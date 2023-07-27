Что известно об основных торговых партнерах России в Африке

Это Египет, Алжир, Марокко, Сенегал, ЮАР, Нигерия, Тунис, Уганда, Кот-д'Ивуар и Кения

ТАСС-ДОСЬЕ. 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге состоится второй саммит Россия - Африка, а также организованный в его рамках экономический форум. ТАСС подготовил материал об основных торговых партнерах России на Африканском континенте.

Египет

Арабская Республика Египет традиционно лидирует по объему товарооборота с РФ среди государств Африканского континента. По итогам 2021 года на нее пришлось 26,9% всего объема торговли России с Африкой, или $4,8 млрд (данные Федеральной таможенной службы РФ). При этом экспорт из России в Египет достиг $4,2 млрд, импорт - $592 млн. Почти 40% российских поставок составляли злаки, кроме того, экспортировались медь и изделия из нее, древесина и древесная продукция, товары закрытого назначения, жиры и масла, черные металлы. 77% импорта образуют поставки фруктов, орехов и овощей, также ввозились электрические машины и оборудование, предметы одежды, пластмассы. Более поздние данные ФТС не раскрывает, однако по данным Министерства промышленности и торговли РФ, в 2022 году товарооборот России и Египта вырос еще на 30%, составив более $6 млрд.

Алжир

Второе место после Египта в российско-африканской торговле занимает Алжир. По данным ФТС РФ, товарооборот между двумя странами в 2021 году составил $3 млрд (17% общего объема торговли со странами континента), увеличившись на 3,2% по сравнению с 2020 годом. В структуре российского экспорта ($2,989 млрд, почти 99% объема товарооборота) преобладают машины, оборудование и транспортные средства (около 66%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (22,33%). Россия импортирует в основном продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (71,7%), а также продукцию химической промышленности (11,77%).

Марокко

Третьим по обороту торговым партнером РФ является Марокко. В 2021 году объем торговли между странами составил $1,6 млрд (9,3% от общеконтинентальной цифры), прирост по сравнению с 2020 года достиг 42%. В структуре российского экспорта ($1,2 млрд) основную часть занимают нефть и продукты неорганической химии (свыше 70%). Также поставляются удобрения, земля, камень и штукатурные материалы, алюминий и изделия из него, злаки. Россия импортирует ($435 млн) в основном фрукты и орехи (40%), продукцию легкой промышленности (33%).

Сенегал

Сенегал по итогам 2021 года - четвертый торговый партнер России на континенте и крупнейший среди стран Африки южнее Сахары. Товарооборот между двумя странами составил $1,2 млрд (6,9% общеконтинентального), увеличившись по сравнению с предшествующим годом в 2,5 раза (2020 год - $480,7 млн). При этом экспорт России в Сенегал равнялся $1,221 млрд, импорт из Сенегала - $3,6 млн. Основную часть российского экспорта составляли поставки минерального топлива (84%), поставлялись также злаки (8%), черные металлы (3%) и удобрения (1,3%). Россия покупала овощи и корнеплоды (68%), орехи и фрукты (13%), медь и изделия из нее (17%).

ЮАР

Пятое место занимает Южно-Африканская Республика ($1,139 млрд; 6,4% российско-африканской торговли). Прирост оборота по сравнению с 2020 годом составил 16% ($981 млн). Экспорт России в ЮАР - $342,2 млн, импорт - $796,9 млн. РФ экспортировала продукцию химической промышленности (54%), минеральные продукты (18%), древесину и целлюлозно-бумажные изделия (9%), продовольствие и сельскохозяйственное сырье (8%). В структуре импорта преобладали продовольствие и продукция сельского хозяйства (43%), минеральные продукты (21,5%), машины, оборудование и транспортные средства (18%). Статистика за 2022 год не публиковалась, однако в выступлениях официальных лиц РФ отмечалось, что по итогам 2022 года двусторонний товарооборот увеличился еще на 16,4% и составил $1,3 млрд.

Нигерия

Федеративная Республика Нигерия занимает шестое место. Товарооборот по итогам 2021 года составил $920,7 млн (5% общеконтинентального), увеличившись по сравнению с предшествующим годом в два раза (2020 год - $461,4 млн). Экспорт из России в Нигерию достиг $883,4 млн, импорт России из Нигерии - $37,3 млн. Основную часть российского экспорта составляли поставки минерального топлива (57%) и зерновых (29%). В основе импорта (84%) - какао и продукты из него, также поставлялись семена и плоды (11%), кофе и чай (2%).

Тунис

Седьмое место среди торговых партнеров России в Африке занимает Тунис. В 2021 году товарообмен между двумя странами составил почти $480 млн (2,7% от уровня континента), сократившись на 3,32% по сравнению с 2020 годом. Из них российский экспорт - $333 млн, импорт - $146 млн. Основную часть российского экспорта составляли пшеница и ячмень (40%), аммиак (15%). Из Туниса импортировалась одежда и обувь (60%), фториды (6%), оливковое масло (6%), овощи и фрукты (5%). В январе - марте 2022 года товарооборот с Тунисом увеличился на 20% по сравнению с аналогичный периодом 2021 года и составил $153 млн.

Уганда

На восьмом месте находится Республика Уганда. Российско-угандийский товарооборот в 2021 году составил $431,7 млн (2,4%), увеличившись на 55% по сравнению с 2020 годом и почти в семь раз по сравнению с 2019 годом. Такой рост показателей объясняется прежде всего исполнением контрактов по поставкам вооружений. В число основных позиций российского экспорта также входят пшеница, битумные смеси, минеральные удобрения, запчасти к авиатехнике. Импорт в основном представлен сельхозпродукцией: орехи кешью, чай, кофе, пряности, табак. Положительное сальдо России - $383,8 млн.

Кот-д'Ивуар

Девятое место занимает Кот-д’Ивуар. Стоимость взаимных поставок в 2021 году составила $386,8 млн (2,2%), увеличившись по сравнению с предшествующим годом на 30% (2020 год - $292 млн). При этом экспорт из России в Кот-д’Ивуар равнялся $129,4 млн, импорт России из Кот-д’Ивуара - $257,5 млн. Основную часть российского экспорта составляли поставки удобрений (50%) и зерновых (20%). В основе импорта (90%) - какао и продукты из него, также поставлялись каучук, фрукты и орехи.

Кения

Замыкает топ-10 Кения с товарооборотом $361,8 млн (2% от общеконтинентального). Это на 12% больше, чем в 2020 году ($324 млн). Из них на экспорт России в Кению пришлось $221,1 млн, его основу составляли поставки зерна (45%) и черных металлов (28%). Импорт России из Кении достиг $140,7 млн, в номенклатуре преобладали кофе, чай и пряности (50%), а также поставки живых растений (34%).

На оставшиеся 44 страны континента в совокупности приходится менее одной пятой товарооборота России с Африкой.