состояние в $7 млрд (пятое место в Италии, 343 место среди богатейших людей мира).