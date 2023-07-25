Что известно о министре иностранных дел Китая Ван И

Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, сохранив этот пост, 25 июля вновь возглавил МИД страны, сменив занимавшего должность министра иностранных дел Цинь Гана

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 июля 2023 года министром иностранных дел Китая назначен глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ван И, ранее уже возглавлявший МИД КНР.

Согласно официальной биографии Ван И родился в Пекине в октябре 1953 года (в Китае принято указывать только месяц и год рождения; в некоторых источниках встречается дата 15 июня).

После окончания школы восемь лет работал в производственно-строительном объединении в провинции Хэйлунцзян (1969-1977), затем еще год рабочим в Институте по изучению научно-технической информации в Пекине. В мае 1981 года вступил в Коммунистическую партию Китая (КПК).

В 1982 году окончил Второй Пекинский институт иностранных языков, специализировался на японском языке. В 1998 году получил степень магистра экономических наук в Нанькайском университете в Тяньцзине (город центрального подчинения недалеко от Пекина).

В 1982 году Ван И поступил на службу в МИД. Был референтом, атташе, затем заместителем начальника и начальником отдела в департаменте стран Азии. В 1989-1994 годах был советником и советником-посланником посольства КНР в Японии, в 1994-1995 годах - заместителем директора, а в 1995-1998 годах - директором департамента стран Азии МИД. В этот период (с августа 1997 года по февраль 1998 года) в качестве приглашенного специалиста работал в Институте по изучению дипломатии при Джорджтаунском университете США. В 1998-2001 годах был помощником министра иностранных дел и возглавлял департамент политического анализа МИД.

В 2001 году был назначен заместителем министра иностранных дел, курировал азиатское направление. В 2004-2007 годах - посол КНР в Японии.

В 2007 году Ван И был назначен первым заместителем министра иностранных дел КНР, возглавлял китайскую делегацию на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме Корейского полуострова. В том же году он стал членом Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК).

В 2008-2013 годах руководил канцелярией по работе с Тайванем ЦК Компартии Китая и канцелярией по делам Тайваня при Госсовете КНР (правительство). В этот период было подписано несколько важных торговых и экономических соглашений с Тайванем. В частности, были урегулированы вопросы совместного использования акватории и воздушного пространства Тайваньского пролива, а также заключено соглашение о совместной хозяйственной деятельности.

С марта 2013 года по январь 2023 года Ван И занимал пост министра иностранных дел КНР.

23 октября 2022 года на 1-м пленуме ЦК КПК 20-го созыва избран в Политбюро ЦК КПК. 1 января 2023 года был назначен заведующим канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, став куратором внешней политики партии. 25 июля 2023 года, сохранив этот пост, он вновь возглавил МИД страны, сменив занимавшего эту должность Цинь Гана.

Ван И женат. У него есть дочь.