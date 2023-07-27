Хронология катастроф вертолетов Ми-8 в России

Такой вертолет разбился 27 июля на Алтае. Погибли шесть человек

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 июля 2023 года в Республике Алтай потерпел катастрофу вертолет Ми-8 авиакомпании "Алтай авиа". По данным экстренных служб, в результате крушения шесть человек погибли, еще семь пострадали. По предварительной информации, при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур (Усть-Коксинский район) летательный аппарат задел электрические провода, упал и загорелся. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию катастроф вертолетов семейства Ми-8 на территории РФ. С 2020 года зафиксировано не менее восьми таких ЧП (без учета крушения 27 июля 2023 года).

14 февраля 2020 года вертолет Ми-8АМТ (регистрационный номер RA-24636) авиакомпании "Скол" потерпел крушение в районе аэропорта Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ). На борту находились десять человек, два члена экипажа погибли, воздушное судно разрушилось. Согласно заключению расследовавших катастрофу экспертов Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причиной ЧП стало решение командира воздушного судна о посадке в метеоусловиях, не соответствовавших правилам визуальных полетов и уровню подготовки экипажа. Это привело к неконтролируемому снижению и столкновению с земной поверхностью.

19 мая 2020 года Ми-8 Минобороны потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 км от Клина (Московская область). По данным источника ТАСС в экстренных службах, летательный аппарат практически полностью разрушился, экипаж из трех человек погиб. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

26 мая 2020 года Ми-8 Минобороны, проходивший испытание после технического обслуживания, потерпел крушение в военном секторе международного аэропорта Анадырь (Угольный) им. Юрия Рытхэу (поселок Угольные Копи, Анадырский район Чукотки). В результате погибли четыре человека. Инфраструктура аэропорта и взлетно-посадочная полоса в результате крушения не пострадали.

24 июня 2021 года Ми-8 транспортно-боевой эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии потерпел крушение в Гатчинском районе Ленинградской области. По предварительным данным пресс-службы Росгвардии, в результате катастрофы погибли три человека. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет без вооружения на борту.

12 августа 2021 года на Камчатке вертолет Ми-8 (регистрационный номер RA-24744) авиакомпании "Витязь-Аэро" в условиях тумана упал в Курильское озеро и затонул. На борту находились 16 человек, из них восемь (командир воздушного судна и семь пассажиров, в т. ч. ребенок) погибли, восемь человек спаслись. Расследовавшие причины катастрофы эксперты МАК возложили вину за происшествие на командира воздушного судна, который в сложных метеоусловиях, не соответствовавших уровню подготовки экипажа, не принял своевременного решения о полете на запасной аэродром.

28 января 2022 года Ми-8 Минобороны потерпел крушение в Ульяновской области. Как уточнили ТАСС в экстренных службах, вертолет следовал с аэродрома Мулино в Ульяновск и совершил жесткую посадку на лед р. Волги в 2-3 км от берега, предположительно, из-за технических проблем. На борту находились три члена экипажа. Один из членов экипажа вертолета умер от полученных травм.

1 мая 2022 года вертолет Ми-8Т (регистрационный номер RA-24212) авиакомпании "Мост авиа" потерпел крушение на посадочной площадке Могоча (Забайкальский край). На борту находились три члена экипажа и 12 пассажиров. В результате крушения один пассажир погиб, еще пятеро получили травмы. Вертолет сгорел. МАК ведет расследование причин катастрофы.

16 декабря 2022 года в аэропорту Байкал (Улан-Удэ, Бурятия) при посадке потерпел крушение Ми-8. Погибли трое членов экипажа, пассажиров на борту не было. По информации регионального правительства, выпущенная в Улан-Удэ машина совершала перелет с аэродрома Восточный, вертолет планировалось поставить заказчику в Китай. В качестве предварительных причин крушения рассматриваются техническая неисправность или ошибка экипажа.

О вертолете

Ми-8 - семейство советских и российских вертолетов, один из самых массовых вертолетов мира. Базовая модель была спроектирована в конструкторском бюро Михаила Миля в начале 1960-х годов. Разработано более 130 гражданских и военных модификаций. Ми-8 - машина одновинтовой схемы с пятилопастным несущим и трехлопастным рулевым винтами, двумя газотурбинными двигателями. Максимальная скорость - 240 км/ч, практический потолок - 6 тыс. м, максимальная взлетная масса - 13 тыс. кг, максимальная дальность полета с основными топливными баками - 620 км, пассажировместимость - до 26 человек, экипаж - 3 человека. Вертолеты семейства Ми-8 серийно выпускаются на Казанском вертолетном и Улан-Удэнском авиационном заводах (предприятия входят в холдинг "Вертолеты России"). Всего построено более 12 тыс. экземпляров, в разное время они поставлялись в более чем 100 стран мира.