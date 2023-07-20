История школьных медалей в России

Госдума 20 июля вновь ввела серебряные медали для выпускников школ

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июля 2023 года Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях поправки в федеральный закон от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации". В частности, поправки вводят серебряные медали для выпускников школ. ТАСС подготовил материал о медалях для школьников в России.

История

В Российской империи отличившиеся выпускники гимназий и училищ награждались золотыми или серебряными медалями. Это было введено принятым в 1828 году "Уставом гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов Санкт-Петербургского, Московского, Казанского и Харьковского".

После Октябрьской революции 1917 года награждение школьными медалями за отличную учебу было отменено. Этот вид поощрения выпускников школ был возрожден в стране постановлением Совета народных комиссаров СССР от 30 мая 1945 года "Об утверждении положения о золотой и серебряной медалях и образцов аттестата зрелости для оканчивающих среднюю школу". Согласно документу, золотой медалью "За отличные успехи и примерное поведение" награждались выпускники с оценками "5" по всем основным предметам учебного плана средней школы, серебряной медалью - выпускники, сдавшие на "5" экзаменационные предметы и получившие оценку "4" не более чем по трем из остальных основных предметов учебного плана.

В Российской Федерации награждение золотыми и серебряными школьными медалями в 2014 году было заменено единой федеральной медалью "За особые успехи в учении". Она стала вручаться за итоговые оценки "отлично" по всем предметам учебного плана и по сути заменила золотую медаль. При этом регионы получили право самостоятельно устанавливать для обучающихся виды поощрений.

Согласно действующему приказу Минпросвещения от 16 сентября 2020 года, медаль "За особые успехи в учении" изготавливается из металла желтого цвета методом холодной штамповки. На лицевой стороне медали изображен герб РФ и надпись "Российская Федерация". На оборотной - название медали и изображение раскрытой книги, обрамленной декоративной пальмовой ветвью.

Возвращение серебряной школьной медали

25 мая 2023 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что принято решение о возвращении с 2023/2024 учебного года серебряных медалей для отличившихся выпускников школ.

Принятые 20 июля депутатами поправки предусматривают введение в качестве поощрения выпускников 11-х классов медали "За особые успехи в учении" II степени (серебряной). Она будет вручаться за окончание школы с одной или двумя оценками "хорошо" в аттестате. Ранее введенная медаль "За особые успехи в учении" (т. н. золотая) получила I степень. Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Авторами инициативы выступила группа сенаторов и депутатов во главе со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.