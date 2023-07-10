История создания и деятельность НАТО

ТАСС-ДОСЬЕ. 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе (Литва) пройдет очередной саммит НАТО.

Создание

Одной из предпосылок создания альянса стала доктрина "сдерживания СССР", провозглашенная в марте 1947 года президентом США Гарри Трумэном. Началом его оформления принято считать Брюссельский пакт 1948 года между Бельгией, Великобританией, Люксембургом, Нидерландами и Францией, предусматривающий коллективную оборону. Одновременно велись переговоры с США и Канадой о создании единого союза. 4 апреля 1949 года главы МИД 12 государств - Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции - подписали в Вашингтоне Североатлантический договор (неофициально - Вашингтонский договор), ставший основой военно-политического союза - Организации Североатлантического договора (НАТО). Ее целью было провозглашено "укрепление стабильности и повышение благосостояния в Северо-Атлантическом регионе". Согласно статье 5 Вашингтонского договора, нападение на одного из участников соглашения рассматривается как агрессия против всех стран, подписавших его. Договор вступил в силу 24 августа (день сдачи ратификационных грамот), депозитарий - США.

Расширение

В 1952 году к договору присоединились Греция и Турция, в 1955 году - ФРГ, в 1982 году - Испания. В начале 1990-х годов в связи с окончанием холодной войны, распадом СССР и роспуском Организации Варшавского договора (1955-1991) альянс начал создавать различные механизмы консультаций с бывшими социалистическими странами и республиками СССР. Так, в 1991 года был создан Совет североатлантического сотрудничества (в 1997 году заменен на Совет евро-атлантического партнерства), в 1994 году принята программа "Партнерство ради мира", обе структуры нацелены на привлечение к сотрудничеству не входящих в него государств. Вопреки заверениям о нерасширении блока на восточном направлении, данным лидерами западных стран в 1990 году в ходе переговоров об объединении Германии, в 1999 году в альянс вступили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. Затем, после распада Югославии, в НАТО в 2009 году были приняты Албания и Хорватия, в 2017 году - Черногория, в 2020 году - Северная Македония. В 2023 году к блоку присоединилась Финляндия. В настоящее время НАТО объединяет 31 страну. Сейчас парламенты стран-членов ратифицируют заявку Швеции (подана 18 мая 2022 года).

Структура

Высшим органом альянса является Совет НАТО (Североатлантический совет), состоящий из постоянных представителей государств-членов. Он обладает реальной властью и правом принятия решений по основным вопросам (полномочия определены в Североатлантическом договоре; другие руководящие структуры в документе не фигурируют). Совет НАТО не реже двух раз в год проводит заседания на уровне глав МИД и на уровне министров обороны. Решения, касающиеся основополагающих документов и приема в альянс новых членов, принимаются на встречах на высшем уровне (саммиты не имеют определенной периодичности).

В марте 1952 года был введен пост генерального секретаря. Это главное должностное лицо альянса (возглавляет Совет НАТО и ряд других органов). Первым руководителем НАТО стал британец Гастингс Лайонел Исмей (до 1957 года), ему принадлежит известная фраза о целях блока: "Не допускать СССР в Европу, обеспечивать в ней американское присутствие и сдерживать Германию". С 2014 года пост занимает Йенс Столтенберг (Норвегия).

Поскольку НАТО - военно-политический блок, организационно он состоит из двух структур управления - гражданской и военной. В первую входят постоянные представители стран-членов, секретариат, отделы по оборонным инвестициям и проч., во вторую - военные представители, Военный комитет, Международный военный штаб, Группа ядерного планирования, Стратегическое командование по операциям, Командование по трансформации объединенных вооруженных сил и ряд других командований. В военной организации НАТО в 1974-1980 годах не участвовала Греция (из-за напряженных отношений с другим членом блока - Турцией), в 1966-2009 годах - Франция (что отражало ее нежелание следовать в фарватере политики Вашингтона).

Объединенные вооруженные силы НАТО включают контингенты вооруженных сил, предоставляемые странами блока (согласно стандартам альянса на свои военные расходы страны-члены должны выделять не менее 2% от ВВП, однако это требование выполняется не всеми).

