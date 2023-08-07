Что известно о новом премьере Камбоджи Хун Манете

Король Нородом Сиамони назначил его на этот пост 7 августа

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 августа 2023 года король Камбоджи Нородом Сиамони назначил новым премьер-министром страны Хун Манета.

Хун Манет (Hun Manet) родился 20 октября 1977 года в районе Мемот провинции Кампонгтям на юго-востоке страны (сейчас провинция Тбонгхмум). Его отец Хун Сен возглавлял правительство почти 40 лет - с 1985 года. В 1995-1999 годах Хун Манет учился в престижной Военной академии Вест-Пойнт в США, окончил ее со степенью бакалавра в области экономики. Также имеет степень магистра экономики Нью-Йоркского университета (2002) и доктора экономических наук Бристольского университета (Великобритания; 2008).

В 1995-2020 годах его жизнь была связана с Королевскими вооруженными силами Камбоджи. Хун Сен привлекал его к реформированию вооруженных сил страны и переговорам во время пограничного конфликта с Таиландом (2008-2011). Хун Манет успешно продвигался по карьерной лестнице. В 2010-х годах занял должности заместителя начальника штаба Королевских вооруженных сил и командующего сухопутными войсками Камбоджи. В этом качестве неоднократно бывал за рубежом, в т. ч. в России. Одновременно (с 2008 года) возглавлял контртеррористические силы страны и руководил подразделением личной охраны премьер-министра. Имеет звание генерала.

Является членом постоянного комитета правящей Народной партии Камбоджи (НПК), в 2020 году был назначен главой молодежного крыла НПК. В декабре 2021 года Хун Сен объявил его кандидатом в преемники на пост премьер-министра. Транзит власти был запущен после выборов в июле 2023 года, по итогам которых НПК получила большинство мест в парламенте (120 из 125), а Хун Манет - депутатский мандат. Он был выдвинут НПК в качестве кандидата на пост премьера.

Курирует несколько социальных программ. Занимается благотворительностью.

Женат.

Владеет английским языком.