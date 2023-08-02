Биография композитора Александра Колкера

Заслуженный деятель искусств РСФСР умер 1 августа в Санкт-Петербурге в возрасте 90 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 августа 2023 года в Санкт-Петербурге на 91-м году жизни умер заслуженный деятель искусств РСФСР композитор Александр Колкер.

Александр Наумович Колкер родился 28 июля 1933 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В январе 1942 года был эвакуирован из блокадного города в Омскую область. В начале 1944 года вернулся в Ленинград.

В 1950 году окончил в родном городе музыкальную школу по классу скрипки, в 1956 году - Ленинградский электротехнический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ") по специальности "автоматика и телемеханика". В 1956-1957 годах был сотрудником лаборатории в НИИ-303 Министерства судостроительной промышленности СССР (Ленинград).

Творческая деятельность

В первой половине 1950-х годов Александр Колкер занимался в семинаре начинающих композиторов ленинградской организации Союза советских композиторов (класс педагога Иосифа Пустыльника), писал музыку к студенческим спектаклям.

В 1956 году участвовал в создании самодеятельного Ленинградского молодежного эстрадного ансамбля. В соавторстве с бывшим студентом ЛЭТИ, поэтом Кимом Рыжовым, написал в программу ансамбля песни "Парень с Петроградской стороны" и "Дождик", получившие большую популярность.

С 1958 года Александр Колкер работал как профессиональный композитор. Изначально выступал как автор песен для эстрады. Многие из них были написаны в соавторстве с Кимом Рыжовым и исполнены супругой композитора, певицей Марией Пахоменко ("Если это любовь", "Красивые слова", "Мне выпало счастье", "Моя Россия", "Печальная", "Признание", "Рябина", "Стоят девчонки" и др.). Также песни на музыку Александра Колкера исполняли Иосиф Кобзон ("Не ошибись" на стихи Кима Рыжова), Муслим Магомаев ("Твои одногодки" на стихи Инны Кашежевой, "Зависть" на стихи Кима Рыжова), Эдуард Хиль ("Горожанка" на стихи Алексея Ольгина, "Неспетая песня" на стихи Леонида Норкина), Лидия Клемент ("День и ночь" и "Песенка почтальона" на стихи Леонида Норкина, "Карелия" на стихи Кима Рыжова), Людмила Сенчина ("Песня учительницы" на стихи Кима Рыжова), Майя Кристалинская ("Опять плывут куда-то корабли" на стихи Инны Кашежевой), Михаил Боярский ("Танцуем, пока танцуется" на стихи Кима Рыжова) и другие известные артисты.

Александр Колкер написал музыку к драматическим спектаклям Ленинградского государственного театра им. Ленинского комсомола (ныне Театр-фестиваль "Балтийский дом"; 1962 - "Как поживаешь, парень?" по пьесе Веры Пановой), Ленинградского драматического театра им. В. Ф. Комиссаржевской (1963 - "Памятник себе..." по комедии Сергея Михалкова, 1964 - "Иду на грозу" по роману Даниила Гранина, 1981 - "Салют динозаврам!" по пьесе Геннадия Мамлина), Театра им. Ленсовета (1969 - "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" по произведению Астрид Линдгрен, 1976 - "Интервью в Буэнос-Айресе" по пьесе Генриха Боровика) и др.

Среди других произведений Александра Колкера - оперетты "Журавль в небе" (1970 - Одесский театр музыкальной комедии, либретто Кима Рыжова) и "Дачный роман" по мотивам пьесы Бориса Рацера и Владимира Константинова (1979 - Свердловский театр музыкальной комедии), детский мюзикл "Сказка про Емелю" (1971 - Ленинградский Большой театр кукол, либретто Кима Рыжова), музыкально-драматическая поэма "Жар-птица" (1975 - Ленинградский театр музыкальной комедии, текст Геннадия Алексеева), рок-мюзикл "Овод" по мотивам романа Этель Лилиан Войнич (1985 - Ленинградский государственный театр им. Ленинского комсомола, либретто Алексея Яковлева).

Наиболее значительной работой Александра Колкера для музыкального театра стала трилогия по Александру Сухово-Кобылину: один из первых отечественных мюзиклов "Свадьба Кречинского" (1973 - Ленинградский театр музыкальной комедии, либретто Кима Рыжова; впоследствии был поставлен во многих театрах страны), музыкальная драма "Дело" (1977 - Ленинградский театр музыкальной комедии, либретто Кима Рыжова) и опера-фарс "Смерть Тарелкина" (1983 - Ленинградский академический Большой драматический театр им. М. Горького, либретто подготовлено самим композитором в соавторстве с Вячеславом Вербиным).

Александр Колкер написал музыку к художественным фильмам "Хроника пикирующего бомбардировщика" по повести Владимира Кунина (1967, режиссер Наум Бирман), "Труффальдино из Бергамо" по мотивам пьесы Карло Гольдони "Слуга двух господ" (1976, Владимир Воробьев), "Трое в лодке, не считая собаки" по мотивам произведения Джерома К. Джерома (1979, Наум Бирман), "Никто не заменит тебя" (1982, Рубен Мурядян) и др.

Выпустил книгу воспоминаний "Лифт вниз не поднимает" (1998).

Признание заслуг

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1981).

Лауреат премии Ленинского комсомола 1968 год.

Был отмечен премией "Музыкальное сердце театра" (2009 - номинация "Лучшая музыка", спектакль "Гадюка" Новосибирского музыкального театра; 2023 - Гран-при).

Почетный гражданин Республики Карелия (2009).

Жизни и творчеству композитора посвящена книга "Александр Колкер. Время. Судьба. Творчество " (1988, автор Эмиль Яснец).