Бюджет формируется из взносов стран-членов и состоит из трех частей: гражданского бюджета (в 2023 году - €370,8 млн), военного (€1,96 млрд) и бюджета Программы по инвестициям в обеспечение безопасности (€1 млрд).

Штаб-квартира с 1967 года располагается в Брюсселе (в 1949-1952 годах находилась в Лондоне, в 1952-1967 годах - в Париже). Официальные языки - английский и французский.

Деятельность

С 1990-х годов НАТО проводит военные операции по реагированию на кризисы вне зоны своей ответственности. В числе угроз, которым необходимо противодействовать, альянс называет распространение баллистических ракет, ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения; терроризм; конфликты за пределами НАТО; кибератаки.

Впервые силы НАТО приняли участие в боевых действиях в 1992-1995 годах в Боснии и Герцеговине, где шла межэтническая война на фоне распада Югославии. Тогда альянс осуществлял воздушное и морское патрулирование, а также обеспечивал режим бесполетной зоны. В 1999 году под предлогом "предотвращения геноцида албанского населения Косова" была проведена операция "Союзническая сила" (Allied Force) против Югославии. С того же года действуют Силы НАТО для Косова (KFOR).

После террористических атак в США 11 сентября 2001 года ВМС стран НАТО задействованы в операциях в Средиземном море, целью которых является предотвращение контрабанды оружия, которое может использовано террористами (в 2001-2016 годах Active Endeavour, затем Sea Guardian).

В 2003-2014 годах альянс руководил Международными силами безопасности в Афганистане. В 2015-2021 годах в этой стране действовали две миссии альянса - небоевая "Решительная поддержка" (Resolute Support) по обучению афганских военных и "Страж свободы" (Freedom’s Sentinel), в задачу которой входило проведение точечных контртеррористических операций.

В 2009-2016 годах силы блока участвовали в операции по противодействию пиратству у берегов Африканского Рога "Океанский щит" (Ocean Shield).

В 2011 году силы НАТО провели операцию "Объединенный защитник" (Unified Protector) в Ливии, объявив ее целями соблюдение режима эмбарго ООН на поставки оружия в эту страну в условиях гражданской войны, обеспечение бесполетной зоны и защиту гражданского населения. Это одна из крупнейших операций блока, наряду с "Союзнической силой" в Югославии в 1999 году.

Повышенное внимание альянс уделяет вопросам безопасности на восточном фланге. В рамках сил быстрого реагирования в 2014 году была создана Объединенная оперативная группа повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), способная к размещению в течение 48 часов. Изначально она состояла из многонациональной сухопутной бригады численностью около 5 тыс. человек, частей воздушной и морской поддержки, а также сил специального назначения. Для обеспечения быстрого развертывания этого контингента были учреждены штабы в шести восточноевропейских странах. На начало 2023 года VJTF насчитывает 11,5 тыс. военнослужащих.

В 2016 году было принято решение о размещении четырех многонациональных боевых групп "расширенного передового присутствия НАТО" в Польше, Латвии, Литве и Эстонии (дислокация началась в ноябре 2016 года, полностью батальоны были укомплектованы в июне 2017 года, общая численность военнослужащих превысила 4,5 тыс.). В 2022 году были развернуты еще четыре боевые группы - в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии.

В 2019 году была утверждена военно-космическая стратегия НАТО, предполагающая усиление противоракетной обороны (мониторинг космического пространства, защита коммуникаций, выявление запусков ракет и отслеживание их траекторий в атмосфере Земли). В октябре 2020 года на авиабазе в Рамштайне (Германия) был открыт космический центр НАТО. В том же году было принято решение активизировать работы по созданию эффективных систем противоракетной обороны.

В декабре 2020 года Йенс Столтенберг представил программу "НАТО - 2030: Единство в новой эре", в которой главными угрозами альянса названы "Россия, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения". В октябре 2021 года альянс утвердил глобальный план обороны в случае кризисов и конфликтов. Он определяет действия НАТО на случай крупномасштабного военного конфликта с Россией и включает возможность боевых действий от Балтийского до Черноморского региона.

