Биография Рамазана Абдулатипова

Президент Владимир Путин 17 июля освободил Абдулатипова от должности постпреда РФ при Организации исламского сотрудничества

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности постпреда РФ при Организации исламского сотрудничества Рамазана Абдулатипова, занимавшего этот пост с 2018 года. Новым постпредом назначен Турко Даудов, бывший ранее представителем главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в арабских и мусульманских странах.

Происхождение, образование

Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов родился 4 августа 1946 года в селе Гебгуда Тляратинского района Дагестанской АССР (ныне Республика Дагестан) в аварской семье. Его отец был председателем колхоза.

В 1966 году окончил Буйнакское медицинское училище по специальности "фельдшер", в 1975 году - исторический факультет Дагестанского государственного университета (заочно), в 1978 году - аспирантуру философского факультета Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ЛГУ, ныне Санкт-Петербургский государственный университет).

Доктор философских наук. В 1978 году в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова защитил кандидатскую диссертацию по теме "Личность в системе национальных отношений развитого социалистического государства". В 1985 году в Ленинградском госуниверситете им. А. А. Жданова защитил докторскую диссертацию на тему "Национальные отношения развитого социалистического общества: духовно-нравственные проблемы функционирования и развития".

Начало трудовой деятельности

В 1965-1966 годах Абдулатипов работал заведующим медпунктом в селах Цюмилюх и Тлярата Дагестана.

В 1966-1970 годах проходил службу в рядах Советской армии, был старшиной медицинской службы.

В 1970-1974 годах был заведующим медицинским пунктом Чирюртовского завода фосфорных солей в городе Кизилюрте.

Член Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) с 1973 по август 1991 года.

В 1974-1975 годах - секретарь, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Тляратинского районного комитета КПСС Дагестанской АССР.

В 1978 году был ассистентом-преподавателем, старшим преподавателем философского факультета ЛГУ.

В 1978-1987 годах работал в отделе агитации и пропаганды Мурманского областного комитета КПСС. Доцент, заведующий кафедрой Мурманского высшего инженерного морского училища (ныне Мурманский государственный технический университет).

В 1987 году возглавил кафедру философии Дагестанского педагогического института (ныне Дагестанский государственный педагогический университет).

Партийная работа, политическая деятельность в 1988-1993 годах

В 1988 году Абдулатипов перешел на партийную работу в Москву. Работал консультантом отдела национальных отношений центрального комитета КПСС. Затем до 1990 года был заведующим сектором отдела межнациональных отношений ЦК КПСС.

В 1990-1993 годах народный депутат РСФСР (с 1992 года - РФ). Был избран в марте 1990 года по Буйнакскому национально-территориальному избирательному округу №93, вошел в депутатскую группу "Суверенитет и равенство". В 1990-1993 годах - председатель Совета национальностей Верховного Совета (ВС) РСФСР. Был одним из шести руководителей Верховного Совета, подписавших в 1991 году открытое письмо с публичной критикой авторитарного стиля руководства председателя ВС Бориса Ельцина. Во время кризиса 1993 года входил в число депутатов Верховного Совета, стремившихся достичь компромисса с Борисом Ельциным. Вместе с руководителем Совета Республики Вениамином Соколовым участвовал от ВС в переговорах с президентской стороной в Свято-Даниловом монастыре.

В 1991 году вступил в Социалистическую партию трудящихся (СПТ, лидеры - Рой Медведев, Иван Рыбкин и др.), был членом ее федерального совета.

12 июня 1991 года участвовал в выборах президента РСФСР в качестве кандидата в вице-президенты в паре с бывшим главой МВД СССР Вадимом Бакатиным, претендовавшим на должность президента. Они заняли последнее шестое место, получив 3,42% голосов избирателей.

В августе 1993 года на учредительном съезде Партии российского единства и согласия (лидер - Сергей Шахрай) Абдулатипов вошел в ее федеральный совет. В 1995 году покинул партию и подтвердил свое членство в СПТ.

Деятельность в 1993-2013 годах

С октября 1993 года по март 1994 года Абдулатипов занимал должности первого заместителя председателя Государственного комитета РФ по делам Федерации и национальностей, первого заместителя министра РФ по делам национальностей и региональной политике Сергея Шахрая.

12 декабря 1993 года был избран депутатом Совета Федерации Федерального собрания РФ I созыва от двухмандатного Дагестанского округа №5 (набрал 41,75% голосов). В 1994-1995 годах - заместитель председателя Совета Федерации Владимира Шумейко. Полномочия Абдулатипова в верхней палате парламента были прекращены досрочно 15 января 1996 года в связи с переходом в Госдуму РФ.

