Ключевые законопроекты, принятые Госдумой РФ VIII созыва в весеннюю сессию 2023 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 июля 2023 года в ходе заключительного пленарного заседания весенней сессии председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что за сессию депутаты приняли 500 законов.
ТАСС подготовил материал о некоторых важных законопроектах, принятых Госдумой в первой половине 2023 года.
О денонсации и ратификации международных соглашений
- Приостановлено участие России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
- Денонсирован Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
- Прекращено действие в отношении России Устава Совета Европы (СЕ) и международных договоров с организацией.
- Ратифицировано соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз.
- Ратифицировано соглашение с КНР о сотрудничестве в сфере поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту.
- Ратифицировано соглашение с Абхазией о двойном гражданстве.
О защите интересов РФ
- Президент России наделен полномочиями принимать меры по защите РФ и ее граждан в случае решений или действий иностранных (международных) органов, противоречащих интересам или основам публичного правопорядка страны.
- Введена уголовная ответственность за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, или иностранных органов об уголовном преследовании должностных лиц РФ, а также военнослужащих и добровольцев. Предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 млн рублей либо лишения свободы до пяти лет.
Об интеграции новых регионов
- Приняты законы, направленные на интеграцию новых российских регионов - Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей - в правовое поле России. Среди них законы об особенностях пенсионного и социального обеспечения, о переходе новых регионов на российскую систему обязательного соцстрахования, об особенностях регулирования сфер здравоохранения и медицины, образования и науки, физической культуры, об интеграции регионов в судебную систему РФ.
О цифровом рубле
- Создана основа для внедрения цифрового рубля и создания соответствующей электронной платформы. Российский рубль будет представлен в наличной, безналичной и цифровой форме. За ЦБ РФ закреплен статус оператора платформы цифрового рубля.
Об экономических зонах
- Принят закон о создании в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны, для участников которой введены налоговые льготы.
- Статус территориальной особой экономической зоны распространен на Курильские острова.
- Принят закон, меняющий механизмы создания и схемы управления ОЭЗ. Расширен перечень разрешенных видов деятельности, упрощен порядок получения статуса резидента путем замены бизнес-планов на паспорта инвестпроектов. Предусмотрена возможность ликвидации ОЭЗ в случае признания ее деятельности неэффективной в течение пяти лет подряд. Изменены классификации ОЭЗ: промышленно-производственные и технико-внедренческие зоны будут заменены промышленно-технологическими. Одновременно введены ограничения на участие иностранных инвесторов в управляющей компании ОЭЗ.
Об исламском банкинге
- Принят первый в России закон об исламском банкинге. Эксперимент пройдет с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года в Башкирии, Дагестане, Татарстане, Чечне.
О северном завозе
- Принят базовый закон о северном завозе. Единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития РФ. Полномочия по определению единого морского оператора переданы правительству.
О налоге на сверхприбыль
- Установлен налог на сверхприбыль для крупных компаний, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 год превысила 1 млрд рублей. Ставка составит 10%. Выплата будет носить разовый характер. От уплаты освобождены нефтегазовые, угледобывающие компании, плательщики сельхозналога и некоторые другие категории организаций.
О возвращении компаний в РФ
- Упрощен переход в юрисдикцию РФ экономически значимых компаний. Закон позволяет российским акционерам через суд перейти в российскую юрисдикцию, минуя иностранные структуры из недружественных стран.
Об изменении публикаций деклараций и статистических данных
- Принят закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обобщенном статистическом виде, без указания личных данных парламентариев.
- Правительство получило право приостанавливать распространение официальной статистической информации в России.
О гражданстве и виде на жительство
- Принят базовый закон о гражданстве. Документ предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц. Вводится институт прекращения гражданства России, в том числе за действия, создающие угрозу нацбезопасности. Прекращение гражданства РФ, приобретенного по рождению, не допускается.
- Упрощен порядок получения вида на жительство для высококвалифицированных специалистов и иностранцев, заключивших во время СВО контракт о прохождении военной службы, и членов их семей.
О выборах во время военного положения
- Разрешено проведение выборов и референдумов на территориях, где действует военное положение. Новые регионы РФ получили право устанавливать особенности проведения выборов. В частности, предусмотрена возможность создания избирательных участков за пределами этих субъектов.
О праве регионов на отзыв сенаторов
- Субъекты РФ получили право на отзыв сенаторов, наделенных полномочиями по представлению органов государственной власти данных регионов.
