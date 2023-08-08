Биография Юлии Борисовой

Народная артистка СССР умерла 8 августа на 99-м году жизни

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 августа 2023 года стало известно, что на 99-м году жизни умерла народная артистка СССР Юлия Борисова.

Происхождение и образование

Юлия Константиновна Борисова родилась 17 марта 1925 года в Москве.

В 1947 году окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова).

Актерская карьера

С 1947 по 2023 годы Юлия Борисова являлась актрисой Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Среди ее первых ролей были Геро в спектакле "Много шума из ничего" по пьесе Уильяма Шекспира и Эпонина в инсценировке романа Виктора Гюго "Отверженные". В 1955 году большой успех Юлии Борисовой принесла роль купеческой дочери Анисьи в постановке "На золотом дне" по пьесе Дмитрия Мамина-Сибиряка. Особое место в творческой биографии актрисы занимал образ Настасьи Филипповны (спектакль "Идиот" по произведению Федора Достоевского). В 1958 году актриса сыграла эту роль в спектакле на сцене Вахтанговского театра и в экранизации Ивана Пырьева.

В 1963 году режиссер Рубен Симонов восстановил знаменитый спектакль "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци, впервые сыгранный на сцене Театра им. Вахтангова (в то время - Третья студия Московского художественного театра) еще в 1922 году. В этой постановке, ставшей символом Вахтанговского театра, Юлия Борисова исполняла роль Турандот на протяжении нескольких десятилетий.

Кроме этого, в театральной карьере Юлии Борисовой было более 60 ролей. В их числе Эпифания в "Миллионерше" по произведению Бернарда Шоу, Валька в "Иркутской истории" по пьесе Алексея Арбузова, Гелена в "Варшавской мелодии" по произведению Леонида Зорина, Стелла Патрик Кэмпбелл в "Милом лжеце" по пьесе Джерома Килти, Клеопатра в "Антонии и Клеопатре" по трагедии Уильяма Шекспира, Кручинина в "Без вины виноватых" по пьесе Александра Островского.

По многим спектаклям с участием Юлии Борисовой были созданы телефильмы. В художественном кино, помимо Настасьи Филипповны в "Идиоте" Ивана Пырьева, она сыграла Елену Кольцову в фильме "Посол Советского Союза" (1969, режиссер Георгий Натансон). В этой картине прообразом главной героини послужила Александра Коллонтай, знаменитый советский дипломат и государственный деятель.

Общественная деятельность, членство в профессиональных организациях

Юлия Борисова была депутатом Верховного совета РСФСР, входила в состав президиума Дома актера им. А. А. Яблочкиной.

Являлась членом Союза кинематографистов РФ.

Звания, награды

Герой Социалистического Труда (1985).

Народная артистка СССР (1969).

Юлия Борисова была награждена орденами Трудового Красного Знамени (1960), Ленина (1971, 1985), Октябрьской революции (1975), "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2019, 1995, 2010).

Лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского 1966 года, Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1994 года.

Обладательница театральных премий "Хрустальная Турандот" (1991) и "Золотая маска" (1996), российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова "Фигаро" (2016).

Фильм о Юлии Борисовой

Жизни и карьере актрисы посвящен документальный фильм "Юлия Борисова. Молчание Турандот" (2018, режиссер Виктор Ющенко).