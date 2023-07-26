Ключевые законопроекты, принятые Госдумой РФ VIII созыва в весеннюю сессию 2023 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за сессию депутаты приняли 500 законов

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 июля 2023 года в ходе заключительного пленарного заседания весенней сессии председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что за сессию депутаты приняли 500 законов.

ТАСС подготовил материал о некоторых важных законопроектах, принятых Госдумой в первой половине 2023 года.

О денонсации и ратификации международных соглашений

Приостановлено участие России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Денонсирован Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Прекращено действие в отношении России Устава Совета Европы (СЕ) и международных договоров с организацией.

Ратифицировано соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз.

Ратифицировано соглашение с КНР о сотрудничестве в сфере поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту.

Ратифицировано соглашение с Абхазией о двойном гражданстве.

О защите интересов РФ

Президент России наделен полномочиями принимать меры по защите РФ и ее граждан в случае решений или действий иностранных (международных) органов, противоречащих интересам или основам публичного правопорядка страны.

Введена уголовная ответственность за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, или иностранных органов об уголовном преследовании должностных лиц РФ, а также военнослужащих и добровольцев. Предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 млн рублей либо лишения свободы до пяти лет.

Об интеграции новых регионов

Приняты законы, направленные на интеграцию новых российских регионов - Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей - в правовое поле России. Среди них законы об особенностях пенсионного и социального обеспечения, о переходе новых регионов на российскую систему обязательного соцстрахования, об особенностях регулирования сфер здравоохранения и медицины, образования и науки, физической культуры, об интеграции регионов в судебную систему РФ.

О цифровом рубле

Создана основа для внедрения цифрового рубля и создания соответствующей электронной платформы. Российский рубль будет представлен в наличной, безналичной и цифровой форме. За ЦБ РФ закреплен статус оператора платформы цифрового рубля.

Об экономических зонах

Принят закон о создании в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны, для участников которой введены налоговые льготы.

Статус территориальной особой экономической зоны распространен на Курильские острова.

Принят закон, меняющий механизмы создания и схемы управления ОЭЗ. Расширен перечень разрешенных видов деятельности, упрощен порядок получения статуса резидента путем замены бизнес-планов на паспорта инвестпроектов. Предусмотрена возможность ликвидации ОЭЗ в случае признания ее деятельности неэффективной в течение пяти лет подряд. Изменены классификации ОЭЗ: промышленно-производственные и технико-внедренческие зоны будут заменены промышленно-технологическими. Одновременно введены ограничения на участие иностранных инвесторов в управляющей компании ОЭЗ.

Об исламском банкинге

Принят первый в России закон об исламском банкинге. Эксперимент пройдет с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года в Башкирии, Дагестане, Татарстане, Чечне.

О северном завозе

Принят базовый закон о северном завозе. Единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития РФ. Полномочия по определению единого морского оператора переданы правительству.

О налоге на сверхприбыль

Установлен налог на сверхприбыль для крупных компаний, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 год превысила 1 млрд рублей. Ставка составит 10%. Выплата будет носить разовый характер. От уплаты освобождены нефтегазовые, угледобывающие компании, плательщики сельхозналога и некоторые другие категории организаций.

О возвращении компаний в РФ

Упрощен переход в юрисдикцию РФ экономически значимых компаний. Закон позволяет российским акционерам через суд перейти в российскую юрисдикцию, минуя иностранные структуры из недружественных стран.

Об изменении публикаций деклараций и статистических данных

Принят закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обобщенном статистическом виде, без указания личных данных парламентариев.

Правительство получило право приостанавливать распространение официальной статистической информации в России.

О гражданстве и виде на жительство

Принят базовый закон о гражданстве. Документ предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц. Вводится институт прекращения гражданства России, в том числе за действия, создающие угрозу нацбезопасности. Прекращение гражданства РФ, приобретенного по рождению, не допускается.

Упрощен порядок получения вида на жительство для высококвалифицированных специалистов и иностранцев, заключивших во время СВО контракт о прохождении военной службы, и членов их семей.

О выборах во время военного положения

Разрешено проведение выборов и референдумов на территориях, где действует военное положение. Новые регионы РФ получили право устанавливать особенности проведения выборов. В частности, предусмотрена возможность создания избирательных участков за пределами этих субъектов.

