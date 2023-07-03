Что известно о после Казахстана в России Даурене Абаеве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего заместителя генсека СНГ на эту должность 3 июля

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 июля 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего заместителя генсека СНГ и экс-министра культуры Даурена Абаева новым послом республики в России. 16 июня Токаев освободил Ермека Кошербаева от должности посла Казахстана в России и назначил его акимом (главой администрации) Восточно-Казахстанской области.

Даурен Аскербекович Абаев родился 18 апреля 1979 года в Алма-Атинской области Казахской ССР (ныне Республика Казахстан).

В 2001 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "международное право" (Алма-Ата), в 2006 году - Лейденский университет (Нидерланды), в 2014 году - Евразийский гуманитарный институт (Астана, Казахстан) по специальности "экономика и бизнес".

В 2001-2003 годах работал референтом, атташе, третьим секретарем Министерства иностранных дел Казахстана.

В 2003 году был третьим секретарем посольства республики в Азербайджане.

С 2003 по 2007 годы - второй секретарь, временный поверенный в делах Казахстана в Нидерландах.

В 2007 году - начальник отдела пресс-службы МИД республики.

В 2007-2008 годах - эксперт, консультант протокола президента Казахстана.

В 2008-2009 годах - заместитель пресс-секретаря президента Казахстана.

С 2009 по 2011 год работал государственным инспектором администрации президента республики.

С октября 2011 года по май 2016 года занимал пост пресс-секретаря, а с июля 2013 года по май 2016 года - советника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

С 6 мая 2016 года по 25 февраля 2019 года был министром информации и коммуникаций Казахстана.

С 25 февраля 2019 года по 4 мая 2020 года - министр информации и общественного развития республики.

С 4 мая 2020 года по 11 января 2021 года - первый заместитель руководителя администрации президента страны.

С 11 января 2022 года по 4 января 2023 года занимал пост министра культуры и спорта Казахстана.

7 марта 2023 года Абаев был назначен заместителем генерального секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева.

Имеет дипломатический ранг первого секретаря I класса.

Награжден орденами орденом "Курмет" ("Почет"), "Парасат" ("Благородство", 2017).

Соавтор книги "Государственный протокол Республики Казахстан" (2010).

Владеет русским и английским языками.

Женат, имеет двоих детей.