Аварии самолетов МиГ-31

Истребитель-перехватчик МиГ-31 Минобороны России 4 июля потерпел крушение во время планового учебного полета на Камчатке

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 июля 2023 года истребитель-перехватчик МиГ-31 Минобороны РФ потерпел аварию во время планового учебного полета на Камчатке. По информации пресс-службы Тихоокеанского флота, поисково-спасательные силы ищут экипаж. С начала 2018 года сообщалось о шести авиационных происшествиях с самолетами этого типа (без учета ЧП 4 июля 2023 года).

19 сентября 2018 года истребитель-перехватчик МиГ-31, выполнявший полет без боекомплекта, упал в лесном массиве близ города Кулебаки (Нижегородская область). Двое летчиков успешно катапультировались и были оперативно эвакуированы специалистами поисково-спасательной службы. По предварительным данным Минобороны РФ, причиной аварии стала техническая неисправность.

16 апреля 2020 года близ Караганды (Казахстан) потерпел крушение МиГ-31 казахстанских Сил воздушной обороны. По сообщению оборонного ведомства страны, после взлета произошел пожар в одном из двигателей. Летчики катапультировались и остались живы.

29 января 2022 года в Новгородской области МиГ-31 ВКС России в результате технической неисправности при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не пострадал. По данным оборонного ведомства, жертв и разрушений на земле в результате аварии не было. В Минобороны сообщили, что "после проведения технического обследования и обслуживания самолета машина будет возвращена в строй в кратчайшие сроки".

8 апреля 2022 года в Ленинградской области потерпел аварию МиГ-31, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет. Согласно сообщению пресс-службы Западного военного округа, экипаж успешно катапультировался и остался жив. По данным военных, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле не было. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.

2 декабря 2022 года в Приморском крае МиГ-31 потерпел аварию во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что экипаж катапультировался и остался жив. Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности. В качестве возможной причины ЧП указывалась техническая неисправность.

26 апреля 2023 года в Мурманской области потерпел аварию истребитель-перехватчик МиГ-31, выполнявший плановый учебный полет. По сообщению Минобороны РФ, самолет упал в безлюдном месте, пилоты катапультировались и остались живы.

О самолете

МиГ-31 (по кодификации НАТО - Foxhound, с англ. "гончая") - советский, ныне российский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Первый советский боевой самолет четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах коллективом Отдельного конструкторского бюро завода №155 (ныне - "РСК "МиГ", в структуре Объединенной авиастроительной корпорации объединена с компанией "Сухой"). Машины этого типа находятся на вооружении РФ и Казахстана. МиГ-31 выполнен по нормальной аэродинамической схеме, с трапециевидным крылом, двухкилевым вертикальным оперением, двумя двигателями Д-30Ф-6 (разработан КБ "Авиадвигатель", город Пермь) в хвостовой части фюзеляжа и трехопорным убираемым шасси. Оснащен радаром с фазированной антенной решеткой, позволяющим засекать цели даже на предельно малых высотах. Самолет вооружен пушкой, различные модификации МиГ-31 могут оснащаться ракетами "воздух - воздух" и "воздух - поверхность" разных типов, гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал", авиабомбами.