Как российских чиновников планировали пересадить на отечественные автомобили

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 августа 2023 года президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.

История

Массовый выпуск легковых автомобилей в СССР начался в 1930-е годы после запуска Горьковского автомобильного завода. К началу 1950-х годов в стране производились уже все типы автомашин, в том числе представительского класса. Советские чиновники высшего ранга использовали лимузины ЗиС (затем ЗиЛ) различных поколений, ГАЗ-13 и ГАЗ-14 ("Чайка"). Остальная номенклатура, как правило, пользовалась ГАЗ М-20 ("Победа"), а затем "Волгами" разных моделей.

После распада Советского Союза российские чиновники из-за технического устаревания машин отечественного производства начали активно пересаживаться на иномарки. Первый президент России Борис Ельцин первоначально пользовался бронированным ЗиЛ-41052 и его модификациями. Но уже в 1994 году в Гараже особого назначения появились Mercedes-Benz S500, изготовленные в Германии по специальному заказу.

Борис Немцов и пересаживание на "Волги"

В середине 1990-х годов автомобильное производство в РФ оказалось в глубоком кризисе, в связи с чем появились идеи о поддержке российских заводов путем госзакупок.

17 марта 1997 года бывший губернатор Нижегородской области Борис Немцов, сразу после своего назначения на пост первого вице-премьера в правительстве РФ, заявил, что намерен пересадить чиновников на отечественные машины. 31 марта 1997 года, по предложению Немцова, президент РФ Борис Ельцин подписал распоряжение "О вопросах обеспечения автотранспортом федеральных органов власти". Согласно документу, с 1 апреля 1997 года средства федерального бюджета запрещалось тратить на покупку и аренду легковых автомобилей иностранного производства для обеспечения автотранспортом федеральных органов власти. Также правительству поручалось продать автопарк иномарок с аукциона и "принять необходимые меры по обеспечению улучшения качества выпускаемых отечественной промышленностью легковых автомобилей на основе широкой международной кооперации".

Фактически распоряжение выполнено не было, на российские машины пересели лишь отдельные чиновники. Сам Борис Немцов в качестве личного примера пользовался служебной "Волгой". Мэр Москвы Юрий Лужков владел представительским автомобилем "Иван Калита" и предлагал чиновникам использовать "Князь Владимир" (обе модели - модификации "Москвича-2142", выпускавшиеся тогда в столице). Аукцион по продаже служебных иномарок состоялся 20 июня 1997 года в подмосковных Люберцах, на нем было продано три машины Audi и Saab, принадлежавшие чиновникам разных рангов, в том числе поврежденный в ДТП Audi министра по сотрудничеству с государствами СНГ Амана Тулеева. Однако дальнейшего развития инициатива не получила. 20 января 1998 года Борис Немцов в интервью газете "Известия" признал, что идея о пересаживании чиновников на отечественные автомобили появилась экспромтом и не была хорошо продуманной.

12 апреля 1999 года президент РФ Борис Ельцин своим указом признал утратившими силу несколько ранее опубликованных актов, в том числе свое распоряжение от 31 марта 1997 года.

В 2000-е годы в ситуации с иномарками был достигнут своеобразный компромисс: в России началось производство машин иностранных марок, в том числе Ford и Volkswagen. При этом законодательно на уровне правительства ограничивали не страну выпуска, а стоимость и мощность машин, закупаемых на бюджетные средства для нужд чиновников.

Aurus

Впервые о создании в России автомобилей, на которые "в обозримом будущем" с немецких Mercedes-Benz и BMW пересядут президент, премьер-министр и другие высокопоставленные российские госслужащие, сообщил журналистам глава Управления делами президента РФ Владимир Кожин 12 октября 2012 года. Реализация проекта была поручена ФГУП "НАМИ" (Москва), специалисты которого предложили разработать совершенно новую линейку машин, которая впоследствии получила название Aurus.

7 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин впервые приехал на свою инаугурацию на лимузине Aurus Senat.

С 2019 года Aurus используются при проведении парадов Победы, а также в кортеже премьер-министра РФ.

Серийный выпуск лимузинов Aurus начался в 2021 году в Елабуге (Татарстан). В том же году эти машины вошли в кортежи всех членов правительства РФ.

Инициативы 2022-2023 годов

В июне 2022 года в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство в условиях санкционного давления обеспечит работу предприятий, но не будет искусственно их стимулировать, приведя в пример подушки безопасности для автомобиля "Лада". По его словам, государство не будет покупать "Лады", а намерено лишь помогать работе предприятия, а за автомобили заплатят из бюджета, только если придется пересадить на них чиновников. После этого в СМИ вышли публикации о том, что Силуанов предложил пересадить чиновников на "Лады", однако пресс-служба министерства заявила, что это было лишь гипотетическим предположением.

В ходе следующего ПМЭФ в июне 2023 года Антон Силуанов осмотрел новинку "Автоваза" - Lada Aura (разработан на базе Vesta) и в разговоре с ТАСС назвал ее хорошим автомобилем.

11 июля 2023 года, выступая в Госдуме, Антон Силуанов заявил, что Минфин готов закупить для нужд ведомства российские автомобили. Спикер Госдумы Вячеслав Володин после этого обратился к депутатам с предложением пересесть на отечественные машины.