О воинском учете и военной службе
- Принят закон о создании единого реестра военнообязанных, на основе которого будет создан реестр повесток, формируемый автоматически. Предусмотрено вручение повесток как в бумажном, так и в электронном виде, все они будут иметь одинаковую юридическую силу. Повестки из реестра будут считаться врученными по истечении недели с момента появления в реестре, если они не были вручены другим способом. На первоначальный воинский учет россиян будут ставить дистанционно, также дистанционно можно будет сняться с учета или внести изменения в свои данные. Кроме того, военкоматы смогут при наличии оснований зачислять военнообязанных в запас без их личной явки.
- На пять лет повышен предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Также увеличен предельный возраст пребывания в запасе лиц из мобилизационного резерва.
- Граждане, имеющие судимость, а также признанные ограниченно годными к военной службе, получили право заключать контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.
- Ужесточена ответственность за нарушение требований воинского учета. До 30 тыс. рублей повышены штрафы за неявку по повестке в военкомат, до 400 тыс. - за непредставление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Введены штрафы до 500 тыс. рублей за неоказание содействия военным комиссариатам в их работе при объявлении мобилизации.
- Верхняя граница призывного возраста срочной службы повышена с 27 до 30 лет при сохранении нижней границы на уровне 18 лет.
- Введен запрет выезда из РФ граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки. Призывникам также запрещается выезжать из России со дня, когда повестка размещена в реестре врученных повесток.
О запрете дискредитации участников СВО
- Введена уголовная ответственность до семи лет лишения свободы за дискредитацию всех участников СВО, в том числе добровольцев. На добровольческие формирования распространена ответственность за фейки о ВС РФ - до 15 лет лишения свободы. При этом до пяти лет заключения увеличено максимально возможное наказание за публичное распространение заведомо ложной информации как об использовании ВС РФ за пределами РФ, так и о действиях добровольческих формирований.
О праве Росгвардии применять военную технику
- Росгвардия получило право иметь на вооружении военную тяжелую технику. Такую технику росгвардейцы смогут применять для освобождения заложников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, подавления сопротивления вооруженных лиц, пресечения движения беспилотников и др.
О мерах поддержки военнослужащих и добровольцев
- Статус ветерана и инвалида боевых действий распространен на ополченцев, входивших в состав воинских формирования ДНР и ЛНР с 2014 года, а также лиц, заключивших контракты с организациями, содействующими выполнению задач ВС РФ в ходе СВО.
- Всем участникам СВО, Героям России и награжденным орденами Мужества, ополченцам Донбасса, а также детям участников боевых действий за рубежом предоставлены льготы при поступлении на обучение в вузы. Служба в армии будет считаться в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи.
- Дети участников СВО получили право на первоочередное зачисление в детские учреждения, дети военнослужащих, добровольцев и сотрудников Росгвардии, погибших в ходе СВО, - на внеочередное предоставление мест в таких учреждениях.
- Лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с ВС РФ, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды. Эти нормы не распространяются на осужденных за преступления террористической направленности, шпионаж, захват заложников, преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних и др.
- В страховой стаж работника будет засчитываться период его пребывания в добровольческом формировании.
Об ужесточении наказания за терроризм и госизмену
- Введено пожизненное лишение свободы за госизмену вместо 20 лет заключения. Ужесточена ответственность за терроризм: максимальный срок увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы. За акт международного терроризма грозит пожизненное лишение свободы, за диверсии - до 20 лет лишения свободы.
О контроле за иноагентами
- Усилен контроль исполнения законодательства РФ об иноагентах. Новые нормы позволят проводить внеплановые проверки не только в отношении самих иноагентов, но и в отношении лиц, которые с ними взаимодействуют. Установлен запрет на получение иноагентами государственной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности.
- Введены штрафы за невыполнение устранений нарушений законодательства об иноагентах: для граждан - до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс., для юридических лиц - до 300 тыс. рублей.
- Физическим и юридическим лицам запрещено участвовать в работе иностранных НПО на территории РФ, не входящих в соответствующий госреестр. За участие в деятельности таких НПО грозит штраф до 100 тыс. рублей. За повторное правонарушение предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет, а за организацию работы НПО - до трех лет.
Об электронных очередях для грузовиков и новой системе обмена прав
- С сентября 2023 года вводятся электронные очереди на некоторых автомобильных пунктах пропуска на границах для проезда грузовых автомобилей.
