История отношений СССР и России со странами Африки

В Санкт-Петербурге 27-28 июля состоится второй саммит Россия - Африка

27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге состоится второй саммит Россия - Африка, а также организованный в его рамках экономический форум. Первый раз подобные мероприятия проводились 22-24 октября 2019 года в Сочи.

ТАСС подготовил материал об отношениях СССР и России с государствами континента.

История

Первые политические контакты России и африканских стран относятся к концу XVIII века. В тот период Российская империя рассчитывала заручиться поддержкой правителей Марокко, Египта и Туниса в противостоянии с Османской империей. В 1869 году были установлены дипломатические отношения с Тунисом, в 1897 году - с Марокко, в 1898 году - с Эфиопией и государством буров-африканеров - Республикой Трансвааль (прерваны англо-бурской войной 1899-1902 годов и аннексией этого государства Великобританией; сейчас эта территория входит в состав ЮАР).

После Октябрьской революции 1917 года российско-африканские связи практически не развивались, лишь в 1943 году Советскому Союзу удалось установить официальные отношения с Египтом и Эфиопией. Контакты со странами континента активизировались после окончания Второй мировой войны, когда в колониальных владениях Великобритании, Франции, Португалии и Бельгии развернулась борьба за самоопределение и независимость от метрополий. В частности, СССР выступил инициатором принятия в 1960 году Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

В условиях холодной войны СССР поддерживал на континенте своих союзников (в частности, Египет во время Суэцкого кризиса в 1956-1957 годах). Кроме того, он оказывал военно-техническую, материальную и дипломатическую помощь национально-освободительным организациям и движениям, боровшимся с колониализмом и с расово-дискриминационными режимами Южной Родезии (с 1980 года - Зимбабве) и ЮАР. По мере обретения независимости африканскими странами и развития с ними контактов СССР последовательно защищал их интересы в ООН. В частности, в 1973 году Генассамблея ООН приняла предложенную СССР совместно с Гвинеей Конвенцию о пресечении преступления апартеида и наказании за него.

Наиболее плодотворно развивались связи СССР со странами Северной Африки, в первую очередь - с Египтом, Ливией (после революции 1969 года), Алжиром, Марокко и Тунисом. В Африке южнее Сахары приоритетами Советского Союза были страны, выбравшие социалистическую модель развития (Танзания, Гвинея, Гвинея-Бисау, Сан-Томе и Принсипи, Республика Конго, Мали, Эфиопия, Мадагаскар, Ангола, Мозамбик, Бенин и другие), а также государства, придерживавшиеся нейтралитета во внешней политике (Нигерия, Замбия). В период с 1960 по 1984 год торговый оборот СССР с африканскими странами увеличился в 13 раз - с 270 млн до 3,5 млрд рублей. При этом две трети торговли приходилось на Северную Африку (из них более половины - на Египет).

Важным направлением советско-африканского сотрудничества было оказание странам континента экономической и технической помощи, выделение кредитов и подготовка кадров. Всего СССР заключил соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве с 37 странами Африки. На их основе советские специалисты участвовали в создании около 600 предприятий и других объектов. Крупнейшими советскими проектами стали Асуанский гидроэнергетический комплекс и металлургический комбинат в Хелуане (Египет), ГЭС "Капанда" (Ангола), бокситодобывающий комплекс в город Киндиа (Гвинея), металлургический комбинат в Эль-Хаджаре (Алжир), горно-обогатительный комбинат в Мфуати (Республика Конго), цементный завод в Диаму и золотодобывающее предприятие "Калана" (Мали), нефтеперерабатывающий завод в Ассабе (Эфиопия) и металлургический комбинат в Аджаокуте (Нигерия). При содействии СССР было подготовлено около 500 тыс. специалистов и квалифицированных рабочих.

В области военно-технического сотрудничества СССР выделял социалистическим африканским государствам кредиты на закупку вооружений, в некоторых странах работали советские военные специалисты. Так, в 1967 и 1973 году СССР направлял военных специалистов и поставлял оружие в Египет в ходе военных действий против Израиля, а в 1975-1991 годах советские военные оказывали помощь вооруженным силам Анголы и Мозамбика в борьбе с антикоммунистическими группировками, поддержанными расистскими режимами Южной Родезии и ЮАР. По разным оценкам, на СССР приходилось до 40% поставок вооружений в Африку. К началу 1990-х годов доля советских танков в вооруженных силах африканских стран составляла 70%, самолетов - 40%, вертолетов - 35%.

Политическое сотрудничество на постсоветском этапе

После распада СССР и переориентации социалистических африканских государств на сотрудничество со странами Европы и США российско-африканские связи долгое время практически не развивались. Однако в этот период были нормализованы отношения с ЮАР. В июне 1992 года президент этой страны Фредерик де Клерк посетил Россию. Визит проходил на фоне постепенного отказа ЮАР от режима апартеида и выхода государства из международной изоляции.

Активизация двусторонних контактов с другими государствами началась лишь в конце 1990-х годов. Импульсом послужил визит в Москву в 1997 году президента Египта Хосни Мубарака (в предыдущий раз Мубарак приезжал еще в СССР в 1990 году). В следующем году РФ посетили главы Намибии, Анголы и ЮАР, в 2001 году - лидеры Нигерии, Алжира, Эфиопии, Гвинеи и Габона.

Дипломатические контакты приобрели устойчивую динамику после визитов президента РФ Владимира Путина в Египет (2005), Алжир и Марокко (2006), Ливию (2008). Регулярными стали обоюдные визиты членов правительств, парламентских делегаций, представителей государственных корпораций и частных компаний. В 2006 году Путин посетил с официальным визитом ЮАР, где провел переговоры с президентом этой страны Табо Мбеки. Это был первый в истории визит главы российского государства в регион Африки южнее Сахары. Впоследствии Владимир Путин приезжал в ЮАР в 2013 году. В 2009 году турне по четырем странам Африки (Египет, Ангола, Нигерия, Намибия) совершил президент РФ Дмитрий Медведев, а в 2015 и 2017 году Путин вновь побывал в Египте. Политическое сотрудничество вышло на новый уровень после поездки министра иностранных дел Сергея Лаврова по пяти странам Африки в марте 2018 года и нового визита Путина в ЮАР в июле того же года.

23-24 октября 2019 года в Сочи состоялись саммит и экономический форум Россия - Африка. В них приняли участие представители всех 54 стран континента (43 из них были представлены на высшем уровне), а также восьми крупных африканских интеграционных объединений и организаций (Африканский союз, Экономическое сообщество стран Западной Африки и другие). В ходе этих мероприятий были подписаны 92 соглашения на общую сумму 1,004 трлн рублей, в том числе меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и Афросоюзом об основах взаимоотношений и сотрудничестве. В принятой по итогам саммита совместной декларации были закреплены цели и задачи дальнейшего развития взаимодействия во всех сферах. Также был определен новый диалоговый механизм - Форум партнерства Россия - Африка, высшим органом которого должен стать саммит, проводимый раз в три года. На полях саммита Путин провел двусторонние встречи с лидерами 16 стран.

В июле 2022 года глава МИД России Сергей Лавров посетил Египет, Республику Конго, Уганду и Эфиопию, в январе 2023 года побывал в Анголе, ЮАР, Эсватини и Эритрее, в феврале нанес визиты в Мали, Мавританию и Судан, а в конце мая - в Кению, Бурунди и Мозамбик.

В марте 2023 года в Москве под эгидой Государственной думы состоялась международная парламентская конференция "Россия - Африка в многополярном мире". В ней приняли участие представители 40 государств континента, а на пленарной сессии конференции выступил президент РФ Владимир Путин.

В июне 2023 года делегация семи африканских стран (в нее вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды) посетила Санкт-Петербург, чтобы предложить Путину свою инициативу урегулирования кризиса на Украине.

Экономические отношения

Во второй половине 1990-х годов началось обновление договорно-правовой базы в области торгово-экономических отношений, в частности в сфере инвестиций и налогообложения. Торговый оборот РФ с Африкой вырос с $1 млрд в 1995 году до $6,7 млрд в 2007 году. Кроме того, Россия списала задолженность африканских стран по советским кредитам на сумму свыше $20 млрд, в том числе Анголе - $3,5 млрд (1996), Эфиопии - $4,8 млрд (2001), Алжиру - $4,3 млрд (2006), Ливии - $4,5 млрд (2008).

В конце 1990-х - начале 2000-х годов в нескольких африканских государствах начали работу российские государственные и частные компании. Среди них - "Алроса" (в Анголе и позднее - Зимбабве), "Лукойл" (в Нигерии, Кот-д'Ивуаре, Гане, Сьерра-Леоне, Камеруне, Египте, Республике Конго), "Газпром" (в Алжире, Нигерии, Ливии, Намибии), "Ренова" (в ЮАР), "Русал" (в Гвинее, Намибии, ЮАР, Нигерии), Росатом (в ЮАР, Египте, Замбии, Руанде), "Роснефть" (в Мозамбике, Зимбабве, Алжире), "Северсталь" и позднее отделившаяся от нее "Нордголд" (в Буркина-Фасо, Гвинее, Габоне, Либерии, ЮАР). В 2006 году в Анголе появилось отделение Внешторгобанка РФ - "ВТБ Африка", ставшее первой финансовой структурой с участием российского капитала на континенте. К настоящему времени некоторые из российских компаний вышли из проектов в африканских странах.

