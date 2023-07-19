История судебных разбирательств в отношении Трампа

Экс-президенту США 19 июля предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 июля 2023 года бывшему президенту США Дональду Трампу (2017-2021) были предъявлены обвинения по делу о штурме Капитолия. ТАСС подготовил материал об этом и других судебных разбирательствах в отношении экс-главы Белого дома.

Дело о штурме Капитолия

В ходе президентских выборов 3 ноября 2020 года Дональд Трамп проиграл кандидату от Демократической партии Джо Байдену (46,9% против 51,3%), однако пытался оспорить результаты голосования, заявляя о широко распространенных нарушениях как во время выборов, так и при подсчете бюллетеней. По его требованию в нескольких штатах был организован пересчет бюллетеней, но существенных нарушений, которые могли бы изменить исход голосования, обнаружено не было.

14 декабря 2020 года члены Коллегии выборщиков утвердили победу Джо Байдена в президентской гонке, за него высказались 306 выборщиков, за Трампа - 232 (в США действует двухступенчатая процедура - сначала граждане голосуют за выборщиков, затем те избирают главу государства; побеждает тот, у кого больше голосов выборщиков, а не избирателей). Трамп призвал своих сторонников "сражаться изо всех сил" и пройти маршем к Капитолию - местопребыванию Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - 6 января 2021 года, когда там должно было состояться официальное утверждение итогов голосования. Демонстрация переросла в беспорядки, протестующие ворвались в здание Конгресса и сорвали заседание. В ходе беспорядков погибли пять человек - полицией была застрелена манифестантка, смерти троих человек были квалифицированы как ЧП медицинского характера, также от ранений, полученных в ходе столкновений, скончался сотрудник полиции.

В начале 2021 года Министерство юстиции США начало расследование относительно попыток избирательного штаба Дональда Трампа добиться пересмотра итогов президентских выборов 2020 года. В частности, членам команды Трампа ставят в вину организацию групп фальшивых избирателей по стране, а лично экс-президенту - оказание давления на секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера с целью изменения результатов голосования в его пользу. Также ведомство считает, что Трамп лично ответственен за события 6 января 2021 года. В октябре 2022 года спецкомитет Палаты представителей по расследованию событий у Капитолия вызвал Трампа для дачи показаний, а после его отказа явиться на слушания направил Минюсту рекомендацию начать уголовное преследование экс-президента. 18 ноября 2022 года для расследования роли Трампа в штурме Капитолия был назначен спецпрокурор, пост занял известный юрист Джек Смит.

По данным телеканала NBC, экс-президенту предъявляют обвинение по трем пунктам, в их числе преступный сговор с целью обмана США. Решение об утверждении предлагаемых Минюстом обвинений будет принимать большое жюри.

Тяжбы по поводу обнародования налоговых деклараций

Еще в октябре 2016 года, в разгар избирательной кампании, по итогам которой Дональд Трамп занял президентский пост, газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что он не платил налоги, ссылаясь на убытки от своего бизнеса, а аудит его деклараций за 2002-2008 года не производился. В 2018 году это же издание обвинило Трампа в уклонении от уплаты налога на наследство при получении $400 млн (в долларах 2018 год) от отца. Затем газета выступила с утверждением, что Трамп не платил подоходный налог 10 из 15 лет, предшествовавших его избранию президентом, а в остальные годы занижал свои доходы, чтобы уменьшить налоговое бремя.

После того как в 2018 году контроль над Палатой представителей получила Демократическая партия, ее представители в Конгрессе потребовали от Трампа обнародовать налоговые декларации. После его отказа началось несколько расследований, инициаторами которых выступили такие структуры нижней палаты, как Комитет по доходам и расходам, Комитет по надзору и правительственной реформе и Комитет по финансовым службам. В результате многочисленных судебных разбирательств президента обязали предоставлять финансовую отчетность предприятий членов его семьи, но он отказался, ссылаясь на иммунитет главы государства. После его ухода из Белого дома Верховный суд своими решениями от 22 февраля 2021 года и 22 ноября 2022 года удовлетворил поданные против него иски, обязав его раскрыть налоговые декларации.

Результатом судебных тяжб стало обнародование его налоговых документов за 2015-2020 годы. Согласно им, по итогам 2015, 2016, 2017 и 2020 года экс-президент и его жена Мелания почти не платили налогов из-за убытков их компаний (снижение налогов за счет различных коммерческих расходов и потерь предусмотрено законодательством), общие финансовые потери которых в эти годы составили $82 млн. В 2018 году и 2019 году они выплатили в качестве федеральных налогов $1,1 млн.

