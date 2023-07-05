Биография нового генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова

Премьер-министр Михаил Мишустин 5 июля назначил генеральным директором информационного агентства России ТАСС Андрея Кондрашова

5 июля 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением назначил генеральным директором информационного агентства России ТАСС Андрея Кондрашова.

Андрей Олегович Кондрашов родился 30 июня 1973 года в Алма-Ате (Казахская ССР, ныне Республика Казахстан).

Окончил факультет журналистики Независимого эколого-политологического университета в Москве, а также магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "политология".

С 1991 года Андрей Кондрашов работал на телевидении. Был собственным корреспондентом Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) по Центральной Азии, освещал работу Государственной думы, входил в состав кремлевского пула, вел программы "Вести", "Вести недели" и "Вести в 20:00".

В 2018 году стал первым заместителем генерального директора ВГТРК. В этой должности курировал информационное направление холдинга.

В 2018 году являлся пресс-секретарем избирательного штаба кандидата на пост президента РФ Владимира Путина.

Автор документальных фильмов "Крым. Путь на Родину" (2015), "Валаам" (2018), "Путин" (2018), "Стена" (2020) и других.

Андрей Кондрашов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2023), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней (2006, 2000). Отмечен благодарностью президента РФ (2008).

Лауреат премии ТЭФИ в номинации "Вечерний прайм. Ведущий информационной программы" (2015, вместе с Марией Ситтель; "Вести в 20:00").