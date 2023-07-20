История и особенности начальной военной подготовки в советских и российских школах

В России с 1 сентября 2024 года начнут преподавать предмет "Основы безопасности и защита Родины"

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июля 2023 года Госдума на пленарном заседании проголосовала за принятие поправки о переименовании предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" в "Основы безопасности и защиты Родины".

Подготовка в довоенные годы

В Советской России в годы Гражданской войны военная подготовка молодежи была введена декретом ВЦИК от 22 апреля 1918 года "Об обязательном обучении военному искусству". Создававшаяся система военной подготовки боевых резервов Красной армии предполагала, в частности, посещение молодежью допризывного возраста 16-17 лет курсов в органах Главного управления всеобщего военного обучения территориальных войск (всеобуча). В 1930-х годах 18-19-летние молодые люди проходили учебные сборы общей продолжительностью в два учебных месяца.

В школах СССР начальную и допризывную военную подготовку ввели в 1939 году согласно закону "О всеобщей воинской обязанности", принятому Верховным Советом СССР 1 сентября. Начальная военная подготовка (НВП) проводилась во всех средних школах с 5-го по 7-й класс, с учащимися старших классов (с 8-го по 10-й) проводилась допризывная подготовка.

Послевоенный период

После Великой Отечественной войны, в 1950-1960-е годы, происходило постепенное сокращение Вооруженных сил (ВС) СССР. Постановлением Совета министров СССР от 25 января 1962 года допризывная военная подготовка в школах была отменена, военно-патриотическое воспитание перевели в систему внеклассной работы.

12 октября 1967 года Верховный Совет СССР принял новую редакцию союзного закона о всеобщей воинской обязанности. Документ сокращал срок действительной военной службы на год (до двух лет в сухопутных войсках) и возвращал НВП. Она проводилась с юношами допризывного и призывного возрастов повсеместно без отрыва от производства и учебы - в общеобразовательных школах (начиная с 9-го класса), средних специальных учебных заведениях и в учебных заведениях профтехобразования; на учебных пунктах, которые создавались на предприятиях, в учреждениях, организациях, совхозах и колхозах; в учебных организациях ДОСААФ.

В рамках курса НВП изучались строевая, огневая, тактическая, медицинская, топографическая и инженерная подготовка, защита от оружия массового поражения и в целом гражданская оборона, общевоинские уставы ВС СССР. Классы делились на группы юношей и девушек, последние проходили подготовку по программе санитарных дружинниц. Всего на НВП в учебной программе отводилось 140 часов. С 1967 года в пионерских лагерях также проводилась всесоюзная пионерская военно-спортивная игра "Зарница" для учащихся с 4-го по 7-й классы, еще не охваченных программой НВП. В дальнейшем появилась схожая игра для старшеклассников - "Орленок".

В организациях ДОСААФ, где имелись военно-технические школы и аэроклубы, желающих бесплатно обучали вождению мотоциклов, грузовых автомобилей, гусеничной техники, прыжкам с парашютом, управлению спортивными самолетами, радиотехническому делу и другому.

Преподавателями НВП (военными руководителями, военруками), как правило, становились офицеры запаса, имевшие высшее или среднее военное образование.

Принятое 11 сентября 1980 году постановление Совмина СССР "О начальной военной подготовке молодежи" возлагало общее руководство и контроль за НВП на Министерство обороны. Была разработана новая программа занятий. Так, вместо пятидневных занятий на местности, проводившихся в 9-м классе, предусматривались трехдневные полевые сборы на завершающем этапе обучения. В 1987 году была введена новая программа НВП для средних учебных заведений районов и городов, в которых действовали оборонно-спортивные оздоровительные лагеря: к 140 учебным часам добавлялись 70 часов для юношей на 14-дневные учебно-полевые сборы в лагерях во время летних каникул.

В годы перестройки в СССР, наряду с другими преобразованиями, начался процесс переоценки роли и облика вооруженных сил. С июня 1990 года НВП стала называться допризывной подготовкой. В том же году приказом по Министерству образования РСФСР от 17 октября такие уроки в средних школах были по сути ликвидированы - в документе указывалось, что впредь до отмены статьи 17 закона о всеобщей воинской обязанности допризывная подготовка должна осуществляться на учебно-полевых сборах в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях.

Нынешнее состояние

Подготовка граждан РФ к военной службе регламентируется федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" от 12 марта 1998 года в действующей редакции и Концепцией федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на период до 2030 года (с изменениями от 30 октября 2021 года). Подготовка включает в себя комплекс обязательных и добровольных мероприятий, проводимых государственными, общественными и оборонными организациями, в том числе ДОСААФ России.

Отдельные элементы НВП входят в курс "Основы безопасности жизнедеятельности" из обязательной школьной программы. Учащиеся, в частности, получают навыки оказания первой помощи, узнают о правах и обязанностях призывников и военнослужащих. В некоторых школах практикуются занятия или учебные сборы со строевой и огневой подготовкой.

С 2016 года в РФ действует Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия". Отряды движения создаются в том числе на базе образовательных организаций. Более 1 млн юнармейцев в возрасте от 8 до 18 лет участвуют в военно-спортивных играх, спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, вахтах памяти, походах по местам боевой славы и так далее.

В октябре 2022 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что предмет ОБЖ может быть расширен различными элементами начальной военной подготовки.

8 ноября стало известно, что Минпросвещения ведет разработку отдельного учебного курса начальной военной подготовки в школах и колледжах в рамках времени, отведенного инструкцией на обучение граждан начальным знаниям в области обороны. Минобороны РФ поддержало введение НВП в школах и профтехучилищах. 9 ноября 2022 года глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал журналистам, что в российских школах планируется внедрить обязательный курс начальной военной подготовки в рамках предмета ОБЖ.

29 июня 2023 года на круглом столе в Госдуме было объявлено, что в России с 1 сентября 2024 года начнут преподавать предмет "Основы безопасности и защита Родины". Также эксперт Главного военно-политического управления Минобороны России подполковник Михаил Бородин сообщил, что его ведомство совместно с Минпросвещения РФ разработало внеурочный курс начальной военной подготовки. Эта программа предназначена для реализации в первую очередь на базе учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

Зарубежный опыт

Допризывная подготовка молодежи входит в программу средних общеобразовательных школ, в частности, в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Туркмении, Узбекистане и на Украине. С 2024 года обучение гражданской обороне с военными инструкторами планируется сделать обязательным в школах Латвии.

Военизированная подготовка входит в программу скаутского движения США, охватывающего около 5 млн человек. Вооруженные силы предоставляют свою инфраструктуру для учебных занятий скаутов.

В Израиле допризывную военно-физическую подготовку молодых людей к службе в армии осуществляет молодежная военизированная организация "Гадна" ("Корпус молодежи") в координации с Министерством образования. Старшеклассники привлекаются к полевым сборам.