Что известно о ректоре РАНХиГС Алексее Комиссарове

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его на этот пост 13 июля 2023 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 июля 2023 года пресс-служба правительства РФ сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин назначил Алексея Комиссарова ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Алексей Геннадиевич Комиссаров родился 20 октября 1969 года в Москве в семье профессора, доктора химических наук, специалиста в области фотохимии и биофизики Геннадия Германовича Комиссарова (1937-2016).

В школьные годы посещал автокружок московского Дворца пионеров, участвовал в соревнованиях по автоспорту.

В 1986 году Алексей Комиссаров поступил на дневное отделение факультета автомобильного транспорта Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ, ныне Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет). В 1988 году прервал обучение для прохождения срочной военной службы в танковых частях Группы советских войск в Германии. В 1990 году вернулся в МАДИ, окончил вуз в 1994 году по специальности "инженер по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей".

В 2003 году получил степень магистра делового администрирования (MBA) в Кингстонском университете (Лондон, Великобритания).

В 2023 году в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова защитил диссертацию кандидата экономических наук по теме "Управление системой конкурсного отбора руководящих кадров в Российской Федерации".

В 1990-х годах Алексей Комиссаров создал и возглавил фирму "Авторемонтные системы" (ООО "АРС"; оптовая торговля лакокрасочными материалами). Являлся ее директором до 2011 года.

В 2008 году стал победителем проекта "Кадровый резерв - профессиональная команда страны" (учредитель - партия "Единая Россия") и был включен в резерв управленческих кадров от Москвы.

С 2008 года занимался венчурным финансированием. Вступил в "Национальное содружество бизнес-ангелов" (Москва), объединяющее частных инвесторов.

В 2009 году в Академии народного хозяйства при правительстве РФ (с 2010 года - РАНХиГС) начал вести курс предпринимательства в рамках программы МВА совместно с Кингстонским университетом.

По предложению ректора РАНХиГС Владимира Мау Алексей Комиссаров в 2010 году создал бизнес-инкубатор InCube при академии и возглавлял его до 2011 года.

В феврале 2011 года был назначен руководителем Департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы (в том же году переименован в Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства) и занимал эту должность до августа 2014 года. Одновременно с сентября 2013 года по август 2014 года был министром столичного правительства. Затем до марта 2015 года являлся советником мэра Москвы Сергея Собянина.

В 2015 году возглавил кафедру предпринимательского лидерства им. Дмитрия Зимина в Московской школе управления "Сколково".

С марта 2015 года по апрель 2017 года был директором Фонда развития промышленности (учредитель - Минпромторг РФ), созданного с целью модернизации отраслей, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

В апреле 2017 года был назначен проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и директором Института "Высшая школа государственного управления" РАНХиГС. Вошел в состав попечительского и ученого советов академии, стал курировать реализацию программы подготовки кадрового управленческого резерва страны.

В июне 2018 года распоряжением руководителя Администрации президента РФ был назначен генеральным директором автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" (объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты РФ), созданной по инициативе главы государства Владимира Путина.

В ноябре 2018 года Алексей Комиссаров был избран сопредседателем центрального штаба общественного движения "Общероссийский народный фронт" (ОНФ; переизбран 21 декабря 2021 года).

Распоряжением правительства РФ от 10 ноября 2020 года был включен в состав наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

23 января 2023 года после отставки Владимира Мау Алексей Комиссаров был назначен исполняющим обязанности ректора РАНХиГС.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2020), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2018).

В 2010 году стал победителем российского этапа международного конкурса "Предприниматель года" британской аудиторской компании Ernst & Young (с 2013 года - EY) в номинации "Промышленное производство".

Кандидат в мастера спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам (2008).