О праве регионов на отзыв сенаторов

Субъекты РФ получили право на отзыв сенаторов, наделенных полномочиями по представлению органов государственной власти данных регионов.

О воинском учете и военной службе

Принят закон о создании единого реестра военнообязанных, на основе которого будет создан реестр повесток, формируемый автоматически. Предусмотрено вручение повесток как в бумажном, так и в электронном виде, все они будут иметь одинаковую юридическую силу. Повестки из реестра будут считаться врученными по истечении недели с момента появления в реестре, если они не были вручены другим способом. На первоначальный воинский учет россиян будут ставить дистанционно, также дистанционно можно будет сняться с учета или внести изменения в свои данные. Кроме того, военкоматы смогут при наличии оснований зачислять военнообязанных в запас без их личной явки.

На пять лет повышен предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Также увеличен предельный возраст пребывания в запасе лиц из мобилизационного резерва.

Граждане, имеющие судимость, а также признанные ограниченно годными к военной службе, получили право заключать контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.

Ужесточена ответственность за нарушение требований воинского учета. До 30 тыс. рублей повышены штрафы за неявку по повестке в военкомат, до 400 тыс. - за непредставление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Введены штрафы до 500 тыс. рублей за неоказание содействия военным комиссариатам в их работе при объявлении мобилизации.

Верхняя граница призывного возраста срочной службы повышена с 27 до 30 лет при сохранении нижней границы на уровне 18 лет.

Введен запрет выезда из РФ граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки. Призывникам также запрещается выезжать из России со дня, когда повестка размещена в реестре врученных повесток.

О запрете дискредитации участников СВО

Введена уголовная ответственность до семи лет лишения свободы за дискредитацию всех участников СВО, в том числе добровольцев. На добровольческие формирования распространена ответственность за фейки о ВС РФ - до 15 лет лишения свободы. При этом до пяти лет заключения увеличено максимально возможное наказание за публичное распространение заведомо ложной информации как об использовании ВС РФ за пределами РФ, так и о действиях добровольческих формирований.

О праве Росгвардии применять военную технику

Росгвардия получило право иметь на вооружении военную тяжелую технику. Такую технику росгвардейцы смогут применять для освобождения заложников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, подавления сопротивления вооруженных лиц, пресечения движения беспилотников и др.

О мерах поддержки военнослужащих и добровольцев

Статус ветерана и инвалида боевых действий распространен на ополченцев, входивших в состав воинских формирования ДНР и ЛНР с 2014 года, а также лиц, заключивших контракты с организациями, содействующими выполнению задач ВС РФ в ходе СВО.

Всем участникам СВО, Героям России и награжденным орденами Мужества, ополченцам Донбасса, а также детям участников боевых действий за рубежом предоставлены льготы при поступлении на обучение в вузы. Служба в армии будет считаться в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи.

Дети участников СВО получили право на первоочередное зачисление в детские учреждения, дети военнослужащих, добровольцев и сотрудников Росгвардии, погибших в ходе СВО, - на внеочередное предоставление мест в таких учреждениях.

Лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с ВС РФ, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды. Эти нормы не распространяются на осужденных за преступления террористической направленности, шпионаж, захват заложников, преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних и др.

В страховой стаж работника будет засчитываться период его пребывания в добровольческом формировании.

Об ужесточении наказания за терроризм и госизмену

Введено пожизненное лишение свободы за госизмену вместо 20 лет заключения. Ужесточена ответственность за терроризм: максимальный срок увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы. За акт международного терроризма грозит пожизненное лишение свободы, за диверсии - до 20 лет лишения свободы.

О контроле за иноагентами

Усилен контроль исполнения законодательства РФ об иноагентах. Новые нормы позволят проводить внеплановые проверки не только в отношении самих иноагентов, но и в отношении лиц, которые с ними взаимодействуют. Установлен запрет на получение иноагентами государственной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности.

Введены штрафы за невыполнение устранений нарушений законодательства об иноагентах: для граждан - до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс., для юридических лиц - до 300 тыс. рублей.

Физическим и юридическим лицам запрещено участвовать в работе иностранных НПО на территории РФ, не входящих в соответствующий госреестр. За участие в деятельности таких НПО грозит штраф до 100 тыс. рублей. За повторное правонарушение предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет, а за организацию работы НПО - до трех лет.

Об электронных очередях для грузовиков и новой системе обмена прав

С сентября 2023 года вводятся электронные очереди на некоторых автомобильных пунктах пропуска на границах для проезда грузовых автомобилей.

