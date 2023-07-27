Высказывания африканских политиков о саммитах Россия - Африка

ТАСС-ДОСЬЕ. 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге проходят второй саммит и экономический форум Россия - Африка. Первый раз мероприятия состоялись 22-24 октября 2019 года в Сочи. ТАСС подготовил подборку высказываний политических деятелей африканских стран о саммитах с Российской Федерацией.

Ангола

"Этот саммит является логическим следствием политики России, направленной на сближение с африканскими странами. Россия всегда была рядом с Африкой, даже в самые тяжелые для континента времена и тяжелые времена для его стран" (президент Анголы Жоау Лоуренсу в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману 5 апреля 2019 года).

"Такой форум создает возможность для диалога не только между Россией и африканскими странами, но и между самими африканскими странами - позволяет им обсуждать вызовы и проблемы, которые перед ними стоят, и искать их решение" (ангольский предприниматель, первая женщина-миллиардер Африки по версии Forbes и дочь первого президента Анголы Изабел душ Сантуш в интервью ТАСС в ходе первого саммита и экономического форума Россия - Африка 23 октября 2019 года).

Гвинея-Бисау

"Россия - очень важный партнер, о котором мы никогда не можем забыть. Мы также никогда не можем забыть о ваших инициативах. Я убеждена, что Гвинея-Бисау будет представлена [на втором саммите] на самом высоком уровне" (министр иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Гвинеи-Бисау Сузи Карла Барбоза на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым 18 октября 2021 года).

Маврикий

"Маврикийцы очень уважают Вашу страну еще с тех времен, когда Советский Союз был одним из самых могущественных государств в мире. И сейчас ничего не изменилось, прежде всего, потому, что у России нет колониального прошлого. Именно поэтому весь африканский континент действительно симпатизирует этой стране, а первый саммит Россия - Африка прошел с большим успехом. Ну а после первого саммита Россия - Африка у нас появилась хорошая основа для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества" (советник-посланник посольства Маврикия в России Рой Д. Биссундоял в интервью "Молодежному дипломатическому журналу" 10 января 2020 года).

Марокко

"Саммит Россия - Африка в Сочи был, конечно, очень важным событием со многих точек зрения <…> Такого рода форумы нужны, поскольку они дают возможность лучше узнать друг друга, определить общие интересы и точки соприкосновения, инициировать обоюдовыгодные соглашения и наметить совместную стратегию действий <…> Россия, как и другие крупные или средние международные игроки, стремится найти и занять свое место на африканском континенте. И в этом контексте саммит Россия - Африка в Сочи заложил основы для развития отношений между РФ и африканским континентом на новом уровне" (директор Марокканского центра стратегических исследований Мухаммед Бенхамму в интервью ТАСС 8 февраля 2020 года).

Мозамбик

"Я считаю, что это важный поворот, - тот факт, что Россия поставила отношения с африканскими странами в приоритет. У Африки, как я уже отметил в случае Мозамбика, есть ресурсы. Россия является европейской страной с развитыми технологиями, ноу-хау и финансовыми возможностями для инвестирования в Африку. Для нас это хорошая возможность" (президент Мозамбика Филипе Ньюси в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману 21 августа 2019 года).

Намибия

"Это хорошо. Такие конференции очень важны <…> Мир становится очень сложным для маленьких стран. Я беспокоюсь о том, что мир становится однополярной системой с одним центром силы, который диктует [свою волю]. И тогда с небольшими странами вроде нашей все кончено. Поэтому мы верим в биполярную систему или мультилатерализм. Мы верим, что такие встречи, как саммит Россия - Африка, укрепляют отношения. Так что нет только одного полюса, силы, которая диктует миру. Но если есть творящее начало, тогда дружба между россиянами и африканцами обновляется, и мы смотрим, как двигаться дальше, не враждуя при этом ни с кем" (президент Намибии Хаге Гейнгоб в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману 31 марта 2023 года).

Сомали

"Наш президент Хасан Шейх Мохамуд поддерживает проведение второго саммита Россия - Африка, который состоится в Санкт-Петербурге. Мы воспринимаем форум как возможность, которая укрепит отношения между Африкой и Россией, а также укрепит наши отношения в экономике и политической сфере" (министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абшир Омар Хуруз в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым 26 мая 2023 года).

Сьерра-Леоне

"Сейчас - очередь России проявить инициативу в сотрудничестве с Африкой. Мы полагаем, что в эти дни будет большая победа как для России, так и для Сьерра-Леоне" (президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био в интервью ТАСС в ходе первого саммита Россия - Африка 23 октября 2019 года).

Уганда

"Я точно приеду в июле в Санкт-Петербург. Здесь очень важна политическая воля. Это не вопрос потребностей, а вопрос идеологии. Если вы исповедуете идеологию равенства, братства, то остальное - уже просто детали" (президент Уганды Йовери Мусевени в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману 25 марта 2023 года).

ЮАР

"Когда нас приглашают через Африканский союз, мы, как правило, посещаем все саммиты, в которых участвуют африканские лидеры. Россия является таким другом Южной Африки, что я не могу представить неучастие ЮАР в саммите, я думаю, что второй саммит Россия - Африка будет важной встречей, в которой Южная Африка должна сыграть свою роль" (министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор в интервью РИА Новости 18 января 2023 года).