- Изменен порядок обмена иностранных прав на российские. Иностранные и международные права нужно будет сменить в течение года после получения российского гражданства или вида на жительства в РФ. Тот же срок установлен для россиян, которые имеют заграничные водительские удостоверения. Исключение сделано для прав, выданных в Белоруссии.
О хранении и передаче информации
- Для владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы, введена обязанность хранения информации на территории России в течение трех лет. Кроме того, документ обязывает предоставлять указанные данные правоохранительным органам.
- Введены штрафы для должностных и юридических лиц за пересылку персональных данных, финансовых сведений посредством зарубежных мессенджеров, включая WhatsApp и Telegram. Максимальный размер штрафа составит 700 тыс. рублей.
О кредитных каникулах
- Всем гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чей доход снизился более чем на 30%, предоставлено право на кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Заемщик может получить льготу однократно во время действия кредитного договора. Участники СВО смогут воспользоваться кредитными каникулами по займу дважды.
О запрете на смену пола
- Введен запрет на медицинские вмешательства и лекарственные средства, направленные на смену пола человека. При этом запрет не касается случаев, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний у детей. Лица, изменившие пол, не смогут быть усыновителями и опекунами, а смена пола одним из супругов будет являться основанием для прекращения брака.
О защите русского языка
- Принят закон о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. При использовании русского языка как государственного не допускаются иностранные слова и выражения, за исключением не имеющих общеупотребительных русскоязычных аналогов.
О трудовом воспитании школьников
- В законе об образовании закреплена норма об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду.
О борьбе с вейпами и регулировании рынка табака
- Принят закон о защите детей от приобщения к курению табака и вейпов. Максимальные штрафы за продажу несовершеннолетним такой продукции и соответствующих устройств составят 600 тыс. рублей.
- Принят закон о комплексном регулировании рынка табака. Документ предусматривает лицензирование деятельности в этой сфере, регулирование учета продукции и сырья, в том числе на системе маркировки "Честный знак", специализированный госконтроль и др. Контрольные и надзорные функции возложены на Росалкогольрегулирование.
Об изменениях в уголовном и административном законодательстве
- Ужесточено уголовное наказание за незаконный экспорт или передачу иностранным лицам (их представителям) технологий, вооружения или военной техники - до семи лет заключения со штрафом до 1 млн рублей.
- Введено наказание в виде лишения свободы до 10 лет для коллекторов за применение насилия или угрозы его применения.
- Ужесточено наказание за незаконный оборот метилового спирта под видом алкоголя - до 10 лет заключения.
- Для предпринимателей в качестве приоритетной должна рассматриваться мера, позволяющая подозреваемому или обвиняемому продолжать вести бизнес.
- Введена конфискация денег и имущества, полученных в результате киберпреступлений.
- Из Уголовного кодекса РФ исключены положения, признающие отягчающим обстоятельством "совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел".
- Определены случаи, когда чиновники могут быть освобождены от ответственности за нарушение антикоррупционных запретов. К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, теракты, запретительные меры со стороны иностранных органов и др.
- Из компетенции суда присяжных исключены уголовные дела в отношении криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.
- Расширен перечень экстремистских материалов, за производство и распространение которых установлена административная ответственность. В него, в частности, включены труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала.
О социальной адаптации и геномной регистрации осужденных
- Принят базовый закон "О пробации в РФ", который предполагает введение в России института социальной адаптации осужденных.
- Введена обязательная геномная регистрация для всех осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также подвергнутых административному аресту. Ранее она применялась только для осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также для неустановленных лиц.
О домашних и бездомных животных
- Усилена ответственность владельцев домашних животных. В частности, за несоблюдение требований к содержанию питомцев и оставление их без владельцев грозит штраф до 3 тыс. рублей, за причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу владельцы животных заплатят до 30 тыс. рублей. Административная ответственность распространена также на должностных и юридических лиц.
- Субъекты РФ получили право самостоятельно устанавливать правила обращения с бездомными животными, без учета требований федерального закона, согласно которым животных полагалось отлавливать и размещать в приютах, а после стерилизации и вакцинирования возвращать обратно в места обитания.
Об ответственности за сбор ценных растений и грибов
- Введена уголовная ответственность за уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами. За такое правонарушение грозит до девяти лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.
О новых днях воинской славы и памятных датах
- 12 мая установлен новый день воинской славы - День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции (1944).
- День окончания Второй мировой войны, который отмечается 3 сентября, переименован в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
- 21 ноября установлен День воинской присяги.