Биография свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума

Военные страны 27 июля объявили об отстранении президента от власти

ТАСС-ДОСЬЕ. Утром 27 июля 2023 года в Нигере военные объявили об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума.

Мохамед Базум родился 1 января 1960 года в населенном пункте Билабрин (округ Нгигми, область Диффа, юго-восток Нигера) в семье, принадлежащей арабоязычному племени улад сулейман (в основном проживает на территории Ливии, а также на севере Чада). Окончил Университет Дакара (Сенегал) со степенью магистра политической философии, продолжил обучение в аспирантуре по направлению "логика и эпистемология". В 1984-1991 годах преподавал философию в школах городов Тахуа и Маради (на юге Нигера).

В 1984 году Базум вступил в Национальный профсоюз учителей Нигера, затем - в Профсоюз нигерийских рабочих. В декабре 1990 года вместе с Махамаду Иссуфу (президент Нигера в 2011-2021 годах) он основал Партию за демократию и социализм Нигера (ПДСН). В 2013 году стал ее председателем. В 1993 году впервые был избран в Национальную ассамблею (парламент), впоследствии переизбирался в 2004, 2011 и 2016 году. В 1993-1995, 2004-2009 годах занимал пост вице-спикера парламента.

В 1991-1993 годах Мохамед Базум был государственным секретарем при министре иностранных дел и сотрудничества (в переходном правительстве Амаду Шейффу), в 1996-2004 годах - советником правительства по вопросам развития демократии. Занимал должность министра иностранных дел, сотрудничества и африканской интеграции в 1995-1996 годах (при президенте Махамане Усмане).

В 2010 году вошел в состав Консультативного совета по вопросам переходного периода, сформированного после переворота, в результате которого был смещен президент Мамаду Танджа и власть перешла к военным (правили до 2011 года, когда вновь были проведены демократические выборы).

В 2011-2015 годах был министром иностранных дел, в 2015-2016 годах - государственным министром в канцелярии Махамаду Иссуфу. В 2016-2020 годах являлся государственным министром и министром внутренних дел, общественной безопасности, децентрализации и по делам традиций и религий.

В феврале 2021 году Мохамед Базум одержал победу во втором туре президентских выборов (55,6%) над кандидатом от партии "Демократическая и социальная конвенция" Махаманом Усманом. 2 апреля 2021 года официально вступил в должность президента. За время его пребывания у власти ВВП страны увеличился с $13,7 млрд по итогам 2020 года до $14 млрд по итогам 2022 года, при этом темп роста экономики в 2022 году составил 11,5% (по этому показателю второе место в Африке).