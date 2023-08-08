Какие меры принимала Россия в ответ на западные санкции

Президент РФ Владимир Путин 8 августа приостановил действия некоторых положений налоговых договоров с США, странами ЕС и другими недружественными государствами

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 августа 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который приостанавливает действия некоторых положений налоговых договоров с США, странами ЕС и другими недружественными государствами.

Ужесточение западных санкций с 2022 года

В феврале 2022 года страны Запада начали вводить беспрецедентные по объему пакеты санкций в отношении РФ. Первые рестрикции последовали сразу после признания Россией 21 февраля независимости Донецкой и Луганской народных республик (с 30 сентября 2022 года - субъекты РФ). После объявления 24 февраля о начале российской специальной военной операции на Украине Запад усилил свое давление. При этом санкции фактически носят коллективный характер и затрагивают всех граждан РФ, несмотря на изначальные уверения западных стран о том, что они ставят целью лишь "принудить российский политический режим" прекратить спецоперацию на Украине. Ограничения были введены и в отношении Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке действий России.

Под санкции подпали граждане РФ, в том числе первые лица государства, органы госуправления, банки, компании, организации и другие. Крупные российские кредитные организации были отключены от системы межбанковских платежей SWIFT, деятельность платежных систем MasterCard и Visa была приостановлена на территории РФ. Из России ушли многие иностранные компании, были прекращены инвестиции, поставки продукции и оборудования. Некоторые страны, включая США и государства ЕС, заявили о введении эмбарго или потолка цен на российскую нефть, ограничения на морскую транспортировку нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

Кроме того, США и их союзники заморозили и заблокировали российские активы на многомиллиардные суммы. При этом Запад рассматривает возможность задействовать блокированные средства, в том числе активы российского ЦБ РФ, для оказания военной и экономической помощи Украине. На этом активно настаивает Киев. В конце 2022 года президент США Джо Байден утвердил инициативу, позволяющую изымать замороженные активы бизнесменов РФ для их передачи Украине. В свою очередь Еврокомиссия также рассматривает возможность использования замороженных средств РФ для выплат Киеву, но пока Евросоюз признает, что не имеет легальной базы для подобных действий.

По словам Путина, санкционная политика Запада - это осознанная долгосрочная стратегия, цель которой состоит в том числе в том, чтобы нанести удар "по каждой семье, по каждому гражданину России". При этом негативные последствия санкций ощутила не только Россия, но и сами западные страны. Инициаторы ограничительных мер признают, что рестрикции наносят ущерб экономикам их государств - от роста цен на топливо до инфляции.

Недружественные РФ страны

5 марта 2022 года президентом РФ был подписан указ, который установил временный порядок выплат иностранным кредиторам из стран, принявших санкции против России. В соответствии с указом все расчеты с зарубежными кредиторами из недружественных стран должны производиться в рублях.

В тот же день, 5 марта, во исполнение указа главы государства правительство РФ утвердило перечень стран, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. В список вошли США и Канада, все государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Украина, Черногория, Швейцария, а также Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией), Южная Корея и Япония.

23 июля 2022 года список дополнили Багамские острова и острова Гернси и Мэн (т. н. владения британской короны). 30 октября того же года правительство РФ включило в перечень недружественных стран 11 британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией в отношении России. Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос. Таким образом, с учетом Ангильи, Британских Виргинских островов и Гибралтара, все 14 британских заморских территорий вошли в перечень недружественных России стран.

Ограничения на вывоз товаров

В ответ на западные санкции Россия предприняла меры, призванные защитить экономику страны и бизнес в условиях внешнего давления.

8 марта 2022 года был подписан указ президента РФ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности. Документом предписано ограничить или запретить вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья, кроме товаров, перевозимых гражданами для личного пользования (в июле 2023 года действие указа продлено до конца 2025 года). Правительство определило перечень ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны. В него было включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура - всего более 200 наименований. В октябре 2022 года список был расширен - более 1,6 тыс. наименований товаров, включая турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла. Их вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств - членов ЕАЭС. Кроме того, временное ограничение на вывоз касается некоторых видов лесоматериалов, отходов и лома стали, вольфрама, металлокерамики.

23 ноября 2022 года правительство РФ утвердило перечень товаров двойного назначения, которые запрещено вывозить в недружественные страны. В список вошли в том числе ракеты-носители, вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, нарезное оружие, взрывчатка, беспилотники и различное оборудование. В новый список вошли также грузовая автомобильная техника и бронированные автомобили повышенной проходимости, бронежилеты, приборы ночного видения, оптические прицелы, - всего более 150 наименований.