В январе 2022 года альянс ответил отказом на предложения России заключить договор о гарантиях безопасности. В нем Россия, в частности, предлагала исключить дальнейшее расширение НАТО на восточном направлении, отказаться от военной деятельности в странах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии и не размещать дополнительные силы и вооружение за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт между РФ и НАТО (согласно ему альянс обязался не размещать дополнительные боевые силы на постоянной основе на территории стран - членов, а Россия - проявлять соответствующую сдержанность в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе).

На экстренном саммите НАТО 25 февраля 2022 года, созванном после начала специальной военной операции РФ на Украине, альянс объявил о приведении в действие оборонных планов и начале развертывания Сил быстрого реагирования. Там же было принято решение увеличивать количество систем ПВО, ПРО и кибернетической обороны и усилить группировку войск у границ России. 29 мая замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс может больше не придерживаться обязательств не размещать свои силы в Центральной и Восточной Европе, обвинив РФ в несоблюдении Основополагающего акта Россия - НАТО.

В июне 2022 года на саммите в Мадриде альянс принял новую стратегическую концепцию, кардинально пересмотревшую внешнеполитические угрозы и приоритеты. В документе Россия была охарактеризована как "самая значительная и прямая угроза для безопасности альянса", второй угрозой был назван Китай, который, по мнению НАТО, стремится "контролировать ключевые промышленные и логистические сектора и усиливать за счет этого свое влияние в попытках изменить мировой порядок". Члены блока подтвердили политику открытых дверей и намерение далее оказывать военную помощь Киеву и приняли решение о переоснащении вооруженных сил Украины по стандартам НАТО. Также члены альянса согласовали создание специального фонда для инвестиций в передовые военные разработки, в том числе связанные с искусственным интеллектом, установили новые базовые требования для сдерживания и обороны и приняли решение увеличить в 2023 году общую численность сил быстрого реагирования блока с 40 тыс. до 300 тыс. военнослужащих.

В октябре 2022 года страны НАТО договорились увеличить запасы вооружений, боеприпасов и оборудования, усилить меры безопасности критически важной энергетической инфраструктуры, а 14 государств блока и Финляндия (на тот момент не входила в альянс) подписали декларацию о так называемой инициативе European Sky Shield (ESSI) - усиленной европейской системы противовоздушной обороны. 15 февраля 2023 года к ESSI присоединились Дания и не входящая в НАТО Швеция, 7 июля - Швейцария и Австрия.

10 января 2023 года НАТО и Европейский союз подписали декларацию о сотрудничестве. Согласно ей, НАТО остается "фундаментом коллективной безопасности в Евро-Атлантическом регионе", однако альянс также "признает ценность более активной европейской обороны", которая будет "совместима с НАТО и дополнит возможности" организации. Кроме того, НАТО и ЕС договорились усилить сотрудничество в космосе и в деле развития "новых и прорывных технологий". Стороны заявили, что хотят "лучше противостоять авторитарным акторам", выделив среди них Россию и КНР. 16 марта 2023 года начала работу целевая группа ЕС и НАТО по совместной защите критической инфраструктуры стран организаций.

В феврале 2023 года министры обороны стран альянса утвердили новую концепцию военного планирования, договорились расширить военную помощь Грузии и Молдавии. В апреле министры заявили о разработке стратегической многолетней программы помощи Украине.

В последние годы с альянсом активно расширяет взаимодействие Япония. В 2022 году премьер Фумио Кисида стал первым главой японского правительства, принявшим участие в саммите НАТО. МИД Японии принял решение сделать независимым представительство при НАТО, отделив его от своего посольства в Брюсселе и повысив тем самым статус миссии. 10 мая 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил планы открыть офис альянса в Японии. Помимо Японии, в сентябре 2022 года свое диппредставительство при НАТО открыла Южная Корея.

Саммит 2023 года

Согласно заявлениям Йенса Столтенберга, основной темой предстоящего саммита в Вильнюсе станет оказание военной помощи Украине. Помимо этого, планируется утвердить минимальный уровень военных расходов НАТО в 2% от ВВП (ранее достичь этого уровня было рекомендовано к 2024 году; по данным на 2022 год, этой отметки достигли 8 из 31 страны), а также утвердить первый с момента окончания холодной войны генеральный план развертывания сил альянса на случай конфликта с РФ.

Принять участие в саммите, помимо стран альянса, планируют представители Австралии, Новой Зеландии, Украины, Швеции, Южной Кореи, Японии.