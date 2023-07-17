Что известно о штурмовике Су-25

Самолет, выполняя учебно-тренировочный полет в Краснодарском крае, потерпел аварию над акваторией Азовского моря

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июля 2023 года в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что штурмовик Су-25, выполняя учебно-тренировочный полет в Краснодарском крае, потерпел аварию над акваторией Азовского моря. По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ двигателя. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели. ТАСС подготовил материал об этом типе боевых самолетов и последних авиапроисшествиях с их участием.

Основные сведения

Су-25 (по кодификация НАТО - Frogfoot) - бронированный дозвуковой всепогодный турбореактивный штурмовик. Предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения наземных объектов и малоскоростных воздушных целей.

История

В 1950-е годы в советском военном руководстве было принято решение отказаться от создания специализированных реактивных штурмовиков и вместо этого развивать истребительно-бомбардировочную авиацию. Приказом министра обороны СССР Георгия Жукова от 20 апреля 1956 года штурмовая авиация в составе Военно-воздушных сил (ВВС) была упразднена. Между тем в США, опираясь на опыт войны в Корее и Вьетнаме, в 1963 году приняли на вооружение палубные штурмовики Grumman A-6 Intruder. Во второй половине 1960-х годов американцы провели конкурс на проектирование бронированного штурмовика с мощным пушечным вооружением, в результате которого был создан самолет Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II.

В первой половине 1970-х годов в опытном конструкторском бюро П. О. Сухого в Москве (ныне в составе Объединенной авиастроительной корпорации), опираясь на сведения об американской программе, в инициативном порядке начали разработку первого советского реактивного самолета-штурмовика. Генеральным конструктором проекта был Павел Сухой, главным конструктором - Олег Самойлович. Самолет создавался под рабочим шифром Т-8.

Опытный образец впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года, его пилотировал заслуженный летчик-испытатель Герой Советского Союза Владимир Ильюшин. Самолет серийно строился на Тбилисском (1978-2008 годах), а также Улан-Удэнском авиационных заводах (с 1978 года). Всего предприятиями выпущено более 1 300 машин этого типа. В ВВС СССР находился в эксплуатации с 1981 года, официально был принят на вооружение только в 1987 году Минобороны России использует самолет в модернизированных вариантах Су-25СМ и Су-25СМ3.

Конструкция и вооружение

Су-25 сконструирован по аэродинамической схеме двухдвигательного высокоплана с трапециевидным крылом, однокилевым хвостовым оперением и трехопорным убираемым шасси с носовым колесом. Бесфорсажные турбореактивные двигатели размещаются в мотогондолах в месте сопряжения крыла с фюзеляжем. Кабина пилота и двигательные отсеки бронированы.

Экипаж - один человек (два в учебных модификациях).

Самолет вооружен двуствольной пушкой калибра 30 мм, на 10 точках подвески могут размещаться управляемые ракеты типа "воздух-поверхность" или "воздух-воздух", неуправляемые ракеты, авиационные бомбы, также штурмовик может нести стрелково-пушечные контейнеры с двуствольным пушками калибра 23 мм.

Модификации

Су-25 - базовый серийный; Су-25К ("коммерческий") - экспортный вариант базового; Су-25УБ и Су-25УБК - двухместные учебно-боевые; Су-25УТ и Су-28 - двухместные учебные; Су-25Т (Су-39), Су-25ТМ, Су-25ТК - противотанковые штурмовики; Су-25БМ - буксировщик мишеней; Су-25УТГ - учебно-тренировочный самолет для отработки посадки с использованием наземных и палубных аэрофинишеров (эксплуатируется Морской авиацией ВМФ России); Су-25КМ "Скорпион"- модернизация для ВВС Грузии, выполненная совместно с Израилем.

Боевой опыт

Су-25 в разное время состояли на вооружении порядка 30 государств, в настоящее время этими самолетами располагают ВВС РФ, Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Азербайджана, Армении, Грузии, Анголы, Ирака, Ирана, КНДР, Перу, Чада и др. Применялись в ходе военных действий в Афганистане (1981-1989), ирано-иракской войне (1980-1988), войне в Персидском заливе (1990-1991), вооруженных конфликтах на территории Таджикистана (1992-1997), Абхазии (1992-1993), Нагорного Карабаха (1991-1994), Чеченской Республики (1994-1996, контртеррористическая операция 1999-2009), ДР Конго (1998-2000), Македонии (2001), Южной Осетии (2008), на Украине (с 2014), на севере Ирака (с 2014), в Сирии (с 2015).

Аварии и катастрофы

Точное число серьезных авиационных происшествий с участием Су-25 неизвестно. С начала 2022 года зафиксирована одна авария и две катастрофы самолетов ВКС России этого типа (без учета ЧП 17 июля 2023 года).

24 февраля 2022 года об аварии штурмовика Су-25 сообщил журналистам представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, пилот благополучно катапультировался и быстро вернулся в свою часть. Причиной ЧП, по данным Минобороны, была ошибка пилотирования. В военном ведомстве не уточнили, где именно произошел авиационный инцидент.

17 июня 2022 года в Белгородской области Су-25 потерпел аварию во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. По информации Минобороны РФ, летчик катапультировался и не пострадал. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле не было. К ЧП могло привести задевание самолетом проводов линии электропередачи. Официально о причинах аварии не сообщалось.

23 февраля 2023 года Су-25 потерпел крушение в Белгородской области. В военном ведомстве сообщили, что после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования самолет упал в безлюдной местности, летчик погиб. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.