Легализация параллельного импорта

29 марта 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт. Правительство разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. Позднее был опубликован перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли автокомплектующие, одежда и косметика, техника и смартфоны и др. Одним из принципов формирования перечня стала защита интересов отечественных потребителей продукции тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок в условиях санкций. 28 июня 2022 года был подписан закон, предусматривающий легализацию использования результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах, перечень которых устанавливает правительство.

Переход на рубли

31 марта 2022 года Путин подписал указ о новом порядке расчетов за поставки природного газа в недружественные страны за российские рубли. Кроме того, был введен порядок исполнения в рублях обязательств перед компаниями из недружественных стран, выплат по внешнему валютному госдолгу.

Введение экономических контрсанкций

3 мая 2022 года Путин подписал указ "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" (так называемый указ о контрсанкциях). Документ, в частности, запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, подпавшими под ответные ограничительные меры, а также вывозить из России сырье и продукцию в пользу этих лиц.

11 мая 2022 года правительство РФ утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых вводятся ответные санкции. В список вошла 31 организация из Германии, Франции и других европейских стран, а также из Сингапура и США. Среди них и бывшие европейские дочки "Газпрома", трейдеры и операторы подземных хранилищ газа. 30 сентября перечень пополнило Erdgasspeicher Peissen GmbH - совместное предприятие "Газпром экспорта" и немецкой VNG AG. 5 ноября в список вошли также юридические лица, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры в области военно-технического сотрудничества - 74 организации из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Польши, Словакии, США, Черногории, Чехии, Эстонии.

Кроме того, 29 сентября 2022 года был подписан указ президента, который предоставил правительству РФ право на введение запрета на автомобильные грузоперевозки по России для компаний из недружественных стран.

22 декабря 2022 года президент России подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран и организаций. В частности, указом предусмотрено, что "Газпром" не будет исполнять некоторые обязательства по оплате газа лицам из таких стран, если цена превысит установленную кабмином.

Защита российских активов

5 августа 2022 года президент РФ подписал указ о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах. Документ в том числе запрещает совершать некоторые сделки, касающиеся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Под запрет подпадают любые сделки, которые меняют структуру владения российскими компаниями, их уставный капитал и сложившийся порядок реализации инвестиционных проектов. Речь идет в основном о ТЭК, при этом отдельно прописан запрет на сделки в проектах "Сахалин-1" и Харьягинском соглашении о разделе продукции. Также указ распространяется на сделки с акциями российских банков и на сферу добычи редкоземельных металлов. Документ позволяет на зеркальной основе защищать российские активы за рубежом от необоснованного изъятия. 5 декабря действие указа было продлено до конца 2023 года.

Ранее, 30 июня 2022 года, президент подписал указ о применение специальных экономических мер в ТЭК, согласно которому имущество компании "Сахалин энерджи" должно перейти в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору. Позднее РФ перевела в российскую юрисдикцию операторов "Сахалин-2" и "Сахалин-1" - двух из трех российских проектов, действующих на условиях соглашении о разделе продукции.

8 августа 2022 года Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями. Согласно указу, российские банки, чьи активы в иностранной валюте за рубежом заморожены, смогут приостанавливать операции с бизнесом в этой валюте. 26 октября 2022 года был утвержден перечень из 45 российских банков, с долями иностранцев в которых временно нельзя совершать сделки. Среди этих организаций - "Америкэн экспресс банк", "Вестерн юнион ДП Восток", Райффайзенбанк, "Озон банк", "ОТП банк", Ситибанк, Юникредитбанк, "Яндекс банк" и другие.

17 января 2023 года Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок принятия решений в крупных российских акционерных обществах в сфере энергетики, машиностроения, торговли, чей размер выручки за предшествующий год превышает 100 млрд рублей. До 31 декабря 2023 года органы управления таких компаний смогут принимать решения без учета голосов представителей из недружественных стран. Такой порядок будет применяться, если против владельцев или бенефициаров компании были введены санкционные ограничения, если в уставном капитале есть акции (не более 50%) иностранных лиц, которые связаны с недружественными странами.

25 апреля 2023 года президент РФ подписал указ "О временном управлении некоторым имуществом", касающийся ответных мер в случае изъятия российских активов за рубежом. Согласно документу, в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом будет введено внешнее управление на активы недружественных стран в РФ. Расходы по временному управлению иностранными активами будут финансироваться за счет доходов от их использования. В соответствии с указом 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих германскому концерну Uniper, и 98,23% акций "Фортума", которыми владеет финская группа Fortum, передаются во временное управление Росимуществу.

