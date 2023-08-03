Какие страны входят в список недружественных России стран

Перечень недружественных государств 3 августа пополнила Норвегия

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 августа 2023 года стало известно, что правительство РФ включило Норвегию в перечень государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Соответствующее распоряжение подписано 2 августа. Ранее в список входили семь государств: Греция, Дания, Словакия, Словения, США, Хорватия и Чехия.

Недружественные РФ страны

Недружественные РФ страны - это государства, в отношении которых применяются специальные меры, предпринятые в ответ на недружественные действия этих стран.

Списки недружественных стран утверждает правительство РФ. В один из перечней входят государства, в отношении которых применяются ответные экономические меры, другой касается ответных мер в сфере работы дипломатических и консульских представительств.

Государства, в отношении которых действуют дипломатические ответные меры

Ответные меры в сфере работы дипломатических и консульских представительств касаются ограничения числа сотрудников посольств, консульств и представительств недружественных стран на территории РФ. Они предпринимаются в соответствии с указом президента РФ от 23 апреля 2021 года "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".

Первый перечень таких государств был утвержден правительством РФ 13 мая 2021 года. Москва признала недружественными странами США и Чехию, которые в апреле 2021 года выслали российских дипломатов по обвинению в работе на спецслужбы. Согласно распоряжению правительства Чехия может нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников, находящихся в России, а США ни одного.

20 июля 2022 года правительство РФ расширило перечень государств, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. В него вошли Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия. Отныне Словения и Хорватия не смогут нанимать в РФ сотрудников для своих дипучреждений, а для Греции, Дании и Словакии установлены лимиты - 34, 20 и 16 человек соответственно.

За Норвегией, включенной в список 2 августа 2023 года, закреплен лимит в 27 человек.

Государства, в отношении которых действуют экономические контрмеры

5 марта 2022 года президентом РФ был подписан указ, который установил временный порядок выплат перед иностранными кредиторами из стран, принявших санкции против России. В соответствии с указом все расчеты с зарубежными кредиторами из недружественных стран должны производиться только в рублях.

В тот же день, 5 марта, во исполнение указа главы государства правительство РФ утвердило перечень стран, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. В список вошли США и Канада, все государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Украина, Черногория, Швейцария, а также Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией), Южная Корея и Япония.,

23 июля 2022 года список дополнили Багамские острова и острова Гернси и Мэн (т. н. владения Британской короны). 30 октября того же года правительство РФ включило в перечень недружественных стран 11 Британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией в отношении России. Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос. Таким образом, с учетом Ангильи, Британских Виргинских островов и Гибралтара, все 14 Британских заморских территорий вошли в перечень недружественных России стран.