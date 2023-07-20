История введения Россией специальных экономических мер против третьих стран

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок действия указа "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности"

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2025 года срока действия указа "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" от 8 марта 2022 года.

ТАСС подготовил материал о том, какие специальные экономические меры ранее принимала Россия, а также об исполнении указа от 8 марта 2022 года.

Правовая основа

30 декабря 2006 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О специальных экономических мерах" (ныне носит название "О специальных экономических мерах и принудительных мерах"), который дал право главе российского государства вводить специальные экономические меры в условиях международных чрезвычайных ситуаций. Документ в общем виде регламентировал введение ограничений в отношении других государств, их органов власти, должностных лиц из-за недружественных действий или нарушения действующих международно-правовых норм. В числе мер, в том числе, предусматривались приостановка программ в области экономической, технической, военной помощи, запрет на финансовые и внешнеэкономические операции, запрет на заход в порты судов, использование воздушного пространства России и другие. Документ также установил, что конкретные перечни действий во исполнение решения главы государства принимает правительство РФ.

Закон "О специальных экономических мерах" применялся неоднократно. Например, он использовался для введения санкций, налагаемых в рамках резолюций Совета безопасности ООН: в 2007 году - для введения санкций против Ирана, в 2009 году - против Эритреи из-за событий в Сомали, в 2010 году - против КНДР после ядерных испытаний в этой стране, в 2014 году - в рамках выполнения резолюции ООН в отношении Центральноафриканской Республики.

16 января 2009 года в соответствии с этим законом президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о запрете поставок Грузии продукции военного и двойного назначения.

Специальные экономические меры 2014-2021 годов

После того как в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, в результате которого был смещен с поста законно избранный президент Виктор Янукович, а к власти пришла оппозиция, в стране разразился вооруженный конфликт. Поддержка Россией населения Донбасса, против которого новые украинские власти начали военные действия, а также вхождение по результатам референдума Крыма и Севастополя в состав РФ привели к началу масштабной кампании по введению Западом антироссийских санкций. Ответом на это стало применение Россией специальных экономических мер.

6 августа 2014 года Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". На следующий день правительством был введен запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Через год, 13 августа 2015 года, правительство РФ добавило в список Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину (против нее санкции начали действовать с 1 января 2016 года). Впоследствии срок российского эмбарго неоднократно продлевался. В настоящее время он продлен до 31 декабря 2023 года (указом от 11 октября 2022 года).

22 октября 2018 года Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". В качестве экономических мер определены блокирование (замораживание) денежных счетов, ценных бумаг и имущества в России и запрет на вывод капитала за пределы территории РФ. 1 ноября того же года правительство приняло постановление о мерах по реализации указа. В санкционный список изначально вошли 322 физических лица и 68 компаний Украины. Указ с самого начала был бессрочным, уточнялось, что он будет действовать до особого решения правительства РФ в случае отмены Украиной санкций в отношении России.

Помимо специальных экономических мер, ответные меры на санкции Россией принимались в виде отдельных законов, например, "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" от 4 июня 2018 года (документ запрещал компаниям из недружественных стран участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации российского имущества). Также Путин подписывал отдельные указы, в числе которых "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств" от 23 апреля 2021 года (документ накладывал ограничения на дипломатические представительства иностранных государств).

Специальные экономические меры в отношении Турции

28 декабря 2015 года Путин в ответ на инцидент 24 ноября того же года, когда турецкий самолет сбил российский бомбардировщик Су-24 в небе над сирийско-турецкой границей, издал указ "О мерах по обеспечению национальной безопасности России и защите граждан России от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турции". Документ отменял чартерные перевозки между Россией и Турцией, запрещал наем турецких рабочих, запрещал ввоз продовольственных товаров, приостанавливал несколько соглашений. После того, как турецкая сторона в 2016 году принесла извинения, специальные меры были смягчены в несколько этапов. Однако указ продолжает действовать, в том числе некоторые его положения, касающиеся приостановки соглашения о безвизовых поездках для граждан Турции.

Ответные меры с 2022 года

После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине 24 февраля 2022 года санкционное давление на Россию было усилено. В ответ в 2022 году Путин подписал восемь указов о специальных экономических мерах (не считая поправок в ранее изданные):

28 февраля - вводил обязательную продажу иностранной валюты экспортерами и запрещал резидентам зачислять валюту на зарубежные счета, содержал несколько других мер.

8 марта - о мерах в сфере внешнеэкономической деятельности.

3 мая - о запрете совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, подпавшими под ответные ограничительные меры, а также вывозить из России сырье и продукцию в пользу этих лиц.

30 июня - о ликвидации оператора нефтегазового проекта "Сахалин-2", 50% минус одна акция которого принадлежали японским компаниям Mitsui, Mitsubishi и англо-нидерландской Shell.

5 августа - вводил ограничения для инвесторов из недружественных стран.

7 октября - о назначении "дочки" "Роснефти" управляющим новым оператором "Сахалина-1" вместо американского Exxon.

22 и 27 декабря - о противодействии странам, установившим предельные цены на российский газ, нефть, нефтепродукты. Документ запрещал продавать углеводороды компаниям и лицам США и другим странам, если контракт в каком-то виде использует механизм фиксации предельной цены.

В дополнение к этим указам и решениям правительства РФ об их выполнении был сформирован целый законодательный комплекс по противодействию санкциям.

Указ о специальных экономических мерах в сфере внешнеэкономической деятельности

Указ "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" от 8 марта 2022 года наделил правительство РФ правом составлять перечень продукции или сырья, запрещенного для ввоза или вывоза из России. Указ предусматривал, что запреты не действуют в отношении в отношении товаров, которые ввозятся или вывозятся из страны для личного пользования гражданами, иностранцами и лицам без гражданства.

9 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин во исполнение президентского указа подписал три постановления правительства, утверждающие соответствующий перечень. В него вошли, в частности, запрет на вывоз ранее ввезенного в Россию технологического, телекоммуникационного, медицинского оборудования, транспортных средств, сельхозтехники, электрической аппаратуры. Кроме того, был ограничен экспорт некоторых видов лесоматериалов, удобрений, сырья для химической промышленности, зерновых культур и так далее. Перечень с тех пор неоднократно пересматривался правительством. В частности, 13 мая 2022 года из него были исключены бытовая электроника и потребительские товары.

26 октября 2022 года указом главы государства действие этих специальных экономических мер было продлено до конца 2023 года.

29 декабря 2022 года другим своим указом президент РФ также разрешил правительству вводить повышенные таможенные ввозные и/или вывозные пошлины.