Ответ на нефтяное эмбарго

27 декабря 2022 года Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с установлением несколькими странами предельной цены на российские нефтепродукты и нефть. Указ был подписан в ответ на эмбарго на поставки российских энергоносителей и установленный регулируемый потолок цен на нефть, поставляемую из РФ по морю. Документ запрещает вести поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям при условии, что в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Президент РФ оставил за собой право принимать специальные решения об осуществлении поставок нефти и нефтепродуктов, осуществление которых запрещено этим указом.

28 января 2023 года правительство РФ согласовало порядок исполнения указа президента.

Запрет на поставки нефти применяется с 1 февраля 2023 года, дата запрета на поставки российских нефтепродуктов определяется правительством РФ.

Изменения в законодательстве РФ из-за санкций

4 марта 2022 года Владимир Путин подписал поправки к закону 2012 года "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". В соответствии с ними ответные меры, которые раньше касались только граждан США, будут применяться против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших против них преступление. Они предполагают в том числе запрет на въезд в РФ, арест финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями. Кроме того, деятельность юридических лиц, которые находятся под контролем иностранцев, нарушающих права граждан РФ, в России может быть приостановлена, как и полномочия таких лиц в советах директоров и других органах управления организаций, зарегистрированных в РФ. Также может быть установлен запрет на распоряжение имуществом, находящимся на территории РФ.

В тот же день были подписаны федеральные законы об административной и уголовной ответственности за призывы к иностранным государствам и объединениям ввести санкции в отношении России. Так, за призывы к введению санкций гражданам грозит административный штраф в размере до 50 тыс. рублей, а должностным и юридическим лицам - до 200 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно. Если правонарушение в течение года будет совершено повторно, за это предусмотрена уже уголовная ответственность. За подобные действия может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

28 апреля 2023 года были подписаны поправки в федеральный закон "О безопасности", в соответствии с которыми президент России наделен полномочиями принимать меры по защите РФ и ее граждан в случае принятия иностранными (международными) органами решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам или основам публичного правопорядка РФ. Одновременно была введена уголовная ответственность за оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, или иностранных госорганов. Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 284.3. За содействие в уголовном преследовании должностных лиц РФ, военных и добровольцев грозит штраф в размере до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Ответные персональные санкции

15 марта 2022 года Россия в качестве ответной меры ввела первые персональные санкции в отношении граждан США и Канады. В российский стоп-лист были включены фамилии президента США Джо Байдена и его сына Хантера, госсекретаря Энтони Блинкена, глав Пентагона и ЦРУ Ллойда Остина и Уильяма Бернса, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и др. Впоследствии российская сторона неоднократно расширяла санкционные списки в отношении США и Канады. Кроме того, было объявлено о введении на основе взаимности санкций против граждан Австралии, Британии, Исландии, Ирландии, Латвии, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Эстонии, Японии, а также датских автономных областей (Гренландия и Фарерские острова). Был расширен список представителей стран - членов ЕС и евроструктур, которым запрещен въезд на территорию РФ.

Ответные меры по линии международного сотрудничества

Российская сторона предприняла также ответные меры в сфере международного сотрудничества. Введено ограничение числа сотрудников посольств, консульств и представительств недружественных стран на территории РФ. Список, в который с 2021 года входили США и Чехия, в 2022 году пополнили Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия, в 2023 году - Норвегия.

Россия вышла из Совета Европы в ответ на ограничения своих прав в этой организации и в ПАСЕ, заявила о прекращении членства в Совете по правам человека и других. В сентябре 2022 г. было прекращено действие договора с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами, в феврале 2023 года - свыше 20 европейских договоров. Кроме того, в феврале 2023 года РФ приостановила участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, в мае 2023 года вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Было приостановлено действие упрощенного визового режима для чиновников ЕС и нескольких недружественных стран (Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии). Кроме того, Москва предприняла зеркальные меры в ответ на высылку российских дипломатов. Приняты решения о закрытии генконсульств, консульств и сокращении сотрудников дипмиссий Германии, Финляндии, Чехии, Швеции и других недружественных стран. В январе 2023 года был понижен дипломатический уровень с Эстонией, а послу Латвии предписано покинуть Россию в ответ на решение Риги понизить уровень дипотношений с Москвой. В июле 2023 года был введен уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по территории РФ.