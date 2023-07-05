Биография генерального директора ТАСС в 2012-2023 годах Сергея Михайлова

Премьер-министр Михаил Мишустин 5 июля освободил Сергея Михайлова от должности генерального директора ТАСС

5 июля 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением освободил Сергея Михайлова от должности генерального директора информационного агентства России ТАСС. Сергей Михайлов возглавлял ТАСС с 17 сентября 2012 года.

Сергей Владимирович Михайлов родился 17 марта 1971 году в Архангельске.

В 1993 году окончил факультет международной информации (ныне международной журналистики) Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД РФ. Учился на отделении связей с общественностью.

В 1990-1991 годах Сергей Михайлов являлся президентом Ассоциации молодых журналистов "ОКО" МГИМО. В 1991 году участвовал в создании Российской ассоциации по связям с общественностью.

В 1992-1993 годах - один из основателей и партнер рекламного агентства "Корпорация Я".

В 1993 году создал агентство по развитию общественных связей "Михайлов и партнеры" и до 2004 года занимал пост управляющего партнера. Агентство стало одной из крупнейших PR-компаний в России, является лидером среди российских PR-агентств в глобальном рейтинге PRovoke 2020.

В 2000-2001 годах Сергей Михайлов был президентом Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью - российского подразделения Международной ассоциации консультантов в области связей с общественностью (International Communications Consultancy Organisation).

В 2004 году назначен советником президента - членом правления ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). В 2005-2006 годах являлся начальником Департамента по связям с общественностью - членом правления РЖД, в 2006-2012 годах - начальником Департамента корпоративных коммуникаций - членом правления РЖД. Провел ребрендинг компании, реформу системы ее внутренних и внешних коммуникаций.

В 2009 году вошел в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России.

17 сентября 2012 года Сергей Михайлов был назначен генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)". Сменил на посту Виталия Игнатенко.

В 2013 году избран председателем Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ.

В 2013-2016 годах Сергей Михайлов занимал должность президента Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (Organization of Asia-Pacific News Agencies). В настоящее время является ее вице-президентом.

В июле 2021 года Сергей Михайлов возглавил медиасовет Ассамблеи народов Евразии.

Член Совета при президенте РФ по русскому языку.

Входит в состав общественного совета при Роскосмосе.

Является членом Координационного совета при секретариате "Форума партнерства Россия - Африка", возглавляет в составе Координационного совета рабочую группу по медиаобеспечению.

Член Союза журналистов РФ, член Союза журналистов Москвы. Автор более 200 публикаций.

Отмечен благодарностями президента РФ. Награжден орденом Дружбы (2021), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "За развитие железных дорог". Удостоен ордена святого благоверного князя Даниила Московского III степени Русской православной церкви.

Лауреат главной премии Союза журналистов Москвы "Золотое перо", премии "Медиаменеджер России", премии Ab Ovo Российской академии общественных связей "За особый вклад в развитие индустрии общественных связей". Неоднократно входил в совместный рейтинг Ассоциации менеджеров России и газеты "Коммерсант" "1000 самых профессиональных менеджеров России".

Владеет английским и арабским языками.

Женат. Супруга - Юлиана Слащева (род. 1974, председатель правления студии "Союзмультфильм", генеральный директор Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького).