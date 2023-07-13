Уголовные дела в отношении высокопоставленных российских чиновников

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 июля 2023 года следователи задержали заместителя министра цифрового развития РФ Максима Паршина. В пресс-службе Басманного суда Москвы сообщили, что чиновнику предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получения взятки в особо крупном размере).

Статистика уголовных дел с 2018 года

За последние пять лет в России по коррупционным делам были привлечены к уголовной ответственности 14 бывших и действующих высокопоставленных чиновников федерального уровня (не считая Максима Паршина). Среди них 3 бывших министра и 11 заместителей министров (3 действующих и 8 бывших).

Хронология уголовных дел

25 июля 2018 года в Подмосковье был задержан и на следующий день арестован бывший первый заместитель главы МЧС РФ генерал-полковник Сергей Шляков (занимал должность в 2013-2015 годах). Его обвинили в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2015-2016 годах Шляков участвовал в мошеннической схеме по продаже должности губернатора Ярославской области. В качестве оплаты за свою помощь в организации назначения на пост главы региона Шляков с соучастниками получил свыше 65 млн рублей. Экс-чиновник вину не признал. 20 апреля 2021 года Хамовнический суд Москвы приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

26 марта 2019 года в Московской области был задержан Михаил Абызов, бывший министр РФ по вопросам Открытого правительства (2012-2018). На следующий день его поместили под арест. Абызов был обвинен в создании преступного сообщества, члены которого в 2011-2014 годах путем обмана акционеров ряда энергетических компаний из Новосибирской области похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж (обвинения предъявлены по ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, против Абызова были возбуждены уголовные дела об отмывании денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ), коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ), незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). По версии следствия, экс-министр в нарушение запрета, наложенного на него как на члена правительства, в 2018 году лично и через доверенных лиц осуществлял коммерческую деятельность на сумму 37 млрд рублей. Абызов свою вину не признал. Судом были арестованы его активы на общую сумму в более чем 32 млрд рублей. 8 апреля 2022 года в Преображенском райсуде Москвы началось рассмотрение уголовного дела по существу.

28 марта 2019 года в Москве был задержан Виктор Ишаев, бывший министр по развитию Дальнего Востока (2012-2013), а также экс-глава Хабаровского края (1991-2009) и бывший полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (2009-2013). В 2013-2018 годах Ишаев занимал пост советника президента компании "Роснефть". Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в рамках расследования дела о хищении средств компании. В июле 2020 года следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ). По данным следствия, в 2014-2019 годах Ишаев организовал растрату более 7,5 млн рублей, принадлежащих "Роснефти". Свою вину Ишаев не признал. 17 февраля 2021 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к пяти годам условного наказания за растрату.

3 июля 2020 года в Москве была задержана, 6 июля арестована статс-секретарь - замминистра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич. В отношении чиновницы возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств путем мошенничества. По версии следствия, в 2016 году, возглавляя коммерческую организацию, Лукашевич заключила договоры с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Минобрнауки. При этом она заведомо не планировала выполнять взятые на себя обязательства. Министерству был причинен ущерб в размере 50,3 млн рублей. 16 июля 2020 года Лукашевич была освобождена от должности. Свою вину она не признала. 3 июня 2022 года Мещанский суд Москвы признал экс-чиновницу виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил ей наказание в виде 6,5 года лишения свободы.

8 сентября 2020 года в Москве был задержан и на следующий день арестован замминистра энергетики РФ Анатолий Тихонов по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает чиновника организатором хищения более 600 млн рублей. Деньги были выделены в 2014 году Российскому энергетическому агентству, которое тогда возглавлял Тихонов, на создание информационной системы ТЭК. 12 апреля 2021 года он был освобожден с поста замминистра энергетики в связи с сокращением должности. 19 октября 2022 года следствие сообщило, что Тихонов был также уличен в получении взятки в размере 227 млн рублей за содействие при заключении госконтрактов. Свою вину экс-чиновник не признает.

18 ноября 2020 года в поселке Архангельское Московской области был задержан Михаил Мень, бывший министр строительства и ЖКХ РФ (2013-2018) и экс-губернатор Ивановской области (2005-2013). На момент задержания Мень занимал должность аудитора Счетной палаты РФ (освобожден от нее 2 июня 2021 года). Ему были предъявлены обвинения в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2011 году Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных Ивановской области в качестве кредита. Вместе с ним фигурантом дела стал экс-губернатор региона Павел Коньков. 19 ноября 2020 года суд избрал Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий, 20 апреля 2021 года Верховный суд РФ изменил ее на подписку о невыезде. 17 мая 2021 года уголовное дело в отношении Меня и Конькова было прекращено за истечением срока давности.