Изменен порядок обмена иностранных прав на российские. Иностранные и международные права нужно будет сменить в течение года после получения российского гражданства или вида на жительства в РФ. Тот же срок установлен для россиян, которые имеют заграничные водительские удостоверения. Исключение сделано для прав, выданных в Белоруссии.

О хранении и передаче информации

Для владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы, введена обязанность хранения информации на территории России в течение трех лет. Кроме того, документ обязывает предоставлять указанные данные правоохранительным органам.

Введены штрафы для должностных и юридических лиц за пересылку персональных данных, финансовых сведений посредством зарубежных мессенджеров, включая WhatsApp и Telegram. Максимальный размер штрафа составит 700 тыс. рублей.

О кредитных каникулах

Всем гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чей доход снизился более чем на 30%, предоставлено право на кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Заемщик может получить льготу однократно во время действия кредитного договора. Участники СВО смогут воспользоваться кредитными каникулами по займу дважды.

О запрете на смену пола

Введен запрет на медицинские вмешательства и лекарственные средства, направленные на смену пола человека. При этом запрет не касается случаев, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний у детей. Лица, изменившие пол, не смогут быть усыновителями и опекунами, а смена пола одним из супругов будет являться основанием для прекращения брака.

О защите русского языка

Принят закон о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. При использовании русского языка как государственного не допускаются иностранные слова и выражения, за исключением не имеющих общеупотребительных русскоязычных аналогов.

О трудовом воспитании школьников

В законе об образовании закреплена норма об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду.

О борьбе с вейпами и регулировании рынка табака

Принят закон о защите детей от приобщения к курению табака и вейпов. Максимальные штрафы за продажу несовершеннолетним такой продукции и соответствующих устройств составят 600 тыс. рублей.

Принят закон о комплексном регулировании рынка табака. Документ предусматривает лицензирование деятельности в этой сфере, регулирование учета продукции и сырья, в том числе на системе маркировки "Честный знак", специализированный госконтроль и др. Контрольные и надзорные функции возложены на Росалкогольрегулирование.

Об изменениях в уголовном и административном законодательстве

Ужесточено уголовное наказание за незаконный экспорт или передачу иностранным лицам (их представителям) технологий, вооружения или военной техники - до семи лет заключения со штрафом до 1 млн рублей.

Введено наказание в виде лишения свободы до 10 лет для коллекторов за применение насилия или угрозы его применения.

Ужесточено наказание за незаконный оборот метилового спирта под видом алкоголя - до 10 лет заключения.

Для предпринимателей в качестве приоритетной должна рассматриваться мера, позволяющая подозреваемому или обвиняемому продолжать вести бизнес.

Введена конфискация денег и имущества, полученных в результате киберпреступлений.

Из Уголовного кодекса РФ исключены положения, признающие отягчающим обстоятельством "совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел".

Определены случаи, когда чиновники могут быть освобождены от ответственности за нарушение антикоррупционных запретов. К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, теракты, запретительные меры со стороны иностранных органов и др.

Из компетенции суда присяжных исключены уголовные дела в отношении криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.

Расширен перечень экстремистских материалов, за производство и распространение которых установлена административная ответственность. В него, в частности, включены труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала.

О социальной адаптации и геномной регистрации осужденных

Принят базовый закон "О пробации в РФ", который предполагает введение в России института социальной адаптации осужденных.

Введена обязательная геномная регистрация для всех осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также подвергнутых административному аресту. Ранее она применялась только для осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также для неустановленных лиц.

О домашних и бездомных животных

Усилена ответственность владельцев домашних животных. В частности, за несоблюдение требований к содержанию питомцев и оставление их без владельцев грозит штраф до 3 тыс. рублей, за причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу владельцы животных заплатят до 30 тыс. рублей. Административная ответственность распространена также на должностных и юридических лиц.

Субъекты РФ получили право самостоятельно устанавливать правила обращения с бездомными животными, без учета требований федерального закона, согласно которым животных полагалось отлавливать и размещать в приютах, а после стерилизации и вакцинирования возвращать обратно в места обитания.

Об ответственности за сбор ценных растений и грибов

Введена уголовная ответственность за уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами. За такое правонарушение грозит до девяти лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.

О новых днях воинской славы и памятных датах