Дело Trump Organization

В 2019 году окружной прокурор Манхеттена Сайрус Вэнс начал расследование в отношении принадлежащей Дональду Трампу компании Trump Organization, утверждая, что стоимость ее активов была занижена, чтобы добиться минимизации налогов. В июле 2021 года прокуратура Манхэттена предъявила обвинения Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу в уклонении от уплаты налогов. В августе 2022 года Вайссельберг признал себя виновным и согласился дать показания. В декабре того же года судом присяжных Trump Organization была признана виновной в реализации 15-летней преступной схемы по обману налоговых органов. В январе 2023 года Верховный суд Нью-Йорка обязал компанию выплатить штраф в размере $1,6 млн за нарушения, связанные с налоговым мошенничеством; в том же месяце Вайссельберг был приговорен к пяти месяцам тюремного заключения и выплате $2 млн недоимок, процентов и штрафов. Сам Трамп отказывается отвечать на вопросы о деловой практике его семьи.

Дело о хранении секретных документов

После ухода Трампа с поста президента Национальное управление архивов и документации США затребовало у него документы, вывезенные из Белого дома в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида (более 100 документов с различными грифами секретности). Документы были возвращены юристами Трампа в мае и июне 2022 года. Однако 8 августа сотрудники ФБР провели обыск в Мар-а-Лаго. Ордер был выписан на основании статьи о незаконном обороте оборонной информации, хищении и уничтожении документов. The Washington Post, ссылаясь на источники, написала, что бывший президент увез в Мар-а-Лаго некие секреты, связанные с ядерным оружием. На это Трамп ответил: "История с ядерным оружием - это ложь, точно так же, как и история с Россией. Два импичмента были построены на лжи, расследование Мюллера (прим. ТАСС-ДОСЬЕ - касалось приписываемого РФ вмешательства в президентские выборы 2016 года и предполагаемых связей окружения Трампа с Россией) было ложью". В ноябре 2022 года дело о документах стало частью расследования спецпрокурора Джека Смита. Экс-президент отрицает вину, он заявил, документы были автоматически рассекречены, когда он забрал их в личный архив, в соответствии с Законом о президентских записях 1978 года. Как писала та же The Washington Post, ссылаясь на источники из окружения Трампа, он увез служебные бумаги из-за желания сохранить их в качестве трофеев или сувениров (в частности письма от лидера КНДР Ким Чен Ына).

13 июня 2023 года суд Южного округа Флориды предъявил Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по этому делу. Они касаются нарушения Закона о шпионаже 1917 года.

Дело Сторми Дэниелс

Поводом к расследованию дела, связанного с порноактрисой Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффорд), стала публикация издания The Wall Street Journal в январе 2018 года. По данным газеты, за месяц до победы Трампа на выборах 2016 года его адвокат Майкл Коэн выплатил актрисе $130 тыс. чтобы она не распространяла информацию о якобы имевшей место связи с Трампом в 2006-2007 годах. В 2018 году Майкл Коэн предстал перед судом по нескольким обвинениям, одно из которых касалось нарушения правил финансирования избирательной кампании Трампа, в частности выплат Сторми Дэниелс. Тогда прокуратура не стала предъявлять претензии Трампу, сославшись на иммунитет главы государства. Однако в ноябре 2022 года офис окружного прокурора Манхэттена начал новое расследование. По версии следствия, Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, оформив это через Trump Organization как плату за судебные издержки, сославшись на несуществующий юридический аванс. Подлог деловой документации в американской правовой системе не считается серьезным преступлением, однако прокуратура утверждает, что этот поступок можно рассматривать как фальсификацию финансовых документов в целях сокрытия другого преступления, что влечет за собой уже уголовное преследование. 4 апреля 2023 года суд в Манхэттене выдвинул в отношении Трампа уголовные обвинения по делу о выплатах Сторми Дэниэлс. Таким образом, он стал первым в истории США экс-президентом, которому было инкриминировано совершение уголовного правонарушения. В частности, Трамп был обвинен в подлоге документов по 34 пунктам. Ему инкриминируется "фальсификация деловых документов первой степени" с целью совершить другое правонарушение. Рассмотрение дела по существу планируется начать 25 марта 2024 года.

Дело Джин Кэрролл

Поводом к расследованию стали обвинения журналистки Элизабет Джин Кэрролл в изнасиловании. Кэрролл, которая ранее была колумнистом в изданиях, в 2019 году опубликовала книгу, в которой утверждала, что в конце 1995 года или начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. В ноябре 2019 года журналистка подала иск к Трампу, однако тогда дело не получило хода. Трамп неоднократно отвергал эти обвинения, заявляя, что никогда не встречался с ней.

В ноябре 2022 года Кэрролл предъявила новый иск, обвинив Трампа в домогательстве, клевете и отрицании факта изнасилования. 9 мая 2023 года члены жюри присяжных не признали его виновным в изнасиловании, но обязали его выплатить $2 млн за домогательства и $3 млн за клевету. 27 июня 2023 года Трамп подал встречный иск, обвинив Кэрролл в причинении вреда его репутации.