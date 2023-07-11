История отношений НАТО и Швеции

Официальную заявку на присоединение к альянсу Швеция подала 18 мая 2022 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 июля 2023 года генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг объявил, что по итогам переговоров, состоявшихся накануне саммита НАТО в Вильнюсе, Турция согласилась снять вето на вступление в альянс Швеции. Официальную заявку на присоединение к НАТО Швеция подала 18 мая 2022 года.

ТАСС подготовил материал об истории отношений Стокгольма с организацией.

Политика нейтралитета, сближение с НАТО

Нейтральный статус Швеции сформировался в первой четверти XIX века, после Русско-шведской войны 1808-1809 годов, в результате которой она уступила России Финляндию, и военного конфликта с Норвегией в 1814 году. В дальнейшем Швеция не участвовала в военных противостояниях. При этом немецкий транзит через территорию Швеции и поставки стратегических товаров Третьему рейху во время Второй мировой войны нарушали правила нейтралитета. В период холодной войны страна сохраняла внеблоковый статус.

После ее окончания Швеция существенно расширила взаимодействие с Североатлантическим альянсом: страна начала адаптировать свою оборону к стандартам НАТО, в 1994 году стала участником программы "Партнерство ради мира", в 1997 году - Совета евроатлантического партнерства. Обе структуры нацелены на привлечение к сотрудничеству с альянсом не входящих в него европейских государств и некоторых азиатских стран, примыкающих к европейской периферии. В 2013 году Швеция присоединилась к Силам быстрого реагирования альянса, в 2014 году - к Программе расширенных возможностей, направленной на усиление оперативной совместимости войск. В 2016 году шведский парламент одобрил договор, дающий НАТО возможность перебрасывать на территорию страны военнослужащих альянса и проводить там учения. В 2017 году страна вошла в состав созданных по инициативе НАТО Объединенных экспедиционных сил. Так как нейтральный статус не ограничивает участие страны в миротворческих миссиях, шведские военнослужащие принимали участие в операциях НАТО в Боснии, Косово, Афганистане и Ливии.

Отказ от нейтралитета

После начала специальной военной операции РФ на Украине в феврале 2022 года за вхождение в НАТО высказались несколько партий, среди них Умеренная коалиционная партия, "Либералы", Партия центра и Христианские демократы, к ним примкнула популистская партия "Шведские демократы". Таким образом, в парламенте сформировалось пронатовское большинство (205 из 349 мест). Дольше всего устоявшейся позиции против военных союзов придерживались правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ) и поддерживающие ее партии Охраны окружающей среды и Левая. После длительного внутрипартийного диалога 15 мая СДРПШ заявила о своем "историческом решении" поддержать членство в альянсе. Согласно опросам общественного мнения, на апрель 2022 года вступление в блок одобряли 51% населения страны. 18 мая 2022 года Швеция, одновременно с Финляндией, подала официальную заявку на вступление в НАТО. Планировалось, что обе страны станут членами альянса одновременно, однако Финляндия вступила раньше (4 апреля 2023 года).

Процесс вступления

Процесс ратификации шведской заявки государствами - членами блока затянулся из-за позиции Турции. Анкара потребовала от Стокгольма объявить террористическими присутствующие в Швеции курдские организации, выдать лиц, обвиняемых Турцией в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году, а также снять ограничения на поставки оборонной продукции. Ситуация усугубилась после прошедших в январе 2023 года в Стокгольме антитурецких акций, в рамках одной из которых лидер радикальных правоэкстремистов публично сжег Коран (затем последовало еще несколько подобных акций). В связи с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не следует ожидать от Анкары поддержки ее заявки на членство в НАТО. Процесс ратификации был приостановлен. Кроме претензий к Швеции, Эрдоган связал возможность ее вступления в НАТО с переговорами о членстве Турции в Евросоюзе (страна является кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года) и выдвинул еще несколько условий. Накануне саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Анкара получила заверения по ключевым требованиям, в том числе по подходу Стокгольма к сторонникам курдских сепаратистов на ее территории. После этого Турция согласилась передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию.