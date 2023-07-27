Какие государства проводят саммиты с Африкой

В Санкт-Петербурге 27-28 июля 2023 года состоится второй саммит Россия - Африка

ТАСС-ДОСЬЕ. 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге состоится второй саммит Россия - Африка, а также организованный в его рамках экономический форум.

Первый раз Россия проводила мероприятия в таком формате в октябре 2019 года в Сочи. В них участвовали представители всех 54 стран африканского континента (43 из них были представлены на высшем уровне), а также восьми ведущих африканских интеграционных объединений и организаций. Тогда были подписаны 92 документа и контракта на общую сумму 1,004 трлн рублей. В настоящее время объем торговли России со странами Африки составляет $17,7 млрд (ФТС России, 2021), объем накопленных российских инвестиций только в Африке южнее Сахары - $1,3 млрд (Банк России, 2022).

Подобные встречи с государствами Африки организуют и другие страны, а также некоторые региональные объединения.

Франция (с 1973 года)

Первый саммит Франция - Африка состоялся в 1973 году с участием 10 глав африканских государств, преимущественно бывших французских колоний. До 1988 года такие мероприятия проводились ежегодно, а затем дважды в год - поочередно в бывшей метрополии и в одной из африканских столиц. Со временем в них стали принимать участие лидеры всех стран континента. В 2021 году президент Франции Эмманюэль Макрон не стал приглашать в Париж глав государств, сделав ставку на развитие отношений с организациями гражданского общества, представителями бизнеса и молодежных структур, деятелями искусства. Организованная им в Монпелье встреча была названа "Новый саммит Франция - Африка". На ней французский лидер объявил о создании специального фонда поддержки демократии на континенте размером в €30 млн, фонда помощи африканским стартапам и диджитал-компаниям размером €10 млн, а также специального фонда помощи африканским музеям. Согласно данным Национального института статистики и экономических исследований, товарооборот Франции с Африкой составил в 2022 года €67 млрд ($64 млрд); накопленный объем прямых инвестиций превысил $60 млрд (Конференция ООН по торговле и развитию - ЮНКТАД, 2021). На Африку приходится до 40% французской помощи развитию (€3,6 млрд в 2020 году, данные французского МИД).

Япония (с 1993 года)

Япония начала проводить встречи с лидерами государств континента в 1993 году на фоне спада интереса к нему крупнейших держав в связи с окончанием холодной войны. Помимо правительства Японии организаторами первой Токийской международной конференции по вопросам развития Африки (TICAD) выступили Программа развития ООН и Офис специального советника ООН по Африке. В дальнейшем к ним присоединились Всемирный банк и Африканский союз. С тех пор мероприятия проводятся каждые пять лет. Сначала их принимала Япония, а начиная с 2016 года они проходят поочередно в Токио и одной из стран Африки. Последняя, 8-я, конференция TICAD состоялась в августе 2022 года в Тунисе. В ней приняли участие представители 48 африканских государств (в том числе 21 на высшем уровне) и лидеры крупнейших международных организаций, в том числе ООН и Всемирного банка. На конференции Япония объявила о намерении выделить $30 млрд в форме государственных и частных инвестиций в африканские страны на протяжении ближайших трех лет, а также принять на обучение до 300 тыс. африканских студентов. По данным швейцарского информагентства Ecofin Agency, товарооборот Японии со странами Африки составил в 2021 году $23,5 млрд, годовой поток прямых инвестиций - $310 млн. Япония входит в топ-5 крупнейших доноров помощи африканским странам - сумма, выделенная за последние 30 лет превысила $50 млрд.

ЕС (с 2000 года)

Саммиты ЕС - Африка проводятся с 2000 года, как правило, раз в три-четыре года. С 2017 года они позиционируются как саммиты ЕС - Африканский союз. Первая встреча в таком формате состоялась в Каире. Последняя, 6-я, - в феврале 2022 года в Брюсселе. От Африки в ней приняли участие представители более 40 государств. По итогам мероприятия была утверждена декларация "Совместное видение на период до 2030 года", заявлено о выделении Евросоюзом помощи на цели развития Африки в размере $170 млрд в рамках стратегии "Глобальный портал" (Global Gateway) и запуске программы европейских инвестиций в объеме от €150 млрд на период до 2030 года, а также достигнуты договоренности о помощи и сотрудничестве в вопросах поставок и производства вакцин. Европейский союз - один из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Африканского континента. По данным Евростата, товарооборот в 2018 году составил €235 млрд ($276,5 млрд), или более 30% всей африканской торговли (более поздние данные не публиковались). Общий объем накопленных инвестиций в 2020 году - €222 млрд ($261 млрд), помощь развитию за 2019 год - €75,2 млрд ($88,5 млрд).

Китай (с 2000 года)

С 2000 года раз в три года поочередно в КНР или одной из африканских столиц организуются встречи Форума китайско-африканского сотрудничества (FOCAC). На них подводятся итоги совместной работы за прошедший период и объявляется новая программа взаимодействия. На мероприятия приглашаются лидеры всех стран континента, кроме Эсватини, которое не имеет дипломатических отношений с КНР, так как признает Тайвань. Последняя, 8-я, встреча FOCAC состоялась в ноябре 2021 года в Дакаре (Сенегал). Китай на ней представлял министр иностранных дел Ван И. По итогам мероприятия его участники утвердили Дакарский план действий на 2022-2024 годы, концепцию китайско-африканского сотрудничества до 2035 года и декларацию об изменении климата. Пекин заявил о намерении предоставить африканским партнерам финансирование в размере $40 млрд (на предыдущем форуме в 2018 года было выделено $60 млрд), а также вакцины на сумму в $1 млрд. Начиная с 2009 года Китай - крупнейший торговый партнер стран Африки. Товарооборот по итогам 2022 года достиг $282 млрд (данные национальной таможенной службы КНР). Накопленный объем прямых инвестиций, как было объявлено в преддверии саммита в Дакаре, к концу 2020 года превысил $43 млрд. Годовой поток инвестиций за 2021 года составил $5 млрд.

Турция (с 2008 года)

Первый саммит Африка - Турция состоялся в 2008 году в Стамбуле. С тех пор были организованы еще две встречи: в 2014 году в Малабо (Экваториальная Гвинея) и в декабре 2021 года вновь в турецкой столице. Темой последнего саммита было заявлено "Расширенное партнерство для общего развития и процветания". В нем приняли участие 16 глав государств и 102 министра из 39 стран. По итогам мероприятия был принят План совместных действий партнерства Турция - Африка на 2021-2026 годы, а также подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Турцией и секретариатом Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA). Объем торговли между Турцией и Африкой, по данным телекомпании Al Jazeera, составил в 2021 году $26 млрд. Прямые иностранные инвестиции Турции на континенте в том же году - около $10 млрд (данные Al Jazeera). По информации Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Турция является одним из крупнейших поставщиков вооружений в Африку, уступая только России.

Индия (с 2008 года)

В 2008 году в Нью-Дели был проведен первый форум Индия - Африка. Мероприятия было решено организовывать раз в три года, попеременно в столице Индии и Аддис-Абебе (Эфиопия). В первых двух форумах приняли участие 15 глав африканских государств, что соответствовало так называемой Банжульской формуле, принятой в 2006 году Африканским союзом с целью упорядочить внешние связи континента. В соответствии с ней Африку на конференциях за пределами континента должны были представлять по три государства от каждой из пяти географических зон. На последнюю встречу в 2015 году были приглашены представители всех стран континента, 41 из 54 делегаций возглавляли главы государств и правительств. В ее ходе Индия анонсировала выделение африканским государствам льготного кредита в $10 млрд, а также обещала предоставить $600 млн в виде грантовой помощи и принять на обучение 50 тыс. африканских студентов. По данным индийского МИД, товарооборот страны с Африкой в 2021 году составил $89,5 млрд, накопленный объем инвестиций - $73,9 млрд.

США (с 2014 года)

Первый Саммит лидеров США и Африки (официальное название) состоялся в Вашингтоне в августе 2014 года Второй и на данный момент последний - в декабре 2022 года. В нем приняли участие главы государств и правительств 49 стран континента (приглашения не получили Буркина-Фасо, Гвинея, Мали и Судан, в которых ранее прошли военные перевороты и действующие властные структуры не имели международного признания, а также Эритрея, с которой у США нет полноценных дипотношений). Одним из основных результатов саммита стало решение о запуске стратегического партнерства по продовольственной безопасности. Президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительных $2,5 млрд на оказание помощи африканским странам в этой сфере (всего же на эти цели в 2022 году США потратили более $11 млрд). Согласно пресс-релизу Белого дома, товарооборот США и Африки составил в 2021 году $83,6 млрд, накопленный объем инвестиций - $44,8 млрд.

Великобритания (с 2020 года)

Первый и на данный момент единственный британо-африканский инвестиционный саммит состоялся в Лондоне в январе 2020 года. Он был организован на фоне готовящегося выхода Великобритании из Европейского союза (31 января 2020 года), что должно было подчеркнуть намерение Лондона развивать самостоятельные отношения с Африкой. В мероприятии приняли участие представители 21 африканского государства, в том числе президенты Египта, Кении, Нигерии и Ганы. В ходе саммита было объявлено о заключении коммерческих сделок на сумму £6,5 млрд ($8,3 млрд) и подписании, либо продлении торговых соглашений с 12 африканскими странами, на которые приходится свыше 40% товарооборота Британии с континентом. Кроме того, Лондон заявил о намерении выделить £1,5 млрд ($1,9 млрд) в виде помощи для создания рабочих мест в странах Африки и £2,4 млрд ($3,1 млрд) в формате частных инвестиций. Согласно данным британского национального статистического управления, в 2021 году двусторонний товарооборот составил £34,2 млрд ($43,8 млрд), накопленные инвестиции (по данным ЮНКТАД) достигли $65 млрд.

Кроме того, в 2006-2013 годах по инициативе президентов Нигерии Олусегуна Обасанджо и Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы проводился Африканско-Южноамериканский саммит. Он объединил 54 государства Африки и 12 участников Союза южноамериканских наций (UNASUR) и должен был собираться раз в три года. Вторая встреча в этом формате состоялась в 2009 году на острове Маргарита (Венесуэла), третья - в 2013 году в Малабо (Экваториальная Гвинея). В дальнейшем мероприятие не проводилось.