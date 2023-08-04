История развития миротворческих миссий ECOWAS

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки 3-4 августа находилась в Нигере, но покинула страну, не встретившись с главой мятежников

ТАСС-ДОСЬЕ. 3-4 августа 2023 года в Нигере находилась делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), но она покинула страну, не встретившись с главой мятежников. По заявлению представителей ECOWAS, Сообщество отказывается от использования силы в отношении повстанцев. Возможность военного вмешательства рассматривалась в ходе экстренного саммита организации 30 июля, однако было принято решение усилить санкционное давление.

Общие сведения

ECOWAS - региональная организация стран Западной Африки со штаб-квартирой в Абудже (Нигерия). Основана 28 мая 1975 года в целях продвижения экономической интеграции стран региона, поэтапного создания таможенного и валютного союза, а затем общего рынка. В нее входят 15 государств: Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того. На их территории проживает более 420 млн человек, совокупный ВВП составляет $760,6 млрд (данные Всемирного банка, 2022). Действующий председатель ECOWAS - президент Нигерии Бола Тинубу.

Миротворческая деятельность ECOWAS

Усилия по урегулированию внутренних конфликтов и политических кризисов в странах Сообщества занимают важное место в деятельности ECOWAS. Принципы мирного сосуществования государств региона, сотрудничества в области разрешения споров и защиты прав человека и демократических систем правления перечислены в Лагосском договоре, учредившем Сообщество в 1975 году, в числе основных принципов его работы.

В 1978 году государствами - членами ECOWAS был подписан протокол о ненападении, в 1981 году - о взаимопомощи в вопросах обороны. Таким образом, ECOWAS, изначально задуманное как экономическое интеграционное объединение, создало договорно-правовую базу для действий, направленных на обеспечение региональной безопасности. В соответствии с протоколом 1981 года были учреждены объединенные вооруженные силы Сообщества (формируются для проведения каждой конкретной операции). Впервые они были задействованы в 1990 году для миротворческой операции в Либерии, где шла гражданская война (1989-1997). Миссия, получившая название ECOMOG (от англ. ECOWAS Monitoring Group - "Мониторинговая группа ECOWAS"), присутствовала в стране до конца 1998 года.

В 1998 году странами Сообщества было достигнуто соглашение о введении моратория на импорт, экспорт и производство легкого стрелкового оружия.

В 2009 году были учреждены Силы быстрого реагирования ECOWAS в качестве составной части Межафриканских сил быстрого реагирования Африканского союза.

Военные подразделения ECOWAS привлекались для операций в Сьерра-Леоне (1997-2000), Гвинее-Бисау (1998-1999, 2012-2020), вновь в Либерии (2003), Кот-д'Ивуаре (2003), Мали (2013) и Гамбии (2017-2021). В феврале 2022 года стабилизационная миссия ECOWAS в составе 600 военнослужащих была направлена в Гвинею-Бисау в связи с попыткой государственного переворота 1 февраля.

Политический механизм предотвращения конфликтов

С 1999 года действует Механизм предотвращения, регулирования и разрешения конфликтов, он осуществляется Советом старейшин и Советом безопасности и посредничества, который состоит из министров иностранных ряда стран региона. ECOWAS принимало участие в политическом урегулировании кризисов в Гвинее (2007-2010), Нигере (2009-2010), Кот-д’Ивуаре (2010-2011), Буркина-Фасо (2014), Гвинее-Бисау (2015-2018, 2019). Пользуясь правом налагать санкции (вплоть до исключения из организации) в отношении какого-либо государства-участника в случае невыполнения или нарушения им обязательств в рамках Сообщества, в 2020-2021 годах саммит ECOWAS приостановил участие Гвинеи, Буркина-Фасо и Мали из-за произошедших в этих странах военных переворотов.