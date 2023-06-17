Биография Олега Бетина

Бывший губернатор Тамбовской области умер на 73-м году жизни

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июня 2023 года стало известно, что на 73-м году жизни умер бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин (руководил регионом в 1999-2015 годах).

Олег Иванович Бетин родился 25 августа 1950 года в Тамбове.

В 1972 году окончил Тамбовский институт химического машиностроения (ныне Тамбовский государственный технический университет), в 1977 году - аспирантуру при Научно-исследовательском физико-химическом институте им. Л. Я. Карпова в Москве, в 1987 году - Ростовскую высшую партийную школу.

Доктор экономических наук. В 1977 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата химических наук на тему "Внутримолекулярный перенос протона и спектрально-люминесцентные свойства ароматических соединений с водородной связью". В 2002 году в московском Институте системного анализа Российской академии наук защитил диссертацию на тему "Системные преобразования механизмов регулирования и управления межбюджетными отношениями в Российской Федерации".

В 1977-1981 годах работал старшим научным сотрудником Тамбовского научно-исследовательского института химикатов для полимерных материалов.

С 1981 по 1990 год находился на партийной работе: помощник первого секретаря Тамбовского обкома КПСС, первый секретарь городского комитета КПСС Котовска.

В 1990-1991 годах - член центрального комитета Коммунистической партии РСФСР.

С 1991 по 1995 год - заместитель, первый заместитель главы администрации Тамбовской области Владимира Бабенко по вопросам экономики и управления.

В 1995 году указом президента РФ Бориса Ельцина был назначен главой администрации Тамбовской области.

В 1995 году Бетин участвовал в выборах главы администрации Тамбовской области. 17 декабря в первом туре набрал 41,97% голосов, а его конкурент, представитель КПРФ Александр Рябов - 36,8%. Во втором туре 24 декабря Бетин (43,48%) уступил Александру Рябову (52,62%), который впоследствии руководил областью в 1995-1999 годах.

В 1996-1998 годах - начальник управления Федерального казначейства по Тамбовской области.

В 1997 году был избран членом политсовета движения "Наш дом - Россия".

С 1998 по 1999 годы - полномочный представитель президента РФ Бориса Ельцина в Тамбовской области.

26 декабря 1999 года Бетин был избран главой администрации Тамбовской области. В первом туре голосования - 19 декабря - получил 28,54% голосов, действующий губернатор Александр Рябов - 29,29%. Во втором туре за Бетина проголосовали 50,34% избирателей, за Рябова - 44,16%.

В 2000-2001 годах - член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Тамбовской области. Входил в состав комитета Совфеда по бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию. Сложил полномочия сенатора согласно новому порядку формирования верхней палаты парламента РФ.

7 декабря 2003 года был вновь избран руководителем Тамбовской области, получив 71,08% голосов избирателей. Его основной соперник, генеральный директор ОАО "Тамбовагрокомплект" Александр Жалнин, набрал 8,96%. Оба были зарегистрированы на выборах в качестве самовыдвиженцев. Олег Бетин вступил в должность 22 декабря того же года.

13 июля 2005 года Тамбовская областная дума наделила Олега Бетина полномочиями главы администрации по представлению президента РФ Владимира Путина. 17 июля Бетин принес присягу. 7 июня 2010 г. облдума вновь наделила его полномочиями руководителя региона по представлению президента России Дмитрия Медведева. Олег Бетин вступил в должность 13 июля того же года сроком на пять лет.

25 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Бетина с поста губернатора Тамбовской области.

С 25 мая 2015 года по 12 ноября 2016 года был заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила Меня.

В ноябре 2016 года Бетин занял должность старшего вице-президента банка "Российский капитал", покинул пост после реорганизации банка конце 2018 года.

С октября 2019 года возглавлял комиссию по кадрам общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

В 2020 году был назначен директором центра экономических исследований рыбного хозяйства Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Был членом политического совета тамбовского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Входил в состав высшего совета партии до февраля 2016 года.

Действительный государственный советник РФ III класса (1998).

Был награжден орденами Почета (2000), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2010, 2004), Дружбы (2023). Дважды отмечен благодарностью президента РФ (1996, 2005).