В 1995-1997 годах - депутат Государственной думы РФ II созыва. 17 декабря 1995 года был избран по Буйнакскому одномандатному округу №10, набрал 45,83% голосов (выдвигался избирателями). В Госдуме входил в депутатскую группу "Российские регионы". Являлся председателем Государственной комиссии по мирному урегулированию в Чеченской Республике, членом комитета Госдумы по делам Федерации и региональной политике. Депутатские полномочия были прекращены досрочно 12 ноября 1997 года.

Абдулатипов был руководителем рабочей группы по разработке Федеративного договора (1992), участвовал в разработке Конституции РФ (1993). Под его руководством была разработана и принята Концепция государственной национальной политики РФ (1996).

С 1 августа 1997 года - заместитель председателя правительства РФ Виктора Черномырдина. Курировал национальные вопросы, развитие федеративных отношений и местного самоуправления. 25 июля 1998 года, вскоре после того, как правительство возглавил Сергей Кириенко, покинул кабинет министров.

С 25 сентября 1998 года по 19 мая 1999 года - министр национальной политики РФ в правительстве Евгения Примакова (с 12 по 19 мая 1999 года исполнял обязанности министра).

С 25 мая по 17 августа 1999 года - министр РФ в правительстве Сергея Степашина, курировал политику в отношении Северного Кавказа.

С декабря 2000 года по апрель 2005 года - член Совета Федерации РФ (сенатор), представитель от государственного органа исполнительной власти Саратовской области. Входил в состав комитета по международным делам, комиссий по информационной политике, по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации и по контролю за обеспечением деятельности верхней палаты парламента.

С 23 мая 2005 года по 6 марта 2009 года был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Таджикистан.

С июня 2009 года по декабрь 2011 года Абдулатипов занимал должность ректора Московского государственного университета культуры и искусств.

В 2011-2013 годах - депутат Госдумы РФ VI созыва. 4 декабря 2011 года был избран по списку партии "Единая Россия" (баллотировался под №3 в региональной группе №5, Дагестан). Входил во фракцию "Единая Россия". Являлся заместителем председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Депутатские полномочия были прекращены досрочно 19 февраля 2013 года.

Глава Республики Дагестан

В 2013-2018 годах Абдулатипов возглавлял Республику Дагестан.

28 января 2013 года Путин назначил Абдулатипова врио президента Республики Дагестан. На этом посту он сменил Магомедсалама Магомедова.

19 августа 2013 года глава государства внес на рассмотрение республиканского парламента три кандидатуры на пост руководителя республики. Вместе с Рамазаном Абдулатиповым (от "Единой России") в список вошли министр труда и социального развития региона Малик Баглиев (от "Патриотов России") и уполномоченный по правам человека Дагестана Уммупазиль Омарова (от "Правого дела").

8 сентября 2013 года депутаты Народного собрания наделили Рамазана Абдулатипова полномочиями президентом Дагестана (за - 86 из 88 депутатов). В тот же день он принес присягу.

С 1 января 2014 года - глава Республики Дагестан (в связи с переименованием должности).

3 октября 2017 года Путин принял досрочную отставку Абдулатипова с поста главы Дагестана. Во главе республики его сменил Владимир Васильев, вице-спикер Госдумы РФ, руководитель парламентской фракции "Единая Россия".

Спецпредставитель президента, постпред РФ

С 19 октября 2017 года по 21 декабря 2018 года Абдулатипов был спецпредставителем президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона.

С декабря 2017 года по декабрь 2018 года входил в состав высшего совета партии "Единая Россия".

С 20 декабря 2018 года занимал пост постоянного представителя РФ при Организации исламского сотрудничества в г. Джидда, Королевство Саудовская Аравия.

Звания, награды

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2006).

Награжден орденами Дружбы (1997), Почета (2011), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016), Александра Невского (2017). Отмечен благодарностью президента РФ (1998).

Удостоен высшей государственной награды Азербайджана - ордена "Достлуг" ("Дружба", 2016). Награжден высшей наградой Дагестана - орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан" (2011).

Заслуженный деятель науки РФ (2001).

Лауреат премии правительства РФ в области культуры за 2010 год (за серию изданий "Народы моей России", посвященную быту, культуре и традициям российских народов; 2004-2013).

Действительный член Российской академии естественных наук, профессор.

Книги

Абдулатипов является автором и соавтором более 30 книг, в том числе "Конституция СССР и национальные отношения на современном этапе" (1978; в соавторстве), "Ленинская политика интернационализма в СССР: история и современность" (1982; в соавторстве), "Заговор против нации: национальное и националистическое в судьбах народов" (1992), "О федеративной и национальной политике Российского государства" (1995), "Судьбы ислама в России" (2002), "Мой дагестанский народ: историко-философские очерки" (2013), "Родники разума и души" (2016).

В 2013 году в Аварском музыкально-драматическом театре им. Г. Цадаса (Махачкала) состоялась премьера спектакля по пьесе Абдулатипова "Вечной любви огонь", посвященного 90-летию Расула Гамзатова.