История введения мер в отношении уклонистов от призыва в России

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 20 июля одобрил повышение штрафов за правонарушения, связанные с призывом и воинским учетом

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июля 2023 года комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил значительное повышение штрафов за правонарушения, связанные с призывом и воинским учетом. Так, неявка по повестке в военкомат может караться штрафом до 50 тыс. рублей, а если не сообщить военкомату об изменениях в семейном положении или месте работы, это может грозить штрафом до 20 тыс. рублей. Комитет рекомендовал принять поправки ко второму чтению законопроекта о десятикратном увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва на военную службу.

ТАСС подготовил материал об ужесточении санкций в отношении уклонистов от срочной службы за последние 10 лет.

"Справка уклониста"

2 июля 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал несколько поправок в законодательство, направленных на повышение престижа военной службы по призыву. В частности, с 1 января 2014 года гражданам, не прошедшим службу по призыву, не имея на то законных оснований, отказывается в приеме на гражданскую или муниципальную службу. Лица, уже принятые на работу в соответствующие организации, подлежали увольнению.

С 2014 года призывные комиссии выдают уклонистам (лицам старше 27 лет, не оформившим отсрочки и не освобожденным от срочной службы) справку взамен военного билета. Как и военный билет, справка содержит сведения по воинскому учету. Держателям справки отказывают при трудоустройстве в органы муниципальной или государственной власти, в т. ч. в силовые структуры.

Первоначально поправки в Закон о воинской обязанности делали такой запрет бессрочным. Однако позднее Конституционный суд РФ после обращения парламента Чеченской Республики счел эту норму не соответствующей Основному закону страны. С учетом постановления КС от 30 октября 2014 года период действия этого запрета был ограничен 10 годами с момента решения комиссии о выдачи справки взамен военного билета. Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным 27 июля 2017 года. Документ также обязал военные комиссариаты информировать руководителей государственных и муниципальных органов о наличии у них уклонистов.

Ограничения, связанные с единым реестром воинского учета

14 апреля 2023 года глава государства подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. Документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, а также вводит несколько ограничений для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат. В частности, как следует из закона, вводятся временные ограничения за неявку военнообязанных в военкомат без уважительной причины спустя 20 дней со дня вручения повестки. Так, им могут запретить регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, регистрировать транспортные средства и недвижимость, ограничить право на управление транспортным средством, отказать в выдаче кредита. При этом субъекты РФ смогут вводить дополнительные меры - ограничение выплат, льгот и других мер поддержки. Решение о применении таких мер может быть обжаловано в судебном и досудебном порядке.

По информации главы Минцифры Максута Шадаева, реестр воинского учета заработает к осеннему призыву 2023 года на срочную службу.

11 июля 2023 года вступил в действие ведомственный приказ МВД, согласно которому сотрудники Госавтоинспекции могут ограничивать право управлять транспортными средствами тем, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учета в связи с неявкой по повестке в военкомат.

Планируемое повышение штрафов

В настоящее время неявка по повестке в военкомат может караться штрафом от 500 до 3 тыс. рублей (ст. 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, КоАП). Согласно поправкам, одобренным 20 июля 2023 года Комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, по этой норме смогут накладывать штрафы от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Максимальную сумму штрафа за неявку на медкомиссию и уклонение от медицинского обследования (ст. 21.6 КоАП) планируется поднять с 3 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

Непередача в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, грозит штрафом от 1 до 3 тыс. рублей. Этот штраф планируется увеличить для должностных лиц от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 350 тыс. до 400 тыс. рублей.

Стоящий на воинском учете гражданин обязан информировать военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, а также о переезде на новое место пребывания или выезде из РФ более чем на полгода. Если этого не сделать, согласно поправке, будет грозить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Согласно поддержанной комитетом поправке, неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части повлечет штраф для должностных лиц в размере от 60 тыс. до 80 тыс. рублей, для юридических лиц - от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если депутаты поддержат поправки, изменения могут вступить в силу с 1 октября 2023 года.