Новым крупным совместным проектом должно стать создание Российской промышленной зоны в Египте вблизи города Порт-Саид на Средиземном море. Договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров президентов Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси в Сочи в августе 2014 года, соответствующее межправсоглашение подписано в 2018 году. Планируется, что проект на площади две тысячи гектаров будет реализован в три этапа в течение 30 лет и станет площадкой для производства товаров и услуг для Египта и других стран Африки (начало строительства было намечено на 2020 год, но сдвинуто в связи с пандемией).

В 2009 году при Торгово-промышленной палате РФ открылся Координационный комитет по экономическому сотрудничеству России со странами Африки к югу от Сахары (с 2020 года - Координационный комитет по экономическому сотрудничеству со странами Африки, Африком), нацеленный на продвижение российских интересов в этом регионе и создание механизма поддержки внешнеэкономической деятельности российского бизнеса. В 2020 году для развития российских проектов на территории Африки и подготовки к проведению следующего саммита РФ с государствами континента была создана Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА).

По данным ФТС России, объем товарооборота РФ со странами континента в 2021 году (более поздние данные не раскрывались) увеличился на 22% по сравнению с 2020 годом и достиг $17,7 млрд (2,3% общего внешнеторгового оборота России). Российский экспорт составил $14,7 млрд, импорт - $3 млрд; положительное торговое сальдо РФ - $11,7 млрд. Основные объемы торговли традиционно пришлись на Египет и Алжир (44%), а также Марокко, ЮАР и Сенегал. В числе других важных торговых партнеров России - Нигерия, Тунис, Уганда, Кот-д'Ивуар и Кения. В структуре российского импорта преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (64%), марганцевые концентраты и минеральные продукты, текстиль; в структуре экспорта - злаки, вооружение и военная техника, нефтепродукты (на эти три категории приходится 70% объема), транспортные средства и оборудование, продовольствие, черные металлы.

Военно-техническое сотрудничество

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), на текущий момент Россия является крупнейшим поставщиком оружия в Африку. На протяжении 2017-2021 годов на нее приходилось 44% континентального рынка вооружений (для сравнения, США - 17%, КНР - 10%). Около 60% российской военной продукции поставлялось в Алжир, в числе крупнейших покупателей также Египет, Ангола, Судан, Уганда и Эфиопия. По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, на 2021 год общая сумма заказов составила $14 млрд, из них более $3 млрд пришлись на страны южнее Сахары. По оценкам АО "Рособоронэкспорт", только в 2021 году объем новых контрактов, подписанных со странами южной части континента, приблизился к €2,5 млрд.

Образование, гуманитарная сфера

Число африканских студентов, обучающихся в России, увеличилось с 9 тыс. в 2008 году до 35 тыс. в 2023 году (эту цифру упомянул в своей статье от 24 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин). Свыше 6 тыс. из них обучаются за счет государственного бюджета России. В основном это выходцы из Алжира, Египта, Эфиопии, Танзании, Замбии, Зимбабве, Уганды, Анголы, ДРК и Республики Конго. В 2019 году Министерство образования и науки РФ запустило пилотный проект научно-образовательного сотрудничества с Угандой и другими странами Восточной Африки. В августе 2021 года на базе 12 российских вузов и научных центров был сформирован Российско-африканский сетевой университет, нацеленный на создание единого образовательного и научного пространства, развитие академической и студенческой мобильности, содействие межкультурному диалогу. В восьми государствах континента - Египте, Замбии, Марокко, Республике Конго, Танзании, Тунисе, Эфиопии и ЮАР - действуют российские центры науки и культуры (РЦНК). В 2022/2023 учебном году, по словам директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, в некоторых российских школах было введено изучение африканских языков - суахили и амхарского. Символичным стало возвращение в марте 2023 года Российскому университету дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы, которое вуз носил в 1961-1992 годах (первый премьер-министр Демократической Республики Конго Лумумба был символом борьбы народов Африки за независимость от колонизации).

Россия оказывает помощь государствам континента как на двустороннем уровне, так и в рамках международных структур, таких как Программа развития ООН и Всемирная продовольственная программа. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2010-2018 годах РФ выделила странам Африки в общей сложности $270 млн (более поздние данные не публиковались). Во время пандемии Россия предоставила медицинскую помощь в виде поставок вакцин, медицинских препаратов, средств индивидуальной защиты или направления квалифицированных специалистов почти двум десяткам африканских государств.