13 февраля 2021 года Куйбышевский райсуд Омска отправил под домашний арест Сергея Шелпакова, экс-заместителя министра спорта РФ (2012-2014), бывшего руководителя волейбольного клуба "Омичка" (2015). По версии следствия, в 2015 году экс-чиновник растратил вверенные ему как директору волейбольного клуба бюджетные средства в размере 350 тыс. рублей. Вину в совершении преступления Шелпаков не признал. 11 февраля 2022 года Куйбышевский райсуд Омска признал экс-чиновника виновным в растрате по ч. 3 ст. 160 УК РФ и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

7 октября 2021 года в Москве была арестована бывшая заместитель министра просвещения (2018-2020), вице-президент Сбербанка (2020-2021) Марина Ракова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2019 году Ракова пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования, гендиректором которого она была в 2016-2018 годах, бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Одним из подрядчиков по договорам с фондом выступала Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка"). Однако требования контракта были нарушены, денежные средства в сумме более 21 млн рублей, которые фонд перевел на расчетный счет образовательной организации, были похищены. 19 ноября 2021 года Марине Раковой предъявили обвинение по новому эпизоду, связанному с фиктивным трудоустройством сотрудников в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). В результате вузу был причинен ущерб на сумму около 21 млн рублей. Фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ, помимо Раковой стали ректор и исполнительный директор "Шанинки" Сергей Зуев и Кристина Крючкова, ректор РАНХиГС Владимир Мау (уголовное дело в отношении последнего прекращено 14 октября 2022 года) и другие лица. 6 марта 2023 года Никулинский райсуд столицы приступил к рассмотрению дела по существу. Марина Ракова, а также большинство фигурантов дела полностью признали свою вину.

В октябре 2021 года в Иркутске был арестован Юрий Рейльян, экс-замминистра регионального развития РФ (2009-2013) и экс-замминистра строительства и ЖКХ (2013-2016), а также бывший совладелец ООО "Спецтрансстрой" (2016-2019). Рейльяну было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, ущерб от которого превысил 1,5 млрд рублей. В частности, речь идет о хищении 900 млн рублей, направленных "Спецтрансстрою" на строительство железнодорожного перегона на БАМе. 17 апреля 2023 года Кировский райсуд Иркутска начал рассмотрение дела. Экс-чиновник свою вину не признает. 17 мая 2023 года судопроизводство в отношении Юрия Рейльяна было приостановлено в связи с его болезнью.

21 января 2022 года в Москве был арестован Владимир Токарев, заместитель главы Минтранса с 2018 года (одновременно в 2020-2021 годах был руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта), по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Как и Юрий Рейльян, Токарев стал фигурантом так назывемого дела "Спецтрансстроя". По версии следствия, занимая в 2016-2018 годах должность первого заместителя гендиректора компании, Владимир Токарев организовал хищение денежных средств данной организации на сумму более 500 млн рублей (по другим данным - около 400 млн рублей). 22 января 2022 г. он был освобожден от должности в Минтрансе по личной просьбе. Свою вину обвиняемый не признал.

7 апреля 2022 года в Хабаровске был арестован бывший первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Крутиков с 2015 года возглавлял департамент обеспечения реализации инвестпроектов Минвостокразвития, в 2016-2020 годах занимал пост заместителя министра, а в 2020-2021 годах - первого заместителя главы ведомства. По данным следствия, Крутиков незаконно помог компании "Азия лес" получить заключение о соответствии критериям для выплаты бюджетных субсидий в сумме более 800 млн рублей. Средства были похищены. 14 июля 2022 года Александр Крутиков был помещен под домашний арест.

13 июля 2022 года в Москве был задержан и арестован бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович (занимал должность с июня 2018 года по май 2022 года). Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей на строительство в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом госпиталь был возведен без учета климатических условий региона, что не позволило его использовать по назначению. Сооружение было демонтировано. Бюджету области причинен ущерб свыше 320 млн рублей. Экс-замминистра вину не признал.

19 апреля 2023 года в Москве была арестована бывший заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова (занимала пост в 2018-2022 годах) по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Экс-чиновница задержана в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств при участии в проекте "Пушкинская карта". Материальный ущерб от действий Яриловой оценивают в сумму свыше 125 млн рублей. Она признала вину и сотрудничает со следствием.

6 июля 2023 года Тверской суд Москвы избрал запрет действий бывшему первому заместителю министра образования и науки РФ Валентине Переверзевой (занимала должность в 2017-2018 годах). Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по делу о фиктивным трудоустройстве сотрудников Минобрнауки в РАНХиГС. Ранее по подозрению в причастности к тому же преступлению был задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров. Также по делу проходят бывший замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывший ректор "Шанинки" Сергей Зуев и другие. Эпизоды, связанные с ними, рассматривает Никулинский суд Москвы.